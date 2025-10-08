Concentré de pollucite de qualité commerciale très recherchée produit avec succès à partir de la zone de césium Vega à la pegmatite CV13, dans le cadre d'essais de tri de minerai par transmission de rayons X (XRT) à l'échelle du banc d'essai : 11,9 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale , reflétant la moyenne pondérée des deux fractions granulométriques combinées qui ont été individuellement évaluées : 20,0 % Cs 2 O (fraction de 12,5 à 25 mm); et 11,5 % Cs 2 O (fraction de +25 mm). Les concentrés de pollucite à des teneurs de >8-10 % Cs 2 O sont typiquement considérés comme un matériel d'alimentation favorable et très recherché pour la transformation chimique en aval.

à partir de la zone de césium Vega à la pegmatite CV13, dans le cadre d'essais de tri de minerai par transmission de rayons X (XRT) à l'échelle du banc d'essai : Le tri de minerai par XRT est un procédé mécanique conventionnel, commercial et bien compris appliqué à sec à des matériaux relativement grossièrement concassés dans l'industrie minière mondiale et est la méthode privilégiée pour la récupération de la pollucite : Puisqu'aucun ajout de réactif chimique ni d'eau n'est requis, aucun résidu minier n'est produit - les rejets sont constitués uniquement de matériel grossier et sec.

appliqué à sec à des matériaux relativement grossièrement concassés dans l'industrie minière mondiale et est la Les rejets de la trieuse XRT à CV13 contiennent des quantités appréciables de lithium (spodumène) et de tantale (tantalite), qui pourraient subséquemment être récupérées au moyen de méthodes de traitement standards.

au moyen de méthodes de traitement standards. Combinées, les zones Rigel et Vega du gîte CV13 à Shaakichiuwaanaan constituent la plus grande 1 ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite connue au monde avec : Ressources indiquées : 693 000 t à 4,40 % Cs 2 O , 2,12 % Li 2 O et 283 ppm Ta 2 O 5 . Ressources présumées : 1 698 000 t à 2,40 % Cs 2 O, 1,81 % Li 2 O et 245 ppm Ta 2 O 5 .

ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite connue au monde avec : La Société a commencé à évaluer différentes options permettant de faire avancer et d'intégrer le césium présent à Shaakichiuwaanaan en tant que futur flux potentiel de sous/co-produits de valeur.

1 La teneur de coupure varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet de l'ERM (annoncée le 20 juillet 2025) est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « Ces premiers résultats d'essais confirment que le gîte CV13 à Shaakichiuwaanaan a le potentiel de produire des concentrés de pollucite de qualité commerciale très recherchée en utilisant une méthode de récupération relativement simple et abordable - le tri de minerai par XRT. Il s'agit d'un résultat encourageant à ce stade-ci des travaux d'essai, qui montrent des taux de récupération et de concentration élevés. Il est important de noter que les rejets du circuit XRT restent bien dimensionnés pour la récupération subséquente de spodumène par SMD conventionnelle et pour la récupération de tantalite par des méthodes gravitaires et magnétiques, ce qui ouvre clairement la voie vers la génération potentielle de multiples flux de valeur pour le projet. »

« Un programme d'essais de suivi est en planification et aura pour but d'optimiser le circuit XRT pour la récupération de la pollucite ainsi que la récupération subséquente de spodumène et de tantalite. La Société explore activement différentes approches et opportunités pour tirer parti de cette occasion de premier plan au niveau mondial en lien avec le césium à Shaakichiuwaanaan, » a ajouté M. Smith.

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que la Société a réussi à produire des concentrés de pollucite de qualité commerciale très recherchée dans le cadre d'un premier programme d'évaluation à l'échelle du banc d'essai entrepris sur du matériel représentatif de la zone de césium Vega à la pegmatite CV13. La pegmatite CV13 est située à environ 2,5 km dans la continuité géologique de la pegmatite CV5 et fait partie du projet Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Les ressources minérales de Shaakichiuwaanaan2, composées des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») CV5 et CV13, se trouvent à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques et est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons.

