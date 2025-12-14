Nouvelle zone de lithium découverte en forage à la pegmatite CV4 . 27,0 m à 1,14 % Li 2 O, incluant 19,2 m à 1,45 % Li 2 O (CV25-1013). 13,0 m à 1,37 % Li 2 O (CV25-1013). 11,5 m à 1,27 % Li 2 O (CV25-950). La découverte est interprétée comme une extension potentielle de 1,5 km de la pegmatite CV5 vers l'est.

. Découverte à haute teneur en lithium en forage à la pegmatite CV12. 29,0 m à 1,31 % Li 2 O , incluant 12,5 m à 2,76 % Li 2 O (CV25-875). 29,4 m à 1,28 % Li 2 O , incluant 11,9 m à 2,86 % Li 2 O (CV25-894). 41,3 m à 0,88 % Li 2 O , incluant 27,5 m à 1,20 % Li 2 O (CV25-922).

Nouvelle zone de césium découverte près de la surface en forage à la pegmatite CV12. 3,0 m à 5,82 % Cs 2 O au sein d'une zone anomale plus large de 23,0 m à 0,98 % Cs 2 O (CV25-875). La zone a été suivie sur une étendue latérale de ~200 m avec une épaisseur de ~1 à 4 m.

Les étendues latérales des pegmatites CV5 et CV13 ont été augmentées à 5,0 km et 3,2 km, respectivement, avec des résultats de forage incluant : 24,9 m à 1,34 % Li 2 O , incluant 11,2 m à 2,16 % Li 2 O (CV25-879) - CV5 11,7 m à 1,16 % Li 2 O , incluant 5,4 m à 1,98 % Li 2 O (CV25-796) - CV13 Hautes teneurs en césium obtenues à CV5 - 0,5 m à 17,92 % Cs 2 O (CV25-885).

à 5,0 km et 3,2 km, respectivement, avec des résultats de forage incluant : Les résultats d'analyse restent à venir pour de multiples sondages intercalaires et d'expansion aux pegmatites CV13 et CV4 , notamment dans la zone Vega à haute teneur en Li, Cs, Ta.

, notamment dans la zone Vega à haute teneur en Li, Cs, Ta. La campagne de forage 2025 comprenait également 6 490 m (42 sondages) de forage de condamnation au nord de CV5 et 3 961 m (21 sondages) de forage géomécanique à CV13 en appui au développement.

En tout, 57 024 m (245 sondages) de forage au diamant ont été complétés au courant de l'année civile 2025 et les résultats pour 41 943 m (173 sondages) sont annoncés dans les présentes - Les résultats de 15 081 m (72 sondages) restent à venir.

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « La campagne de forage 2025 à Shaakichiuwaanaan ratissait large et s'est déroulée en parallèle à deux (2) mises à jour de l'estimation des ressources minérales et à la publication d'une première étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5. La campagne comprenait des vérifications par forage de nouvelles cibles, du forage intercalaire et d'expansion à proximité des ressources minérales de Li-Cs-Ta déjà définies, ainsi que du forage de condamnation et des sondages géomécaniques en appui au développement. Je suis heureux d'annoncer que grâce aux efforts de nos équipes, la Société a atteint ses principaux objectifs de forage dans les délais et à moindre coût que prévu, en réduisant le risque associé au projet en amont du développement et en découvrant plusieurs nouvelles zones de lithium et de césium à fort potentiel. »

« L'émergence de minéralisation riche en césium dans plusieurs secteurs de la propriété témoigne de la robustesse et de la nature très évoluée du système de pegmatites LCT à Shaakichiuwaanaan. La présence de minéralisation d'aussi grande valeur renforce notre confiance envers le système dans son ensemble et sa capacité de continuer à générer des découvertes d'envergure susceptibles d'accroître la valeur à long terme pour nos actionnaires », a ajouté M. Smith.

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer les résultats de sa vaste campagne de forage 2025 sur la propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

La propriété renferme l'une des plus grandes ressources minérales (Li, Cs, Ta)1 et réserves minérales (Li)2 de pegmatite au monde, est située à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques et est accessible à longueur d'année par la route. La Société a récemment annoncé une robuste étude de faisabilité pour la pegmatite CV5, décrivant le projet comme un pôle potentiel des minéraux critiques en Amérique du Nord (voir le communiqué de presse du 20 octobre 2025).

La campagne de forage 2025 sur la propriété était de grande envergure et comprenait des vérifications par forage de plusieurs prospects de pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») (CV4, CV8, CV12), du forage d'expansion à CV5 et CV13, du forage intercalaire à CV13, ainsi que du forage de condamnation et géomécanique en appui au développement à CV5 et CV13, respectivement. Au cours de la campagne, qui s'est terminée en octobre, un total de 57 024 m (245 sondages) de forage au diamant a été réalisé; les résultats pour 41 943 m (173 sondages) sont présentés dans ce communiqué (voir la figure 1 et les tableaux 1 à 7).

________________________________ 1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 2 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.

Pegmatite CV4

La pegmatite CV4, caractérisée en surface par la présence de multiples affleurements de pegmatite LCT, est située à environ 1,5 km dans la continuité géologique à l'est de la pegmatite CV5. La campagne de 2025 a été la première occasion de vérifier ce secteur par forage, avec un total de 7 513 m (17 sondages) forés; les résultats pour 3 259 m (9 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 2 et les tableaux 1 et 7).

Une section de forage a été complétée perpendiculairement à la direction d'allongement interprétée des affleurements de pegmatite puis poursuivie vers le sud afin de tenter de recouper une extension potentielle de la pegmatite principale à CV5. Les premiers résultats indiquent que les affleurements ont une étendue limitée en profondeur; toutefois, la section de forage a réussi à recouper des épaisseurs significatives de pegmatite à spodumène fortement minéralisée en profondeur. Les résultats de forage comprennent :

27,0 m à 1,14 % Li 2 O , incluant 19,2 m à 1,45 % Li 2 O ; et 13,0 m à 1,37 % Li 2 O (CV25-1013).

, incluant ; et (CV25-1013). 11,5 m à 1,27 % Li 2 O (CV25-950).

(CV25-950). 13,6 m à 0,90 % Li 2 O; et 20,2 m à 0,75 % Li 2 O, incluant 7,9 m à 1,41 % Li 2 O (CV25-942).

Un examen préliminaire des carottes de forage indique que le style de minéralisation dans les sondages à CV4 est similaire à celui de la pegmatite principale à CV5, caractérisé par de gros cristaux de spodumène encaissés dans une pegmatite quartzofeldspathique (figure 3). La minéralisation en spodumène se compose de cristaux centimétriques à décimétriques de couleur blanchâtre à vert pâle, qui ne comportent que très peu ou pas d'inclusions, ressemblant à l'un des styles de minéralisation en spodumène couramment observés à CV5. Ceci suggère la possibilité que cette minéralisation se prête bien à des méthodes de traitement par séparation en milieu dense (« SMD »), qui a été démontrée lors d'essais approfondis comme étant très efficace à CV5.

La découverte est significative et, combinée avec les découvertes de blocs en aval glaciaire dans le secteur (voir le communiqué de presse du 25 mars 2025) et les observations en carottes de forage, est interprétée comme représentant une extension potentielle de 1,5 km de la pegmatite CV5 vers l'est. De ce fait, la découverte augmente le potentiel pour des ressources souterraines additionnelles dans les extensions latérales des réserves minérales souterraines actuelles à la pegmatite CV5.

