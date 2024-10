Poésie slam et photographies au parc François-Perrault par des étudiants en francisation

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a inauguré, hier, au parc François-Perrault, l'exposition extérieure Des mots qui voyagent, un parcours sonore de poésie slam et photographique réalisé par des étudiantes et étudiants en francisation du centre Yves-Thériault.

Durant l'été 2024, l'équipe de la salle de diffusion de Parc-Extension a mis en œuvre ce projet de médiation culturelle visant la valorisation de la langue française et la création artistique, en collaboration avec l'organisme I'MMIGRANT.

« Je tiens à souligner le dévouement et la créativité des étudiantes et étudiants. Grâce à ce parcours visuel et sonore, on expérimente des morceaux de leur histoire, des sujets qui les interpellent et ce que ça signifie pour eux, à leur manière et en français », a souligné Sylvain Ouellet, maire suppléant de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et conseiller de la Ville du district de François-Perrault.

Inspirés par un objet de leur choix, les onze élèves ont abordé plusieurs sujets qui leur tiennent à cœur et exprimé, à travers des mots et des rimes aussi touchants que cocasses, des histoires tirées de leur vécu. Provenant d'Asie, de l'Amérique latine et de l'Europe de l'Est, Aida, Carlos Campos, Champignon, Élena, Jérémy Y., Baruch, Juan Ern, Joud, Molina Francis, Roussef G. et Yadi se sont prêtés au jeu avec enthousiasme et générosité. Les ateliers d'écriture ont été dirigés par l'artiste slameur Élémo. Ce dernier a su les accompagner avec brio et de manière décomplexée dans la composition de leurs œuvres lyriques.

Parallèlement à la composition des textes, chaque étudiante et étudiant a pu immortaliser l'objet précieux de son inspiration sous l'œil de la caméra du photographe professionnel Richard-Max Tremblay. Ceux-ci sont tantôt des objets du quotidien, tantôt les porteurs du souvenir de leur pays d'origine ou de leur histoire familiale.

Découvrez les œuvres des élèves sur le site montreal.ca/vsp.

