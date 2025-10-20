Pneus d'hiver : Chaussez-vous bien, chaussez-vous tôt!
QUÉBEC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Alors que le froid s'installe et que les premières neiges peuvent survenir sans préavis, la SAAQ et CAA-Québec s'associent pour rappeler qu'il est prudent et responsable de ne pas attendre le 1er décembre pour vérifier l'état de ses pneus d'hiver et les faire installer. Une préparation hâtive permet d'éviter l'attente au garage et favorise une conduite sécuritaire dès les premiers signes de l'hiver.
Pourquoi les pneus d'hiver sont-ils essentiels?
Rappelons que les pneus d'hiver sont conçus pour offrir une meilleure traction et un contrôle accru sur les routes glacées ou enneigées. Leur caoutchouc est plus tendre et demeure souple jusqu'à des températures atteignant -40 °C. Leur bande de roulement, munie de crampons plus profonds et espacés, permet une adhérence optimale.
Mais attention : installer des pneus d'hiver ne suffit pas. Encore faut-il qu'ils soient en bon état. Sur une chaussée enneigée, les bandes de roulement jouent un rôle crucial en assurant une bonne adhérence. Or, à mesure que les pneus s'usent, leur performance diminue considérablement. Il est donc essentiel que la bande de roulement demeure uniforme et que la profondeur minimale légale de 1,6 mm ne soit jamais atteinte. D'ailleurs, il est fortement conseillé de remplacer les pneus bien avant que ce seuil soit atteint.
L'âge des pneus est également à surveiller. Après 5 ans, le caoutchouc s'assèche et peut durcir, se fissurer et nuire à la traction.
Conseils pour prolonger la vie de vos pneus
Les pneus d'hiver, même en bon état, ne garantissent pas une sécurité absolue. Il est donc crucial d'adapter sa conduite aux conditions météorologiques et routières. Pour réduire les risques d'accident :
La conduite automobile est une tâche complexe. C'est pourquoi la SAAQ et CAA-Québec rappellent aux conducteurs et conductrices l'importance de faire preuve de prudence et de recourir à leur capacité d'anticiper. Adopter un comportement responsable sur la route contribue à protéger sa propre vie et celle des autres usagers.