Pegmatite CV12

La pegmatite CV12, caractérisée en surface par la présence de multiples affleurements de pegmatite LCT, est située à environ 2,4 km dans la continuité géologique au nord-ouest de la pegmatite CV13. La campagne de 2025 se voulait un suivi d'un seul sondage foré en 2021 sur le prospect; un total de 10 102 m (51 sondages) a été foré et tous les résultats sont annoncés dans les présentes (voir la figure 4 et les tableaux 2 et 7).

Les travaux de forage ont réussi à suivre la pegmatite sur une étendue latérale d'environ 850 m, avec plusieurs intersections épaisses et bien minéralisées en lithium. D'intérêt particulier, de très hautes teneurs dépassant les 2,5 % Li 2 O sur des intervalles de plus de 10 m ont été obtenues dans deux (2) sondages, rappellant les zones à haute teneur Vega et Nova aux pegmatites CV13 et CV5, respectivement. Les résultats de forage comprennent :

29,0 m à 1,31 % Li 2 O , incluant 12,5 m à 2,76 % Li 2 O (CV25-875).

, incluant (CV25-875). 29,4 m à 1,28 % Li 2 O , incluant 11,9 m à 2,86 % Li 2 O (CV25-894).

, incluant (CV25-894). 41,3 m à 0,88 % Li 2 O, incluant 27,5 m à 1,20 % Li 2 O (CV25-922).

Un examen préliminaire des carottes de forage indique que le style de minéralisation dans les sondages à CV12 est similaire à celui des pegmatites à CV13, CV5 et CV4, caractérisé par de gros cristaux de spodumène encaissés dans une pegmatite quartzofeldspathique. La minéralisation en spodumène se compose de cristaux centimétriques à décimétriques de couleur blanchâtre à vert pâle, qui ne comportent que très peu ou pas d'inclusions (figure 5). Ceci suggère la possibilité que cette minéralisation se prête bien à des méthodes de traitement par séparation en milieu dense (« SMD »), qui a été démontrée lors d'essais approfondis comme étant très efficace à CV5. De plus, les teneurs en tantale obtenues en forage à CV12 sont très fortes (voir le tableau 2).

Par ailleurs, les travaux de forage ont permis de définir une nouvelle zone de césium découverte à CV12 avec des intersections incluant 3,0 m à 5,82 % Cs 2 O au sein d'une zone anomale plus large de 23,0 m à 0,98 % Cs 2 O (CV25-875). D'autres intervalles comprennent 1,5 m à 3,30 % Cs 2 O (CV25-944), 1,4 m à 1,77 % Cs 2 O (CV25-923), 2,6 m à 1,02 % Cs 2 O (CV25-894), et 4,4 m à 0,90 % Cs 2 O (CV25-902). La minéralisation en césium a été recoupée à faible profondeur (typiquement de <15 à 50 m de profondeur verticale sous la surface) et a été suivie dans de multiples sondages sur une étendue latérale d'environ 200 m avec une épaisseur de ~1 à 4 m. De la pollucite, le minéral riche en césium le plus recherché en raison de son contenu élevé en césium et de la facilité avec laquelle il peut être récupéré, a aussi été visuellement identifiée dans plusieurs sondages (figure 6). D'autres travaux de forage sont nécessaires pour circonscrire la zone; toutefois, sa faible profondeur, son étendue latérale importante et ses fortes teneurs sont très encourageantes.

Pegmatite CV13

Les travaux de forage réalisés en 2025 à la pegmatite CV13 comprenaient des sondages intercalaires et d'expansion ainsi que du forage géomécanique en appui au développement. Au total, 23 451 m (106 sondages) ont été forés; les résultats pour 9 771 m (59 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 7 et les tableaux 3 et 7). Les résultats d'analyse restent à venir pour plusieurs sondages intercalaires et d'expansion à la pegmatite CV13, notamment dans la zone Vega à haute teneur en Li, Cs, Ta.

Les travaux de forage ont réussi à prolonger la pegmatite CV13 au nord-est d'environ 0,7 km en direction de la pegmatite CV5, avec des intersections de forage comme 14,6 m à 1,04 % Li 2 O (CV25-802), 11,7 m à 1,16 % Li 2 O (CV25-796) et 10,9 m à 1,00 % Li 2 O incluant une zone à très haute teneur de 2,1 m à 3,95 % Li 2 O (CV25-806). Une intersection riche en césium de 0,9 m à 1,42 % Cs 2 O (CV25-802) a aussi été obtenue dans ce secteur, témoignant du potentiel que d'autres lentilles enrichies en césium puissent être délimitées à CV13. L'étendue latérale de la pegmatite CV13 s'élève maintenant à environ 3,2 km et reste ouverte dans plusieurs directions.

Une section de forage avec des sondages espacés d'environ 100-150 m a été complétée à 250 m dans l'extension latérale au nord-est, pour tester les premiers 150-200 m sous la surface; toutefois, aucun intervalle pegmatitique d'importance n'a été recoupé. Ceci suggère que le corps de pegmatite a pu soit rétrécir et/ou être dévié (potentiellement à une profondeur au-delà de 150-200 m) à un certain point le long du corridor.

Des sondages d'expansion au nord-ouest de la zone Vega ont réussi à augmenter l'étendue de la pegmatite d'au moins 200 m. Les intervalles de pegmatite dans ces sondages sont faiblement minéralisés en lithium et en césium; ils présentent toutefois des teneurs élevées en tantale, incluant un intervalle de 3,8 m à 4 058 ppm Ta 2 O 5 (CV25-791). Une interprétation préliminaire, soutenue par des données de forage et géophysiques, suggère la présence d'une faille potentielle dans ce secteur qui pourrait potentiellement avoir décalé la zone Vega plus au nord, où elle reste à vérifier par forage. La zone Vega reste ouverte dans plusieurs secteurs et les résultats pour de multiples sondages intercalaires et d'expansion restent à venir.

En plus des travaux de forage d'exploration, un programme de forage géomécanique a été complété à la pegmatite CV13 afin de soutenir le développement et les études économiques. En collaboration avec des consultants indépendants en génie, un total de 3 961 m (21 sondages de calibre HQ) de forage a été complété dans ce secteur, ciblant tant la pegmatite que les roches encaissantes. Des échantillons ont été prélevés pour des essais géomécaniques ultérieurs en laboratoire et des levés de télémétrie optique et acoustique en sondage ont été effectués pour soutenir la conception minière et la modélisation géologique. Les résultats d'analyse pour les intervalles de pegmatite dans ces sondages n'ont pas encore été publiés.

Pegmatite CV5

Les travaux de forage réalisés en 2025 à la pegmatite CV5 et dans les secteurs avoisinants en appui au développement comprenaient des sondages d'expansion au sud-ouest ainsi que des sondages de condamnation dans les secteurs où des empilements de roches stériles et d'autres infrastructures clés ont été proposés. Au total, 13 591 m (60 sondages) ont été forés et tous les résultats sont annoncés dans les présentes (voir la figure 7 et les tableaux 4, 5 et 7).

Les travaux de forage visant à tester l'extension au sud-ouest de CV5 (7 101 m en 18 sondages) ont réussi à suivre la pegmatite sur une distance latérale d'environ 0,4 km de plus dans cette direction. Les résultats comprennent des intervalles de 24,9 m à 1,34 % Li 2 O, incluant 11,2 m à 2,16 % Li 2 O (CV25-879), 9,4 m à 1,13 % Li 2 O (CV25-885), et 15,1 m à 0,98 % Li 2 O (CV25-885). L'étendue latérale de la pegmatite CV5 s'élève maintenant à environ 5,0 km et reste ouverte dans plusieurs directions.