À la suite des communiqués de presse publiés les 9 avril, 10 juin et 20 juillet 2025, qui faisaient état de la découverte de pollucite (figure 4) et de l'estimation de ressources minérales subséquente pour les zones de césium Rigel et Vega, la Société a récemment complété un programme préliminaire d'essais de tri de minerai par XRT sur un échantillon composite de carottes de forage d'environ 250 kg (demi-carottes de calibre NQ) provenant de la zone Vega (tableaux 1 et 2).

2 L'ERM consolidée pour Shaakichiuwaanaan (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13) à la date d'effet du 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Une trieuse XRT trie le matériel en analysant la densité atomique de l'échantillon et en déclenchant un jet d'air comprimé qui sépare les morceaux de roche à haute densité (p. ex., la pollucite) pour les acheminer à la fraction de concentré, tout en laissant passer les morceaux résiduels de plus faible densité vers la fraction des rejets (figure 2). Le tri de minerai par XRT est une méthode communément employée pour produire des concentrés de pollucite à partir de pegmatite. Il s'agit d'un procédé mécanique simple, commercial et bien compris, qui se déroule à sec et qui nécessite comme unique étape de préparation un concassage grossier du matériel d'alimentation; ainsi, aucun broyage, ajout d'eau ou de produits chimiques coûteux n'est requis. De plus, comme aucune eau ni aucun produit chimique n'est employé, aucun résidu minier n'est généré - uniquement du matériel de rejet grossier et sec qui, dans le cas de CV13, permettrait également la récupération en aval de spodumène et de tantalite.

Dans le cadre du programme d'essai, l'échantillon composite de carottes de forage, d'une teneur d'alimentation représentative de ~2,5 % Cs 2 O, a été concassé et séparé en trois fractions granulométriques (<12,5 mm, 12,5 à 25 mm, et >25 mm). Les deux fractions plus grossières ont été traitées de manière indépendante dans la trieuse, produisant deux concentrés de pollucite et des fractions de rejets correspondantes (figures 1 et 3). Ces deux fractions ont produit avec succès des concentrés de pollucite commercialisables à >10 % Cs 2 O, présentant des teneurs de 20,0 % Cs 2 O (fraction de 12,5 à 25 mm) et 11,5 % Cs 2 O (fraction de +25 mm), qui, lorsque combinés, forment un concentré de pollucite de qualité commerciale très recherchée (11,9 % Cs 2 O) à des taux de récupération globale élevés (88 %).

De plus, les fractions de rejets contiennent une quantité appréciable de lithium (spodumène) qui, étant donné la granulométrie qui reste appropriée, pourra être subséquemment récupéré par une méthode standard de séparation en milieu dense (« SMD »). Une quantité appréciable de tantale (tantalite) est aussi présente dans les rejets et pourrait typiquement être récupérée par des méthodes gravitaires et magnétiques simples.

Les programmes d'essais de récupération de la pollucite sont effectués aux installations de TOMRA Mining à Wedel en Allemagne (tri de minerai par XRT) et aux installations de SGS Canada à Lakefield en Ontario (Canada) (préparation des matériaux, analyse, et récupération de spodumène-tantalite). Les programmes sont un effort collaboratif impliquant TOMRA Mining, SGS Canada, Primero Group Americas et les personnes qualifiées associées, ainsi qu'un expert indépendant spécialisé dans le traitement de la pollucite.

Combinées, les zones Rigel et Vega au gîte CV13 à Shaakichiuwaanaan constituent la plus grande3 ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite connue au monde, avec :

Ressources indiquées : 693 000 t à 4,40 % Cs 2 O , 2,12 % Li 2 O et 283 ppm Ta 2 O 5 .

