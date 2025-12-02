Transport routier de marchandises - Québec renouvelle son programme Écocamionnage jusqu'en 2028!

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annoncent la réouverture très attendue du programme Écocamionnage, doté d'une enveloppe de 145,4 M$ pour les trois prochaines années.

Avec la reconduction de ce programme, le gouvernement démontre sa volonté de poursuivre la mise en place de mesures visant l'électrification et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie du transport routier et des véhicules de service et ainsi, de soutenir l'industrie dans sa réduction des GES.

« Il est essentiel de soutenir l'industrie du transport routier des marchandises dans sa transition vers des technologies vertes. Je suis conscient que le renouvellement du programme Écocamionnage était attendu de l'industrie et c'est maintenant chose faite. J'encourage les entreprises du domaine à soumettre leurs demandes de financement et à prendre le virage de la mobilité durable! »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Écocamionnage a déjà permis de retirer l'équivalent de plus de 15 000 véhicules légers des routes du Québec chaque année, ce qui démontre son effet réel. En renouvelant ce programme, notre gouvernement continue d'appuyer l'industrie dans sa transition vers des solutions plus efficaces et moins polluantes. Grâce au Fonds d'électrification et de changements climatiques (ex-Fonds vert), nous pouvons financer des mesures concrètes pour réduire les GES et soutenir une économie durable. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime

Le programme bénéficie d'un budget de 145,4 M$ pour la période de 2025-2026 à 2027-2028, dans le cadre du Plan de mise en œuvre 2025-2030 du Plan pour une économie verte 2030, dont le financement provient principalement des revenus générés par le marché du carbone.

Depuis 2021, c'est 105,3 M$ qui ont été octroyés à différentes entreprises dans le but de les soutenir dans leurs 3700 projets d'électrification et d'efficacité énergétique.

Les aides financières se répartissent dorénavant en trois volets, soit : Volet 1 : Acquisition des technologies (véhicules lourds, fourgonnettes électriques et vélos-cargos à assistance électrique). Volet 2 : Acquisition de véhicules lourds électriques d'occasion. Volet 3 : Projet de logistique.