Par ailleurs, une intersection à haute teneur en césium de 1,0 m à 9,1 % Cs 2 O a été recoupée dans le sondage CV25-855 dans ce prolongement. L'intervalle comprend l'échantillon individuel montrant la plus haute teneur en césium obtenue à ce jour à CV5 (0,5 m à 17,9 % Cs 2 O) avec de la pollucite massive visuellement identifiée (figure 8). Cette découverte est ouverte dans plusieurs directions et témoigne du potentiel pour des zones bien minéralisées en césium (sous forme de pollucite) à CV5 en tant que coproduit du lithium et du tantale.

La campagne de forage 2025 comportait également du forage de condamnation dans le secteur des empilements de roches stériles 001 et 002 (5 465 m en 36 sondages) ainsi qu'à l'emplacement proposé pour la rampe souterraine et le puits de ventilation (1 025 m en 6 sondages) dans le cadre de l'étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 récemment publiée (voir le communiqué de presse du 20 octobre 2025) (figure 2). Ces travaux de forage ont permis d'atteindre les objectifs de caractériser la géologie locale et de condamner des secteurs clés, et serviront dans le cadre de l'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social (« EIEMS ») à venir et de l'échantillonnage en vrac planifié pour le projet.

Pegmatite CV8

La pegmatite CV8, caractérisée en surface par la présence de multiples affleurements de pegmatite LCT, est située à environ 0,5 km au sud de la pegmatite CV12, le long d'un corridor subparallèle. En tout, 2 523 m (11 sondages) ont été forés; les résultats pour 1 312 m (6 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 4 et les tableaux 6 et 7).

Les meilleurs résultats issus des sondages ciblant la pegmatite CV8 annoncés dans les présentes sont : 3,1 m à 1,52 % Li 2 O et 3,5 m à 1,26 % Li 2 O - tous deux recoupés dans le sondage CV25-940A. Ces intervalles présentent aussi des teneurs élevées en tantale, avec 321 ppm Ta 2 O 5 et 295 ppm Ta 2 O 5 , respectivement.

La cible reste prometteuse et mérite davantage de forage compte tenu de l'association avec des roches ultramafiques à proximité (souvent fortement associées aux corps de pegmatite à spodumène les plus larges sur la propriété), le nombre élevé d'intersections de pegmatites individuelles en sondage (suggérant un potentiel en termes de volume) et la présence de spodumène dans le système (présence de lithium).

Prochaines étapes

L'équipe géologique interprète et travaille actuellement avec les nouvelles données de forage pour faire avancer les modèles géologiques des pegmatites et des roches encaissantes pour le projet. Les travaux sont d'abord axés sur les pegmatites CV5 et CV13, en préparation pour les mises à jour qui serviront à réviser les modèles de blocs, culminant en une étude économique révisée actuellement planifiée pour le deuxième semestre de 2026. Les données serviront également dans le cadre de l'échantillonnage en vrac souterrain de la pegmatite minéralisée à CV5, qui est actuellement à l'étape de l'obtention des permis.

Les résultats restent à venir pour 15 081 m de forage (72 sondages), qui sont en grande majorité des sondages intercalaires et d'expansion à la pegmatite CV13, incluant la zone Vega à haute teneur en Li-Cs-Ta. Les derniers certificats d'analyse devraient être reçus pendant la période des Fêtes, de telle sorte que les résultats des derniers sondages de la campagne 2025 seront annoncés dans la nouvelle année.

Tableau 1 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite à spodumène CV4 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) CV25-928 278,9 281,4 2,5 0,19 0,03 130 CV25-932 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-935 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-942 349,6 363,2 13,6 0,90 0,05 76 Incl. 350,2 362,1 11,9 1,01 0,05 76

436,9 457,1 20,2(3) 0,75 0,03 78 Incl. 437,5 445,4 7,9 1,41 0,03 86 CV25-950 375,8 387,3 11,5 1,27 0,04 125

457,6 471,3 13,7 0,27 0,03 84 CV25-961 Sondage perdu et réimplanté CV25-1002 Sondage perdu et réimplanté CV25-1002A Sondage perdu et réimplanté CV25-1013 177,3 182,7 5,4 0,00 0,01 385

373,2 400,2 27,0 1,14 0,03 122 Incl. 376,9 396,0 19,2 1,45 0,03 113

419,4 423,5 4,1 0,02 0,01 98

463,0 469,4 6,4 0,28 0,03 156

490,2 503,1 13,0 1,37 0,03 97

(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m. (2) Implanté dans la pegmatite. (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 2 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite à spodumène CV12 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) CV25-872 20,0 22,7 2,8 0,39 0,07 118

33,3 38,0 4,8 0,17 0,07 54 CV25-873 7,8 11,7 3,9 0,67 0,22 328 Incl. 8,4 8,9 0,5 0,50 0,85 211

13,7 15,7 2,0 0,54 0,08 144

57,8 60,3 2,5 0,82 0,03 232 CV25-875 7,6 36,6 29,0 1,31 0,81 248 Incl. 12,5 14,0 1,5 0,25 0,89 6 Incl. 22,6 35,1 12,5 2,76 1,55 334 ou 22,6 25,6 3,0 2,03 5,82 368 ou 31,6 35,1 3,6 3,75 0,21 587

58,2 64,2 6,0 0,01 0,00 3 CV25-876 20,0 25,1 5,1 0,18 0,09 118

36,7 39,7 3,0 0,04 0,05 301 CV25-877 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-878 28,1 35,5 7,4 0,70 0,21 108

58,2 61,7 3,5 0,52 0,10 172

96,7 98,7 2,0 0,02 0,04 230 CV25-880 30,9 50,2 19,3 0,51 0,31 170 Incl. 31,9 36,2 4,3 1,36 0,64 144 Incl. 44,9 46,5 1,6 0,41 0,97 165 CV25-881 48,0 53,4 5,4 0,07 0,03 118

117,5 120,5 3,0 0,03 0,04 165 CV25-882 43,7 53,0 9,3 0,11 0,05 302

60,4 62,4 2,0 0,06 0,04 165 CV25-883 57,4 60,3 2,9 0,13 0,01 78 CV25-884 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-886 133,3 135,4 2,1 0,00 0,02 115 CV25-887 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-888 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-889 Sondage perdu et réimplanté CV25-889A Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-890 Sondage perdu et réimplanté CV25-890A Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-892 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-893 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-894 43,9 73,2 29,4 1,28 0,31 177 Incl. 46,8 58,7 11,9 2,86 0,38 168 ou 57,4 60,0 2,6 1,58 1,02 159 Incl. 64,3 66,5 2,2 0,17 0,71 297 CV25-895 110,7 113,1 2,3 0,01 0,00 248

116,6 118,9 2,3 0,01 0,06 242 CV25-897 56,7 59,5 2,8 0,04 0,01 217

74,1 84,5 10,4 0,06 0,01 94 CV25-898 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-899 44,2 46,2 2,0 0,02 0,00 15

92,8 97,9 5,1 0,01 0,06 78 CV25-900 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-901 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-902 28,2 46,4 18,3 0,57 0,36 228 Incl. 30,0 40,8 10,9 0,91 0,54 273 ou 33,6 38,0 4,4 0,85 0,90 156

83,5 104,0 20,4(3) 0,57 0,23 145 Incl. 97,0 104,0 7,0 0,99 0,43 165 ou 97,0 98,0 1,0 1,11 1,47 203 ou 102,5 104,0 1,5 1,63 0,63 149 CV25-903 54,8 64,1 9,3 0,34 0,16 52