, 2,12 % Li O et 283 ppm Ta O . Ressources présumées : 1 698 000 t à 2,40 % Cs 2 O, 1,81 % Li 2 O et 245 ppm Ta 2 O 5 .

De tels gîtes de pollucite sont très rares et varient typiquement de <10 kt à 350 kt, ce qui met en évidence la magnitude et le potentiel de la découverte de césium à Shaakichiuwaanaan. Le tri de minerai par XRT est considéré comme une méthode optimale pour récupérer la pollucite à partir de pegmatite, nécessitant seulement un concassage grossier et générant des matériaux de rejets qui restent suffisamment grossiers pour permettre la récupération subséquente de spodumène par SMD. Il s'agit là d'une situation commercialement intéressante puisque le circuit de récupération de pollucite par tri de minerai XRT pourrait être placé en tant que circuit complémentaire en amont du circuit de récupération de spodumène par SMD, sans compliquer le schéma de traitement global.

3 La teneur de coupure varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet de l'ERM (annoncée le 20 juillet 2025) est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Prochaines étapes

Pour la prochaine phase d'essais, la Société prélèvera un échantillon composite de carottes de forage de plus gros diamètre afin d'explorer des fractions granulométriques plus grossières et plus fines dans la trieuse dans le but d'optimiser davantage le schéma de traitement proposé et poursuivre dans la lignée de ces premiers résultats très encourageants. Dans le cadre de ces travaux, le logiciel utilisé pour guider la trieuse sera raffiné pour tenir compte de la nature spécifique du matériel pegmatitique riche en pollucite du gîte CV13 à Shaakichiuwaanaan, dans le but d'arriver à une séparation plus efficace. De plus, un programme est actuellement en cours pour récupérer le spodumène et la tantalite présents dans les fractions de rejets de la trieuse au moyen de méthodes gravitaires (SMD, tables) et magnétiques simples.

La Société a aussi commencé à évaluer différentes options permettant de faire avancer et d'intégrer le césium présent à Rigel et Vega en tant que futur flux potentiel de sous/co-produits de valeur dans le cadre du projet global à Shaakichiuwaanaan. Dans le cadre de ces efforts, la Société a commencé à discuter avec plusieurs potentiels utilisateurs et participants de la chaîne d'approvisionnement afin de continuer à développer l'opportunité économique associée aux produits de césium qui pourraient être générés dans le cadre du projet.

L'étude de faisabilité axée sur le lithium de la composante CV5 des ressources minérales de l'ERM globale pour Shaakichiuwaanaan devrait être achevée au cours des prochaines semaines et reste la priorité à court terme de la Société. Le potentiel économique des co-/sous-produits de métaux critiques sera évalué séparément de l'étude de faisabilité axée sur le lithium; différentes études concomitantes de stades moins avancés sont en cours afin de mieux évaluer les opportunités associées à la future inclusion du césium et du tantale en particulier.

À propos du césium

Les gisements minéraux de césium sous forme de pollucite sont très rares à l'échelle mondiale et représentent la composante la plus fractionnée des systèmes de pegmatites LCT, qui sont effectivement la seule source primaire et économique de césium connue au monde. Les gisements économiques de pegmatite riche en césium sont typiquement de plus petite envergure et varient entre <10 kt et 350 kt, comparativement aux gisements de pegmatite lithinifère qui varient typiquement dans les millions de tonnes (<10 Mt à rarement plus de 100 Mt).

Mondialement, il est estimé que seulement trois (3) mines de césium primaire ont été exploitées historiquement, toutes trois à base de pollucite - Tanco (Canada), Bikita (Zimbabwe) et Sinclair (Australie). À Bikita et Sinclair, selon les rapports publics, les ressources de pollucite en place auraient été épuisées en 2018 et 2019, respectivement. L'exploitation minière à Tanco tirerait prochainement à sa fin; l'exploitation des résidus miniers existants et/ou des derniers secteurs résiduels de la mine est actuellement à l'étude.

