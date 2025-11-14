MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - 15 novembre 2025 - Sydney, Australie

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) a le plaisir d'annoncer le dépôt, sur SEDAR+ , d'un rapport technique (le « rapport technique ») préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101). Le rapport technique est intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI-43 101 Technical Report - Shaakichiuwaanaan Project », avec une date de publication au 14 novembre 2025 et une date d'effet au 20 octobre 2025. Le dépôt fait suite au communiqué de presse du 20 octobre 2025 dans le cadre duquel la Société a annoncé une étude de faisabilité (« EF ») positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5, décrivant le potentiel pour une exploitation minière d'envergure sur le projet Shaakichiuwaanaan.

Le rapport technique a été préparé par G Services Miniers Inc. avec des contributions de Primero Group Americas Inc., Groupe AtkinsRéalis Inc., BBA Inc., Paterson & Cooke Canada Inc., Vision Geochemistry Ltd., Alius Mine Consulting, WSP Global Inc., Mailloux Hydrogéologie et GCM Expert, chacun des groupes-conseils étant indépendant de la Société conformément aux dispositions du Règlement 43-101.

Le rapport est disponible sur SEDAR+ et sera disponible peu après sur le site Web de la Société. Les lecteurs sont encouragés à lire le rapport technique de l'EF dans son intégralité, incluant toutes les qualifications, hypothèses, exclusions et risques relatifs aux ressources minérales, aux réserves minérales et au plan sur la durée de vie de la mine. Le rapport technique de l'EF est destiné à être lu dans son intégralité, et les sections ne devraient pas être lues ou utilisées hors contexte.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 (l'« étude de faisabilité »), ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O1. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

_______________________________ 1 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité daté du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée2 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquée) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumée), et se classe comme la plus grande3 ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Personnes qualifiées

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.



_______________________________ 2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 3 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI) et des unités d'actions liées au rendement (UAR) de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité et à l'estimation des réserves minérales est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, Ing., M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée et les données financières prévisionnelles dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué de presse ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]