71,2 73,8 2,6 0,20 0,25 155 CV25-904 80,9 87,3 6,4 0,02 0,01 555

114,1 116,1 2,0 0,01 0,00 102 CV25-906 20,7 23,3 2,5 0,11 0,12 319

61,1 66,2 5,1 0,21 0,11 265 CV25-907 24,4 29,5 5,1 0,01 0,01 87

37,6 42,2 4,6 0,05 0,05 70 CV25-908 148,7 152,3 3,6 0,01 0,07 72 CV25-909 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-910 117,7 123,4 5,7 0,05 0,01 303

127,3 132,6 5,3 0,02 0,01 123

134,6 138,9 4,3 0,03 0,01 84 CV25-912 87,2 94,2 7,0 0,02 0,06 70

102,0 105,2 3,2 0,02 0,04 106

186,4 187,4 1,0 0,02 1,46 53 CV25-916 14,9 21,9 7,0(2) 0,01 0,10 275

134,5 143,8 9,3 0,13 0,04 96 CV25-918 38,0 44,5 6,5 0,35 0,10 157

59,7 64,6 4,9 0,07 0,06 105 CV25-922 6,5 47,8 41,3(3) 0,88 0,23 167 Incl. 14,8 42,3 27,5 1,20 0,29 192 ou 22,3 23,8 1,4 2,14 1,24 257 ou 35,5 42,3 6,8 1,97 0,38 233 ou 37,0 38,6 1,5 2,29 0,81 545 CV25-923 19,8 30,2 10,4 1,33 0,39 293 Incl. 25,2 27,2 2,0 1,20 0,53 100 Incl. 28,8 30,2 1,4 2,81 1,77 186

33,9 49,3 15,5 0,14 0,11 216

78,9 82,6 3,6 0,03 0,03 151 CV25-926 39,7 43,4 3,7 0,08 0,15 96

54,4 59,8 5,5 0,12 0,11 152 CV25-934 222,1 224,1 2,0 0,02 0,02 156

238,3 242,3 4,0 0,10 0,01 211 CV25-938 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-939 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-944 8,6 10,1 1,5 0,04 3,30 69

19,0 23,3 4,3 0,47 0,04 174

73,4 75,4 2,0 0,05 0,03 124 CV25-946 31,8 62,5 30,7 0,29 0,06 123

64,8 70,7 5,9 0,12 0,05 160

113,6 119,6 6,0 0,04 0,08 211 CV25-949 31,5 38,5 7,0 0,07 0,06 55

82,5 90,8 8,3 0,01 0,04 71 CV25-954 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-956 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-960 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-963 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m. (2) Implanté dans la pegmatite. (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 3 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite à spodumène CV13 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) CV25-788 374,2 377,9 3,6 0,72 0,19 116 CV25-789 31,12 40,5 9,4 1,11 0,06 220 Incl. 35,34 39,5 4,2 2,07 0,07 115 CV25-790 121,8 132,2 10,3 0,15 0,03 194 CV25-791 173,4 177,2 3,8 0,21 0,01 4058 CV25-792 199,2 211,0 11,8 0,84 0,08 175 CV25-793 138,0 144,4 6,3 0,14 0,03 294

312,44 314,8 2,3 0,77 0,06 125 CV25-794 233,6 237,9 4,2 0,05 0,03 221 CV25-795 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-796 170,0 181,7 11,7 1,16 0,06 412 Incl. 171,9 177,3 5,4 1,98 0,07 366 CV25-797 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-798 231,8 234,0 2,2 0,01 0,01 176 CV25-799 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-800 110,5 120,3 9,8 0,03 0,02 216 CV25-801 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-802 45,0 47,0 2,0 0,02 0,01 62

194,8 209,4 14,6 1,04 0,17 165 Incl. 201,4 202,3 0,9 1,68 1,42 600 CV25-803 327,2 329,0 1,8 2,28 0,32 159 CV25-804 174,3 185,3 11,0 0,90 0,09 237 CV25-805 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-806 108,6 111,3 2,7 0,04 0,02 151

275,7 286,6 10,9 1,00 0,09 123 Incl. 278,0 280,0 2,1 3,95 0,21 337 CV25-809 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-810 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-813 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-814 84,2 92,5 8,4 0,22 0,03 158 CV25-817 212,2 214,9 2,7 0,61 0,09 712 CV25-818 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-819 55,6 58,1 2,5 0,01 0,02 62

198,2 208,9 10,7 0,98 0,09 123 Incl. 199,6 203,7 4,1 2,18 0,11 173 CV25-822 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-823 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-825 212,0 215,9 4,0 0,24 0,08 113 CV25-828 208,8 211,7 2,8 0,93 0,09 347

214,2 218,7 4,5 0,17 0,06 133 CV25-830 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-832 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-833 227,0 232,0 5,0 0,69 0,09 331

240,6 243,3 2,7 0,26 0,12 132 CV25-836 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-837 245,1 253,2 8,1 1,00 0,21 100 Incl. 248,4 249,9 1,5 3,68 0,83 116 CV25-841 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-843 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-846 329,7 332,7 3,0 0,11 0,02 447 CV25-847 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-851 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-854 263,6 268,5 4,9 0,57 0,05 193 CV25-858 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-859 261,5 270,1 8,6 1,60 0,09 115 CV25-863 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-864 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-868 Aucune intersection de pegmatite de >2 m



CV25-871 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m. (2) Implanté dans la pegmatite. (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 4 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite à spodumène CV5 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) Commentaires CV25-866 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

CV25-874 240,8 244,8 4,0 0,01 0,01 34

CV25-879 72,7 77,1 4,5 0,72 0,10 119



259,1 262,1 3,0 0,05 0,03 307



272,3 297,2 24,9 1,34 0,17 210

Incl. 283,8 295,1 11,2 2,16 0,26 173

CV25-885 64,3 68,5 4,2 0,15 0,04 111



222,1 231,6 9,4 1,13 0,08 270



238,4 253,5 15,1 0,98 0,71 225

Incl. 238,4 246,9 8,5 1,64 1,20 265

ou 240,2 241,2 1,0 1,22 9,09 588

ou 240,2 240,7 0,5 0,99 17,92 1089



407,1 411,2 4,2 0,01 0,05 233

CV25-891 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

CV25-896 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

CV25-905 32,7 40,0 7,3 0,48 0,03 161



303,6 318,3 14,7 0,21 0,03 235



336,2 338,5 2,3 0,19 0,05 247

CV25-911 29,7 33,8 4,1 0,03 0,01 106



253,2 263,5 10,3 0,65 0,11 240

CV25-915 30,0 35,3 5,3 0,48 0,04 130



255,0 257,4 2,4 0,08 0,07 302



361,5 363,6 2,1 0,01 0,05 227

CV25-920 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

CV25-925 343,7 355,0 11,3 0,04 0,01 90



359,8 362,1 2,2 0,09 0,03 102



363,6 390,4 26,8 0,42 0,03 186

Incl. 369,1 373,2 4,1 0,91 0,05 556

Incl. 378,2 384,6 6,4 0,95 0,04 158

CV25-929 240,7 246,7 6,0 0,46 0,04 209

CV25-931 264,5 268,0 3,4 0,41 0,07 117

CV25-936 283,2 287,1 3,8 2,29 0,17 412



317,7 320,5 2,8 0,53 0,07 320



330,7 333,4 2,7 0,23 0,01 139

CV25-943 238,2 251,5 13,3(3) 0,50 0,08 329



260,1 265,4 5,2 0,66 0,02 280



426,3 427,0 0,7 0,33 >1,06 396 Résultat d'analyse avec

limite de détection plus

élevée pour le Cs à venir

442,8 445,2 2,4 0,05 0,05 175

CV25-952 220,0 223,1 3,1 0,09 0,04 178

CV25-959 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

CV25-965 Aucune intersection de pegmatite de >2 m



(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m. (2) Implanté dans la pegmatite. (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 5 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages forés en vue du développement d'infrastructures annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) CV25-807 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-808 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-811 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-812 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-815 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-816 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-820 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-821 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-824 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-826 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-827 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-829 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-831 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-834 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-835 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-838 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-839 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-840 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-842 2,6 15,8 13,2 0,00 0,01 30 CV25-844 50,6 52,6 2,0 0,00 0,01 39 CV25-845 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-848 96,2 144,8 48,6 0,01 0,00 17 CV25-849 74,3 76,7 2,4 0,00 0,00 64