Le marché des composés de césium et de césium métallique est largement opaque puisque le césium n'est pas négocié publiquement comme le cuivre ou l'or, mais plutôt par le biais de contrats bilatéraux et à durée déterminée. De plus, les prix varient en fonction de la forme sous laquelle le césium se présente, de sa pureté et de son utilisation comme produit final. Le carbonate de césium (Cs 2 CO 3 ≥ 99 %) se négocie actuellement à près de 155 $ US/kg (excluant la TVA, source des prix -Marché des métaux de Shanghai).

L'offre de césium est actuellement restreinte; seules quelques sources d'approvisionnement limitées alimentent le marché mondial. Une découverte de cette taille, teneur et envergure a le potentiel de devenir une source d'approvisionnement primaire pour les marchés mondiaux. Cela inclut les applications existantes pour le césium dans les domaines du forage pétrolier/gazier et l'imagerie médicale, ainsi que de nouvelles applications potentiellement grandissantes dans l'industrie des panneaux solaires terrestres. En effet, le césium jouerait un rôle vital en améliorant sensiblement l'efficacité, la stabilité et la durée de vie des panneaux solaires de la prochaine génération grâce à l'application de structures de cristaux de pérovskite.

Personne qualifiée/compétente

L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration pour la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI) et des unités d'actions liées au rendement (UAR) de la Société.

M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme Competent Person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. Le projet englobe une ressource minérale consolidée4, qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées et se classe comme la plus grande5 ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées.

4 La teneur de coupure de l'ERM consolidée varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, qui sont entièrement englobées à l'intérieur de la forme minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13. La date d'effet des ERM est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. 5 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant le programme d'essais de suivi, la présence potentielle de lithium (spodumène) et de tantale (tantalite) dans les rejets, la valeur du césium présent à CV13, les efforts visant à faire avancer et intégrer le césium présent à Rigel et Vega en tant que futur flux potentiel de sous/co-produits de valeur pour le projet global, les études en cours, et le marché du césium.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, le marché du césium, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources dans la catégorie des ressources présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription 5.23 de l'ASX) concernant l'ERM de Shaakichiuwaanaan

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 21 juillet 2025. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)

L'information dans le tableau 1 du Code du JORC 2012 ci-dessous se rapporte uniquement aux résultats métallurgiques annoncés dans le présent communiqué. Pour consulter l'information présentée à la section 1 - Techniques et données d'échantillonnage et à la section 2 - Présentation des résultats d'exploration du tableau 1 du Code du JORC 2012 pour les sondages énumérés aux tableaux 1 et 2 ci-dessus, il y a lieu de consulter le communiqué de la Société daté du 9 avril 2025. La Société considère que l'information dans le tableau 1 du Code du JORC 2012 se rapportant aux sondages énumérés aux tableaux 1 et 2 n'est pas significative en ce qui a trait aux résultats des essais métallurgiques qui sont annoncés dans le présent communiqué, compte tenu qu'elle a déjà été publiée (tel qu'indiqué ci-dessus) et qu'elle se rapporte uniquement aux échantillons de carottes de forage ayant servi à former l'échantillon composite qui a fait l'objet d'essais métallurgiques.

