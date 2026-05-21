MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - 21 mai 2026 - Sydney, Australie

FAITS SAILLANTS

Figure 1 : Localisation du corridor principal à Shaakichiuwaanaan où se trouvent les pegmatites LCT CV5 et CV13. (Groupe CNW/PMET Resources Inc.)

Lancement de la campagne d'exploration majeure de l'été-automne 2026 sur la propriété Shaakichiuwaanaan au Québec, Canada, comprenant environ 45 000 m de forage.

Réouverture du camp Shaakichiuwaanaan, avec succès et plus rapidement que prévu; les activités de redémarrage critiques ont maintenant été complétées et les équipes d'exploration sont progressivement remobilisées sur place.

Les travaux de forage seront axés sur l'exploration et la cueillette de données géotechniques, hydrogéologiques et géologiques/relatives aux ressources, afin de soutenir les activités d'exploration et de développement en cours.

Les initiatives en matière d'exploration et de mise en valeur des ressources devraient comprendre : Du forage intercalaire et d'expansion à la pegmatite CV13, et Du forage de suivi le long du corridor très favorable entre CV5 et CV4, s'appuyant sur les solides résultats obtenus en 2025 à CV4, incluant notamment 27,0 m à 1,14 % Li 2 O (CV25-1013) et 12,0 m à 1,42 % Li 2 O (CV25-1002B).

Les travaux de forage axés sur le développement en appui aux programmes d'ingénierie et de faisabilité devraient comprendre : Environ 25 000 m de forage à la pegmatite CV5 pour soutenir la conception de l'échantillonnage en vrac, l'étude de faisabilité mise à jour et l'ingénierie détaillée, et Du forage géotechnique, hydrogéologique et potentiellement de condamnation sur des sites ciblés pour des infrastructures adjacentes aux ressources à CV13.



Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « La campagne de forage de l'été-automne 2026 a pour but de continuer à tester et à augmenter l'étendue des cibles d'exploration connues tout en appuyant la prochaine phase de travaux techniques visant à réduire le risque à Shaakichiuwaanaan, alors que nous faisons progresser CV5 et CV13 vers la production. Bien que le programme comprenne des composantes ciblant la croissance des ressources et l'exploration en terrain peu connu, les travaux de forage sont en majorité axés sur la cueillette des ensembles de données géologiques et d'ingénierie requis pour soutenir l'étude à venir sur le projet, le processus d'obtention des permis et les prochaines étapes du développement. »

Ressources PMET Inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer le lancement de sa campagne de forage de l'été-automne 2026 sur sa propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada.

La propriété Shaakichiuwaanaan constitue l'actif phare de la Société et abrite l'une des plus grandes ressources minérales (Li, Cs, Ta)1 et réserves minérales (Li)2 pegmatitiques au monde, à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année (accessible à longueur d'année par la route) et du corridor d'infrastructures d'Hydro-Québec. La Société a récemment annoncé une étude de faisabilité robuste axée sur le lithium de la pegmatite CV5, qui positionne le projet en tant que pôle potentiel des minéraux critiques en Amérique du Nord (voir le communiqué de presse daté du 20 octobre 2025).

La Société confirme la réouverture du camp Shaakichiuwaanaan, où toutes les activités de redémarrage critiques ont été menées à bien en toute sécurité et en avance sur le calendrier. La réouverture officielle du camp est désormais prévue pour le 19 mai 2026 - environ une semaine plus tôt que prévu à l'origine. Les activités de redémarrage, qui ont toutes été complétées sans aucun incident de santé et de sécurité, comprenaient notamment la remise en service et l'inspection des principales infrastructures du camp -- incluant l'alimentation en électricité, le chauffage, le traitement des eaux et les systèmes de soutien opérationnel.

La Société s'attend à compléter un total de 45 000 m de forage d'ici la fin d'octobre 2026, en utilisant entre quatre (4) et huit (8) foreuses. La campagne servira principalement à faire progresser la mise en valeur des pegmatites CV5 et CV13. Ces travaux comprendront des sondages géotechniques, hydrogéologiques et géologiques/relatifs aux ressources pour soutenir la conception de l'échantillonnage en vrac, l'étude de faisabilité mise à jour et l'ingénierie détaillée à CV5 (~25 000 m), ainsi que des sondages intercalaires, d'expansion et potentiellement de condamnation sur des sites ciblés pour des infrastructures adjacentes à CV13 (~18 000 m). Plusieurs sondages devraient pouvoir servir de multiples objectifs techniques et géologiques et la Société finalise actuellement l'optimisation de son plan de forage.

__________________________________ 1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 2 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.

Le programme cible également du forage de suivi sur des découvertes antérieures ainsi que la vérification de nouveaux secteurs - en particulier à CV13, à proximité de la zone Vega, et dans le corridor entre CV5 et CV4. Environ 70 m au nord de la zone Vega telle qu'elle est actuellement définie, et plus près de la surface, une intersection de forage de 2025 de 2,3 m à 4,65 % Cs 2 O (CV25-999) indique la présence d'une nouvelle lentille minéralisée (voir le communiqué de presse daté du 18 mars 2026). À CV4, la Société planifie un suivi dans la continuité latérale des intersections de 27,0 m à 1,14 % Li 2 O (CV25-1013) et de 12,0 m à 1,42 % Li 2 O (CV25-1002B) et cherchera à suivre la minéralisation vers l'ouest, en direction du corps principal de la pegmatite CV5 (voir le communiqué de presse daté du 14 décembre 2025).

L'objectif global de la campagne 2026 consiste à recueillir des données de terrain pour soutenir les diverses disciplines dans le cadre des études avancées visant les deux pegmatites, CV5 et CV13, alors que la Société progresse vers une décision d'investissement définitive. Les données serviront également dans le cadre de l'étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi que l'évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale, dont la publication est prévue au T4 2026.

Il est également anticipé qu'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le projet sera annoncée en parallèle aux études économiques.

PERSONNE QUALIFIÉE/COMPÉTENTE

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET Inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À PROPOS DE RESSOURCES PMET INC.

Ressources PMET Inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O3. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée4 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

_______________________________ 3 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 4 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « été-automne 2026 », « lancement », « progressivement remobilisées », « en cours », « développement », « prochaine phase », « continuer », « faisons progresser », « à venir », « prévu », « potentiel », « s'attend à », « axée », « finalise actuellement », « objectifs », « vers », « anticipé » ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la campagne d'exploration de l'été-automne 2026, la capacité (i) de recueillir les ensembles de données géologiques et d'ingénierie requis pour soutenir l'étude à venir, le processus d'obtention des permis et les prochaines étapes du développement, le potentiel que le projet devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, (ii) de la campagne 2026 de recueillir les données de terrain permettant de soutenir les diverses disciplines dans le cadre des études avancées visant les deux pegmatites, CV5 et CV13, (iii) de compléter une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale, et (iv) de compléter une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le projet en parallèle aux études économiques.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium en tant que coproduits, la capacité de recueillir toutes les données envisagées et de compléter les études prévues dans les délais impartis, l'obtention de toutes les approbations règlementaires requises, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE (RÈGLES D'INSCRIPTION DE L'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]