79,8 85,7 5,8 0,00 0,00 89 CV25-850 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-852 144,2 151,6 7,4 0,00 0,00 36 CV25-853 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-855 97,3 101,6 4,3 0,01 0,00 20

122,0 124,0 2,0 0,03 0,01 6

125,1 132,8 7,6 0,01 0,00 12 CV25-856 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-857 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-860 96,9 100,9 4,0 0,00 0,00 19 CV25-861 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-862 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-865 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-867 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-869 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-870 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-970 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-974 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-981 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-987 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-990 Aucune intersection de pegmatite de >2 m CV25-993 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m. (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 6 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite à spodumène CV8 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) CV25-940 Sondage perdu et réimplanté CV25-940A 16,61 19,7 3,1 1,52 0,03 321

41,16 44,6 3,5 1,26 0,05 295

108,07 113,5 5,4 0,02 0,01 210 CV25-947 154,3 160,68 6,4 0,03 0,03 154

230,2 233,17 3,0 0,01 0,01 159

271,2 274,18 3,0 0,01 0,01 390 CV25-951 189,6 192,6 3,0 0,04 0,01 52 CV25-978 82,85 85,7 2,9 0,08 0,03 103

203,26 205,6 2,3 0,01 0,01 121 CV25-991 Aucune intersection de pegmatite de >2 m

(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m. (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 7 : Attributs des sondages forés sur la propriété Shaakichiuwaanaan dont les résultats sont présentés dans ce communiqué.