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage • Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage. • Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé. • Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public. • Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. • Des demi-carottes de forage de calibre NQ ont été prélevées dans la zone Vega (pegmatite CV13) et regroupées en composite pour servir de matériel d'alimentation dans le cadre du programme d'essais de tri de minerai par XRT. Une teneur approximativement équivalente à la teneur d'alimentation pour la zone Vega a été ciblée pour maximiser la représentativité. • Les résultats d'analyse et les commentaires du tableau 1 du Code du JORC pour les demi-carottes de forage de calibre NQ prélevées des sondages énumérés aux tableaux 1 et 2, et regroupées en composite aux fins des essais métallurgiques annoncés dans le présent communiqué, ont initialement été publiés auprès de l'ASX le 9 avril 2025. Techniques de forage • Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Récupération des échantillons de forage • Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués. • Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons. • S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagraphie • Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées. • Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.). • La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons • S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés. • S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec. • Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons. • Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons. • Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ, incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte. • Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. • Des demi-carottes de forage de calibre NQ ont été prélevées dans la zone Vega (pegmatite CV13) et regroupées en composite pour servir de matériel d'alimentation dans le cadre du programme d'essais de tri de minerai par XRT. • Les échantillons ont été préparés pour essais et analyse par SGS Canada Inc., concassés et séparés en fractions de granulométries appropriées pour alimenter la trieuse. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire • La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale. • Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc. • Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. • Des demi-carottes de forage de calibre NQ ont été prélevées dans la zone Vega (pegmatite CV13) et regroupées en composite pour servir de matériel d'alimentation dans le cadre du programme d'essais de tri de minerai par XRT. • Les concentrés de pollucite ont été analysés par SGS Canada Inc. pour le Cs et pour des analyses de roche totale par fusion au borate pour fluorescence X, ainsi que pour des analyses multiélémentaires par fusion au peroxyde de sodium avec ICP-AES / ICP-MS. • Les méthodes d'essais pour la pollucite sont considérées appropriées pour le stade d'évaluation actuel. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse • Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise. • Utilisation de sondages jumelés. • Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique). • Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Localisation des points de données • Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales. • Spécification du système de grille utilisé. • Qualité et adéquation du contrôle topographique. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Espacement et répartition des données • Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration. • Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées. • Si les échantillons ont été regroupés en composites. • Les échantillons sélectionnés pour les essais sur la pollucite provenaient de composites de demi-carottes de forage de la pegmatite CV13 représentatifs du matériel qui serait extrait lors des premières phases d'exploitation. Orientation des données par rapport aux structures géologiques • Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte. • Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Sécurité des échantillons • Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. • L'échantillon pour les essais sur la pollucite est resté sous la garde de TOMRA Systems ou SGS Canada puisque ces derniers ont effectué les essais et l'analyse géochimique. Audits ou examens • Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. • Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV23-787) dans un rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada » préparé par Todd McCracken, P.Geo., de BBA Inc., et Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., publié le 28 août 2025 avec une date d'effet au 20 juin 2025.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété • Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental. • La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. • La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement. • La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims. • La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement. • Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre janvier 2026 et novembre 2027. Exploration effectuée par d'autres parties • Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. • Aucune exploration antérieure ciblant la minéralisation en césium n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet. • Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, il y a lieu de consulter le plus récent rapport technique intitulé « NI 43 101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada », préparé par Todd McCracken, P.Geo., de BBA Inc., et Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., publié le 28 août 2025 avec une date d'effet au 20 juin 2025. Géologie • Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. • La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre). • Le contexte géologique est favorable pour l'or, l'argent, les métaux de base, les éléments du groupe du platine et le lithium, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et des pegmatites (Li, Cs, Ta). • L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites à spodumène CV5 et CV13 sont situées au sein du corridor CV. • La minéralisation en lithium-césium-tantale (« LCT ») sur la propriété, incluant à CV5, CV13 et CV9, est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques qui peuvent être exposées en surface sous forme d'affleurements en « dos de baleine » à fort relief. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline. • Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites LCT. Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Information sur les sondages • Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : o Estant et nordant du collet du sondage o Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage o Pendage et azimut du sondage o Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection o Longueur du sondage. • Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Méthodes d'agrégation de données • Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués. • Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail. • Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles • Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration. • Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée. • Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). • N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagrammes • Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. • Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site web de la Société. Rapports équilibrés • Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. • Les résultats sont présentés de façon équilibrée. Autres données d'exploration importantes • D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. • La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières. • La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau. • La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5. • La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002). • La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale. • Différents mandats requis pour faire progresser le projet vers des études économiques ont été entrepris, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Travaux ultérieurs • La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle). • Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. • La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt. • Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