Sondage Substrat Profondeur

totale (m) Azimut

(°) Inclinaison

(°) Estant Nordant Élévation

(m) Calibre

de

carottage Secteur CV25-788 Sol 427,9 0 -90 564900,5 5928788,9 403,2 NQ CV13 CV25-789 Sol 247,8 140 -55 565998,5 5928514,4 366,1 NQ CV13 CV25-790 Sol 302,1 158 -45 566242,2 5928702,7 374,4 NQ CV13 CV25-791 Sol 242,0 200 -60 564900,3 5928788,3 403,2 NQ CV13 CV25-792 Sol 230,1 158 -45 566204,2 5928801,5 382,1 NQ CV13 CV25-793 Sol 359,0 0 -90 564848,3 5928645,6 404,1 NQ CV13 CV25-794 Sol 293,0 158 -72 566203,9 5928802,2 382,1 NQ CV13 CV25-795 Sol 196,9 200 -55 564848,0 5928644,8 404,1 NQ CV13 CV25-796 Sol 209,0 158 -45 566297,2 5928828,6 379,4 NQ CV13 CV25-797 Sol 194,0 200 -75 564791,9 5928495,4 410,2 NQ CV13 CV25-798 Sol 272,0 158 -70 566296,8 5928829,3 379,4 NQ CV13 CV25-799 Sol 188,1 0 -90 564764,7 5928666,9 403,2 NQ CV13 CV25-800 Sol 203,0 158 -45 566332,8 5928736,0 370,9 NQ CV13 CV25-801 Sol 190,9 200 -55 564764,4 5928666,2 403,2 NQ CV13 CV25-802 Sol 259,8 158 -70 566388,9 5928866,7 373,9 NQ CV13 CV25-803 Sol 349,9 200 -55 564679,5 5928684,8 409,4 NQ CV13 CV25-804 Sol 244,9 158 -45 566389,0 5928866,2 374,0 NQ CV13 CV25-805 Sol 305,1 20 -60 564680,1 5928685,8 409,4 NQ CV13 CV25-806 Sol 398,0 158 -67 566350,5 5928959,9 381,2 NQ CV13 CV25-807 Sol 147,7 340 -45 572480,6 5932795,2 409,7 NQ Nord de CV5 CV25-808 Sol 152,0 340 -45 572277,4 5932748,6 407,9 NQ Nord de CV5 CV25-809 Sol 442,9 158 -81 566350,4 5928960,1 381,1 NQ CV13 CV25-810 Sol 434,1 200 -56 564378,3 5928979,4 410,1 NQ CV13 CV25-811 Sol 152,0 340 -45 573480,6 5933151,9 422,3 NQ Nord de CV5 CV25-812 Sol 151,9 340 -45 573467,0 5933198,2 430,6 NQ Nord de CV5 CV25-813 Sol 404,1 200 -52 564281,4 5928775,6 411,8 NQ CV13 CV25-814 Sol 257,0 168 -45 566441,8 5928780,5 370,4 NQ CV13 CV25-815 Sol 152,0 340 -45 573803,6 5933256,3 408,9 NQ Nord de CV5 CV25-816 Sol 151,9 340 -45 573614,2 5932954,3 404,2 NQ Nord de CV5 CV25-817 Sol 283,9 158 -45 566480,4 5928904,7 375,6 NQ CV13 CV25-818 Sol 317,1 200 -47 564179,1 5928577,3 413,8 NQ CV13 CV25-819 Sol 287,0 158 -70 566480,7 5928904,0 375,6 NQ CV13 CV25-820 Sol 149,1 340 -45 573402,6 5932897,9 402,5 NQ Nord de CV5 CV25-821 Sol 151,9 340 -45 573734,3 5933451,3 419,6 NQ Nord de CV5 CV25-822 Sol 401,0 158 -45 566879,7 5929390,6 388,6 NQ CV13 CV25-823 Sol 253,8 158 -45 566518,8 5928813,7 375,0 NQ CV13 CV25-824 Sol 152,0 340 -45 573334,9 5933086,9 425,7 NQ Nord de CV5 CV25-825 Sol 323,0 158 -45 566577,0 5928926,4 376,8 NQ CV13 CV25-826 Sol 151,8 340 -45 573719,4 5933543,5 417,4 NQ Nord de CV5 CV25-827 Sol 155,0 340 -45 572866,3 5932915,4 408,1 NQ Nord de CV5 CV25-828 Sol 251,0 158 -70 566576,7 5928927,1 376,7 NQ CV13 CV25-829 Sol 151,9 340 -45 573198,6 5933460,4 444,0 NQ Nord de CV5 CV25-830 Sol 332,0 158 -45 566941,7 5929243,7 396,9 NQ CV13 CV25-831 Sol 152,1 340 -45 572947,4 5933257,8 430,8 NQ Nord de CV5 CV25-832 Sol 197,0 158 -45 566612,2 5928848,6 369,3 NQ CV13 CV25-833 Sol 292,9 158 -45 566669,5 5928978,2 374,4 NQ CV13 CV25-834 Sol 152,1 340 -45 573222,3 5933220,9 444,8 NQ Nord de CV5 CV25-835 Sol 155,1 340 -45 572729,0 5933291,2 423,9 NQ Nord de CV5 CV25-836 Sol 296,0 158 -45 566974,0 5929158,1 380,4 NQ CV13 CV25-837 Sol 284,0 158 -70 566669,3 5928978,9 374,5 NQ CV13 CV25-838 Sol 152,1 340 -45 572655,0 5933491,3 406,7 NQ Nord de CV5 CV25-839 Sol 151,8 340 -45 572327,9 5932933,0 414,9 NQ Nord de CV5 CV25-840 Sol 152,0 340 -45 572183,7 5933318,9 406,0 NQ Nord de CV5 CV25-841 Sol 296,2 158 -45 567010,6 5929064,7 371,2 NQ CV13 CV25-842 Sol 152,0 340 -45 568907,0 5932167,5 380,7 NQ Nord de CV5 CV25-843 Sol 248,0 158 -45 566704,6 5928888,5 370,1 NQ CV13 CV25-844 Sol 152,0 340 -45 569273,8 5932604,1 372,6 NQ Nord de CV5 CV25-845 Sol 151,9 340 -45 572260,3 5933120,7 418,2 NQ Nord de CV5 CV25-846 Sol 380,0 158 -67 566630,7 5929074,5 387,2 NQ CV13 CV25-847 Sol 223,8 158 -45 567141,4 5929278,9 388,2 NQ CV13 CV25-848 Sol 149,0 340 -45 568891,9 5932280,7 378,3 NQ Nord de CV5 CV25-849 Sol 152,0 340 -45 569355,1 5932372,9 392,3 NQ Nord de CV5 CV25-850 Sol 152,0 340 -45 569639,6 5933058,1 373,3 NQ Nord de CV5 CV25-851 Sol 395,1 158 -45 567177,2 5929185,3 378,1 NQ CV13 CV25-852 Sol 151,8 340 -45 568982,9 5931957,6 386,0 NQ Nord de CV5 CV25-853 Sol 152,1 340 -45 569407,2 5932239,0 394,7 NQ Nord de CV5 CV25-854 Sol 323,1 158 -45 566759,8 5929016,5 374,4 NQ CV13 CV25-855 Sol 152,0 340 -45 569705,8 5932868,7 375,8 NQ Nord de CV5 CV25-856 Sol 152,0 200 -45 569110,3 5931947,8 393,4 NQ Nord de CV5 CV25-857 Sol 152,0 340 -45 569422,1 5932016,2 383,4 NQ Nord de CV5 CV25-858 Sol 289,9 158 -45 567061,2 5928937,0 365,8 NQ CV13 CV25-859 Sol 313,9 158 -65 566759,6 5929017,2 374,4 NQ CV13 CV25-860 Sol 152,0 340 -45 569774,9 5932682,5 393,6 NQ Nord de CV5 CV25-861 Sol 152,1 340 -45 571960,6 5932477,1 396,1 NQ Nord de CV5 CV25-862 Sol 151,9 340 -45 571708,1 5933215,0 406,3 NQ Nord de CV5 CV25-863 Sol 268,8 158 -45 567095,0 5928807,1 361,1 NQ CV13 CV25-864 Sol 260,0 158 -45 566804,7 5928921,9 370,7 NQ CV13 CV25-865 Sol 152,2 340 -45 569841,0 5932535,5 395,4 NQ Nord de CV5 CV25-866 Sol 430,9 158 -45 567719,9 5929498,7 385,1 NQ CV5 CV25-867 Sol 152,1 340 -45 571890,7 5932667,0 406,0 NQ Nord de CV5 CV25-868 Sol 296,0 158 -45 566808,1 5929572,8 388,2 NQ CV13 CV25-869 Sol 149,0 340 -45 571754,7 5933045,2 402,1 NQ Nord de CV5 CV25-870 Sol 152,0 340 -45 571957,6 5932931,7 411,9 NQ Nord de CV5 CV25-871 Sol 214,9 158 -45 566843,5 5929483,6 388,3 NQ CV13 CV25-872 Sol 290,1 200 -45 561718,7 5929484,8 432,2 NQ CV12 CV25-873 Sol 326,0 200 -45 561628,2 5929617,0 425,3 NQ CV12 CV25-874 Sol 350,1 158 -45 568196,4 5929863,1 398,1 NQ CV5 CV25-875 Sol 296,5 200 -85 561628,4 5929617,6 425,1 NQ CV12 CV25-876 Sol 229,9 200 -85 561718,9 5929485,4 432,2 NQ CV12 CV25-877 Sol 239,0 200 -45 561655,7 5929718,1 406,9 NQ CV12 CV25-878 Sol 161,0 200 -45 561815,1 5929451,2 437,2 NQ CV12 CV25-879 Sol 392,0 158 -45 568176,8 5929911,1 400,7 NQ CV5 CV25-880 Sol 281,1 200 -45 561714,6 5929601,4 418,1 NQ CV12 CV25-881 Sol 272,0 200 -45 561862,8 5929433,1 429,0 NQ CV12 CV25-882 Sol 248,0 200 -85 561714,8 5929602,0 417,9 NQ CV12 CV25-883 Sol 296,3 200 -85 561863,2 5929433,6 428,9 NQ CV12 CV25-884 Sol 154,0 200 -45 561467,8 5929663,1 411,2 NQ CV12 CV25-885 Sol 476,0 158 -65 568176,6 5929911,7 400,8 NQ CV5 CV25-886 Sol 191,1 200 -45 561956,7 5929404,2 427,4 NQ CV12 CV25-887 Sol 199,2 20 -45 561441,6 5929605,1 421,2 NQ CV12 CV25-888 Sol 212,0 200 -45 561519,0 5929660,3 413,5 NQ CV12 CV25-889 Sol 9,3 200 -45 561991,0 5929513,0 423,2 NQ CV12 CV25-889A Sol 260,0 200 -45 561991,7 5929513,2 425,3 NQ CV12 CV25-890 Sol 7,4 200 -85 561409,8 5929651,3 409,4 NQ CV12 CV25-890A Sol 199,9 200 -85 561410,8 5929647,0 415,6 NQ CV12 CV25-891 Sol 296,1 158 -45 568233,2 5929776,0 390,1 NQ CV5 CV25-892 Sol 256,9 200 -85 561992,1 5929514,2 425,4 NQ CV12 CV25-893 Sol 248,0 60 -45 561641,1 5929411,6 432,0 NQ CV12 CV25-894 Sol 238,7 200 -45 561809,3 5929564,2 417,3 NQ CV12 CV25-895 Sol 140,3 20 -45 561780,9 5929349,6 427,0 NQ CV12 CV25-896 Sol 416,9 158 -58 568139,0 5930003,0 400,9 NQ CV5 CV25-897 Sol 121,8 200 -85 561809,5 5929564,9 417,3 NQ CV12 CV25-898 Sol 221,0 200 -45 561586,4 5929700,7 400,3 NQ CV12 CV25-899 Sol 202,9 200 -45 561894,9 5929534,1 422,7 NQ CV12 CV25-900 Sol 71,0 200 -85 561586,6 5929701,5 400,2 NQ CV12 CV25-901 Sol 167,0 200 -50 561849,3 5929671,5 400,6 NQ CV12 CV25-902 Sol 196,9 200 -67 561899,8 5929537,8 420,9 NQ CV12 CV25-903 Sol 139,7 200 -45 561839,7 5929519,1 423,6 NQ CV12 CV25-904 Sol 184,8 200 -87 561899,8 5929537,8 420,9 NQ CV12 CV25-905 Sol 374,0 158 -45 568085,2 5929873,1 399,2 NQ CV5 CV25-906 Sol 146,0 200 -85 561841,3 5929514,5 426,5 NQ CV12 CV25-907 Sol 163,9 200 -45 561932,3 5929477,5 429,5 NQ CV12 CV25-908 Sol 218,0 200 -45 561958,1 5929547,4 424,5 NQ CV12 CV25-909 Sol 133,8 200 -65 561932,6 5929478,0 429,5 NQ CV12 CV25-910 Sol 223,3 200 -65 561958,3 5929547,8 424,4 NQ CV12 CV25-911 Sol 373,9 158 -65 568085,0 5929873,4 399,1 NQ CV5 CV25-912 Sol 236,0 200 -45 562084,2 5929455,0 422,1 NQ CV12 CV25-915 Sol 388,0 158 -64 568148,1 5929847,3 397,8 NQ CV5 CV25-916 Sol 260,0 200 -70 562084,4 5929455,6 422,2 NQ CV12 CV25-918 Sol 104,2 200 -45 561751,6 5929540,7 427,4 NQ CV12 CV25-920 Sol 352,7 158 -45 568102,8 5929826,1 396,6 NQ CV5 CV25-922 Sol 130,8 200 -85 561751,8 5929541,3 427,2 NQ CV12 CV25-923 Sol 146,0 200 -45 561675,7 5929614,3 420,3 NQ CV12 CV25-925 Sol 424,9 158 -65 568057,2 5929806,2 394,1 NQ CV5 CV25-926 Sol 97,9 200 -85 561676,0 5929615,0 420,2 NQ CV12 CV25-928 Sol 488,1 158 -45 574111,0 5932312,3 378,5 NQ CV4 CV25-929 Sol 347,6 158 -50 568057,5 5929805,8 394,1 NQ CV5 CV25-931 Sol 444,6 158 -57 568057,4 5929806,0 394,1 NQ CV5 CV25-932 Sol 415,9 158 -65 574110,6 5932313,1 378,8 NQ CV4 CV25-934 Sol 251,0 200 -50 562125,2 5929558,0 404,8 NQ CV12 CV25-935 Sol 436,9 158 -75 574080,1 5931860,0 380,9 NQ CV4 CV25-936 Sol 387,2 158 -45 567991,1 5929835,5 392,2 NQ CV5 CV25-938 Sol 320,0 200 -70 562125,4 5929558,4 404,8 NQ CV12 CV25-939 Sol 242,0 200 -50 562199,3 5929521,8 406,0 NQ CV12 CV25-940 Sol 44,0 200 -45 561983,6 5928890,9 410,0 NQ CV8 CV25-940A Sol 160,3 200 -47 561983,9 5928890,9 409,9 NQ CV8 CV25-942 Sol 536,1 158 -45 574080,1 5931860,0 380,9 NQ CV4 CV25-943 Sol 478,6 158 -65 567991,1 5929835,7 392,2 NQ CV5 CV25-944 Sol 196,8 158 -65 562051,7 5929354,7 431,1 NQ CV12 CV25-946 Sol 163,9 200 -45 562174,1 5929435,6 421,7 NQ CV12 CV25-947 Sol 299,0 200 -45 562024,1 5929004,7 429,5 NQ CV8 CV25-949 Sol 161,0 200 -70 562174,3 5929436,0 421,6 NQ CV12 CV25-950 Sol 527,0 200 -51 574080,1 5931860,0 380,9 NQ CV4 CV25-951 Sol 285,8 200 -60 562024,2 5929005,1 429,4 NQ CV8 CV25-952 Sol 425,0 158 -57 567991,0 5929835,8 392,1 NQ CV5 CV25-954 Sol 242,0 200 -45 562143,7 5929330,5 433,7 NQ CV12 CV25-956 Sol 179,0 200 -45 562273,0 5929388,5 429,3 NQ CV12 CV25-959 Sol 380,0 158 -45 567963,3 5929775,9 390,0 NQ CV5 CV25-960 Sol 245,0 200 -85 562273,5 5929389,2 429,1 NQ CV12 CV25-961 Sol 257,0 158 -56 574080,1 5931860,0 380,9 NQ CV4 CV25-963 Sol 176,0 200 -45 562239,2 5929293,4 435,7 NQ CV12 CV25-965 Sol 362,0 158 -60 567963,2 5929776,2 389,8 NQ CV5 CV25-970 Sol 101,0 338 -45 570088,4 5931288,0 381,0 NQ Nord de CV5 CV25-974 Sol 253,9 338 -45 570230,0 5931279,1 378,9 NQ Nord de CV5 CV25-978 Sol 214,8 200 -75 562183,0 5928832,8 404,4 NQ CV8 CV25-981 Sol 139,7 338 -45 570449,6 5931153,1 375,0 NQ Nord de CV5 CV25-987 Sol 140,1 338 -45 570599,8 5931123,3 376,2 NQ Nord de CV5 CV25-990 Sol 203,0 338 -45 571042,3 5931271,1 384,4 NQ Nord de CV5 CV25-991 Sol 308,0 200 -45 561776,0 5928865,2 401,1 NQ CV8 CV25-993 Sol 188,1 338 -45 570955,7 5931625,2 382,9 NQ Nord de CV5 CV25-1002 Sol 74,0 158 -45 574178,2 5931809,1 379,1 NQ CV4 CV25-1002A Sol 9,0 158 -45 574177,3 5931810,4 380,6 NQ CV4 CV25-1013 Sol 514,8 158 -58 574178,1 5931810,0 379,2 NQ CV4

(1) Système de coordonnées NAD83 / UTM zone 18N. (2) Tous les sondages ont été forés par forage au diamant. (3) Les azimuts et les inclinaisons présentés sont ceux « planifiés » et pourraient varier au collet/en fond de trou.

Assurance-qualité / Contrôle de la qualité (AQCQ)

Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation ultérieure.

Tous les échantillons de carottes de forage ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI) et des unités d'actions liées au rendement (UAR) de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des options, des unités d'actions incessibles (UAI) et des unités d'actions liées au rendement (UAR) de la Société.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan (l'« étude de faisabilité »), ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O3. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée4 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquée) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumée), et se classe comme la plus grande5 ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées.

_________________________________ 3 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 4 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 5 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques

d'échantillonnage • Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage. • Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé. • Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public. • Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. • Les protocoles d'échantillonnage des carottes de forage sont conformes aux pratiques courantes de l'industrie. • L'échantillonnage des carottes de forage a été guidé par les lithologies déterminées lors de la diagraphie géologique (c.-à-d., par un géologue). Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés dans leur intégralité (demi-carottes), peu importe si de la minéralisation en spodumène avait été notée ou non (afin d'assurer une approche d'échantillonnage non biaisée), en plus de ~1 à 3 m d'échantillonnage dans l'encaissant adjacent (selon la longueur de l'intervalle de pegmatite) afin de bien délimiter les extrémités de la pegmatite échantillonnée. • La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m. • Toutes les carottes de forage sont orientées selon la foliation maximum avant d'être diagraphiées et échantillonnées et sont sciées en demi-carottes; une moitié du carottage est prélevée pour analyse et l'autre demi-carotte est laissée dans la boîte comme témoin. • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. • Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V). Techniques de

forage • Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). • Les sondages ont été forés par forage au diamant carotté de calibre NQ. Le carottage n'était pas orienté. Récupération des

échantillons de

forage • Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués. • Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons. • S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. • Toutes les carottes de forage ont fait l'objet d'une diagraphie géotechnique conforme aux pratiques courantes de l'industrie, incluant TCR, RQD, ISRM et Q-Method (depuis le milieu de l'hiver 2023). La récupération du carottage dépasse typiquement 90 %. Diagraphie • Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées. • Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.). • La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. • Sur réception à la carothèque, toutes les carottes de forage sont replacées dans l'ordre, orientées selon la foliation maximum, marquées au mètre, et font l'objet d'une diagraphie géotechnique (incluant la structure), des patrons d'altération, de la géologie et de chaque échantillon sur une base individuelle. Des photos des boîtes de carottes sont aussi prises pour toutes les carottes de forage récupérées, peu importe la présence perçue ou non de minéralisation. Des mesures de la densité relative de la pegmatite ont aussi été prises à intervalles systématiques pour toutes les carottes de forage de pegmatite en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau, ainsi que pour une sélection de carottes de forage des roches encaissantes. • La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie. • Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie. Techniques de

sous-échantillonnage

et préparation des

échantillons • S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés. • S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec. • Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons. • Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons. • Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ, incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte. • Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. • L'échantillonnage des carottes de forage est conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage ont été sciées en deux; une moitié du carottage était expédiée pour analyse géochimique et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin. Le même côté de la carotte était échantillonné afin de maintenir la représentativité. • La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m. • La taille des différents échantillons est considérée appropriée pour le type de matériel analysé. • Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation. • Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Qualité des

données d'analyse

et des tests en

laboratoire • La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale. • Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc. • Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. • Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V). • La Société se fie sur ses propres protocoles d'AQCQ internes (utilisation systématique de blancs, de matériaux de référence certifiés et de vérifications externes) ainsi qu'aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire. • Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Vérification de

l'échantillonnage et

de l'analyse • Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise. • Utilisation de sondages jumelés. • Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique). • Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. • Les intervalles sont examinés et compilés par le vice-président exécutif à l'exploration et le directeur de projet avant la divulgation, incluant un examen des données analytiques des échantillons d'AQCQ internes de la Société. • Aucun sondage jumelé n'a été foré. • La saisie de données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie des carottes de forage sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur place et par la suite pour assurer l'intégrité et l'exactitude des données. • Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li 2 O = Li × 2,153, Ta 2 O 5 = Ta × 1,221, et Cs 2 O = Cs × 1,0602. Localisation des

points de données • Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales. • Spécification du système de grille utilisé. • Qualité et adéquation du contrôle topographique. • Chaque collet de forage a été arpenté à l'aide d'un appareil RTK Trimble Zephyr 3, à l'exception d'un petit nombre de sondages (p. ex., les sondages perdus qui ont été réimplantés). • Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18. • La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité. • La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et

répartition des

données • Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration. • Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées. • Si les échantillons ont été regroupés en composites. • À CV5, l'espacement entre les collets des sondages est principalement établi en fonction d'une grille. Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée). • À CV13, l'espacement entre les sondages est en partie établi en fonction d'une grille (avec un espacement de ~100 m) et en partie établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage. Par conséquent, la localisation des collets et l'orientation des sondages peuvent être très variables, reflétant l'orientation variable du corps de pegmatite latéralement. Un espacement entre les points de percée dans la pegmatite de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée) est ciblé. • À CV12 et à CV8, l'espacement entre les collets des sondages est principalement établi en fonction d'une grille. Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m à 100 m. • À CV4, l'espacement entre les sondages est établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage. • Compte tenu de la nature de la minéralisation et de la continuité de la modélisation géologique, l'espacement entre les sondages est considéré suffisant pour étayer une ERM. • La longueur des échantillons de carottes de forage varie typiquement entre 0,5 et 2,0 m et est de ~1,0 à 1,5 m en moyenne. L'échantillonnage est continu sur toute la pegmatite recoupée en sondage. • Les échantillons de carottes de forage ne sont pas regroupés en composites lors du prélèvement ni lors de l'analyse. Orientation des

données par

rapport aux

structures

géologiques • Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte. • Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. • Aucun biais d'échantillonnage n'est anticipé en fonction de la structure au sein du corps minéralisé. • Les principaux corps minéralisés sont relativement non déformés et très compétents, mais sont sous l'effet d'un contrôle structural important. • À CV5, le corps minéralisé principal et les lentilles adjacentes sont fortement inclinés, ce qui génère des angles d'intersection obliques par rapport aux épaisseurs réelles qui varient en fonction de l'angle d'inclinaison du sondage et de l'orientation de la pegmatite au point d'intersection, c'est-à-dire que le pendage du corps minéralisé pegmatitique présente des variations latérales et verticales de telle sorte que l'épaisseur réelle n'est pas toujours apparente jusqu'à ce que plusieurs sondages aient été forés (selon un espacement approprié) le long d'une section en particulier. • À CV13, le corps de pegmatite principal montre une orientation variable faiblement inclinée vers le nord. Les zones Rigel et Vega sont entièrement encaissées au sein de la pegmatite CV13 sous forme de lentilles concordantes à l'orientation locale de la pegmatite. • À CV12 et à CV8, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets peu profonds, inclinés vers le nord. • À CV4, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets fortement inclinés vers le nord. Sécurité des

échantillons • Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. • Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant les protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques au projet. Les échantillons de carottes de forage ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés directement à Val-d'Or, Québec, faisant l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués. Audits ou examens • Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. • Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025. • De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres

miniers et des

titres de propriété • Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental. • La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. • La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement. • La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims. • La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement. • Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre juillet 2026 et juillet 2028. Exploration

effectuée par

d'autres parties • Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. • Aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet. • Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101. Géologie • Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. • La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre). • Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb). • L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5, CV8, CV12 et CV13 sont situées au sein du corridor CV. • Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »). La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline. • Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al. Information sur les

sondages • Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : o Estant et nordant du collet du sondage o Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage o Pendage et azimut du sondage o Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection o Longueur du sondage. • Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. • L'information sur les attributs des sondages est présentée dans un tableau dans les présentes. • Les intersections de pegmatite de <2 m ne sont typiquement pas présentées puisqu'elles ne sont pas considérées significatives. Méthodes

d'agrégation de

données • Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués. • Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail. • Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. • Des moyennes pondérées sur la longueur ont été utilisées pour calculer la teneur sur l'épaisseur. • Aucune teneur de coupure spécifique n'a été utilisée lors du calcul des valeurs teneur-épaisseur. La teneur moyenne en lithium, tantale et césium, pondérée sur la longueur de l'intervalle de pegmatite entier, est calculée pour tous les intervalles de pegmatite de plus de 2 m de longueur dans l'axe de forage, ainsi que dans les zones à plus haute teneur à la discrétion du géologue. Tous les échantillons à >1 % Cs 2 O sont aussi présentés. • Les pegmatites présentent une minéralisation irrégulière de par leur nature, ce qui fait que certains intervalles comportent un petit nombre d'échantillons faiblement minéralisés inclus dans le calcul. La dilution interne non pegmatitique est typiquement limitée à <3 m lorsque c'est pertinent, et les intervalles sont indiqués lorsque les résultats d'analyse sont divulgués. • Aucune valeur en équivalent métal n'a été présentée. Relation entre la

largeur de la

minéralisation et la

longueur des

intervalles • Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration. • Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée. • Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). • À CV5, l'interprétation actuelle indique un grand corps principal de pegmatite orienté presque verticalement ou fortement incliné, flanqué de plusieurs lentilles pegmatitiques subordonnées. • À CV13, l'interprétation actuelle indique une série de filons-couches subparallèles, subhorizontaux à faiblement inclinés vers le nord. Au sein du corps de pegmatite à CV13, les zones Rigel et Vega suivent l'orientation locale du corps de pegmatite plus large. • À CV12 et à CV8, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets peu profonds inclinés vers le nord. • À CV4, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets fortement inclinés vers le nord. • Toutes les largeurs sont présentées en longueur dans l'axe de forage. Diagrammes • Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. • Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société. Rapports équilibrés • Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. • Les résultats sont présentés de façon équilibrée. • Veuillez consulter le (ou les) tableau(x) inclus dans les présentes. • Les résultats pour les intervalles de pegmatite de <2 m ne sont pas présentés. Autres données

d'exploration

importantes • D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. • La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières. • La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau. • La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5. • La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002). • La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale. • Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025. Travaux ultérieurs • La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle). • Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. • La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt. • Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

SOURCE PMET Resources Inc.