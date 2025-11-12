MONTRÉAL and SYDNEY, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente définitive visant à agrandir sa position de terrain immédiatement à l'ouest de la propriété Shaakichiuwaanaan en procédant à l'acquisition de la propriété Pikwa, dans la région de la Baie-James au Québec. Conformément à cette entente, la Société fera l'acquisition d'une participation de 100 % dans la propriété Pikwa (l'« acquisition ») auprès d'Exploration Azimut inc. (« Azimut ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF), une société d'exploration minière active au Québec, et SOQUEM inc. (« SOQUEM »), une filiale d'Investissement Québec qui se spécialise dans l'exploration minière.

La propriété Pikwa est constituée de 509 droits exclusifs d'exploration (i.e., titres miniers) couvrant, sur près de 10 km, un corridor de roches vertes très favorable qui s'étend immédiatement à l'ouest de la propriété Shaakichiuwaanaan, le projet phare de la Société. Le contexte géologique de la propriété Pikwa présente un fort potentiel pour de multiples substances dans différents types de gîtes incluant les gîtes d'or orogéniques (Au), les gîtes porphyriques (Au, Cu, Ag) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).

Avec cette acquisition, la Société consolide sa position de terrain dans la région et contrôle désormais plus de 70 km d'étendue le long de la ceinture de roches vertes favorable, s'étirant de manière continue sur ses propriétés Shaakichiuwaanaan, Pikwa et Pontois (figure 1). Sur la propriété Shaakichiuwaanaan, cette ceinture de roches vertes englobe plusieurs indices de pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »), y compris les gîtes de calibre mondial CV5 et CV13, ce qui met en lumière le potentiel du corridor dans son ensemble. De plus, l'exploration historique sur la propriété Pikwa a permis de documenter la présence de pegmatite à spodumène, ainsi que la présence de grains de spodumène dans les tills, ce qui renforce davantage le potentiel de la propriété Pikwa.

En plus de son fort potential pour les pegmatites LCT, la propriété Pikwa contient plusieurs cibles pour les métaux de base et précieux - où les travaux d'exploration historiques ont été concentrés - incluant les indices Hyperion et Copperfield.

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « L'acquisition de la propriété Pikwa est un ajout stratégique à notre vaste position de terrain dans la région et consolide une partie du corridor le plus favorable pour les pegmatites LCT au monde. La propriété Pikwa couvre la ceinture de roches vertes sur plus de 10 km, incluant ses limites nord et sud, et englobe de nombreux indices de métaux de base et précieux où les travaux historiques ont été concentrés. Nous sommes impatients d'intégrer la propriété Pikwa dans nos programmes d'exploration pour 2026 dans la région. »

MODALITÉS DE L'ACQUISITION

Conformément à l'entente d'achat de propriété datée du 11 novembre 2025, la Société s'est engagée à acquérir une participation de 100 % dans la propriété Pikwa auprès d'Exploration Azimut et de SOQUEM, en contrepartie des éléments suivants :

Un total de 841 916 actions ordinaires du capital social de la Société à un prix d'émission réputé de 3.68 $ par action (les « actions de PMET ») devant être émises à parts égales à Azimut et SOQUEM à la clôture de l'acquisition (la « clôture »);





Un droit de redevance de 1 % du rendement net de la fonderie ( net smelter return ou « NSR ») sur la propriété Pikwa accordé à Azimut; et





ou « NSR ») sur la propriété Pikwa accordé à Azimut; et Un droit de redevance de 1 % NSR sur la propriété Pikwa accordé à SOQUEM.

La réalisation de l'acquisition reste sujette aux conditions de clôture usuelles pour une transaction de cette nature, y compris l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »), l'obtention de tous les consentements nécessaires, et l'absence de changements défavorables importants à l'égard de la propriété Pikwa.

Les actions de PMET devant être émises à la clôture seront assujetties à une période de détention statutaire venant à échéance quatre mois plus un jour suivant la clôture, ainsi qu'à d'autres restrictions de revente contractuelles échéant 12 mois après la clôture en ce qui concerne 35 % des actions de PMET et échéant 24 mois après la clôture en ce qui concerne 65 % des actions de PMET, avec certaines exceptions permettant une cession anticipée si le prix des actions ordinaires de PMET atteint certains seuils.

Aucuns frais d'intermédiation ni de commissions n'ont été versés en lien avec l'acquisition.

À PROPOS DE RESSOURCES PMET INC.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium et une réserve minérale pour la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan (l'« étude de faisabilité »), faisant état d'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O1. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée2 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquée) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumée), et se classe comme la plus grande3 ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées.

_________________________________

1 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité daté du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 3 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

PERSONNES QUALIFIÉES

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI) et des unités d'actions liées au rendement (UAR) de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, Ing., M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée et les données financières prévisionnelles dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « sera », « est d'avis », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : l'acquisition, incluant la date, la satisfaction des conditions de clôture, la réalisation et les modalités de l'acquisition, le potentiel de la propriété Pikwa et l'intégration de la propriété Pikwa dans les programmes d'exploration de PMET pour 2026.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux anticipés dans cette information. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, des hypothèses concernant l'obtention de l'approbation de la TSX et des autres consentements nécessaires; les activités d'exploration et de mise en valeur; le moment, l'envergure, la durée et la viabilité économique de telles activités, incluant les ressources ou les réserves minérales qui seraient identifiées dans le cadre de ces activités; l'exactitude et la fiabilité des estimations, des projections, des prévisions, des études et des évaluations; la capacité de la Société de réaliser ou d'atteindre les estimations, les projections et les prévisions; la disponibilité et le coût des intrants; le prix et le marché pour les extrants; les taux de change; les taux d'imposition; l'obtention en temps opportun des approbations ou des permis nécessaires; la capacité d'honorer les obligations actuelles et futures; la capacité d'obtenir du financement en temps opportun à des conditions raisonnables, au moment voulu; la conjoncture sociale, économique et politique actuelle et future; et d'autres hypothèses et facteurs généralement associés à l'industrie minière. Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Certains des risques auxquels la Société est confrontée et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les exigences pour du capital supplémentaire, les difficultés opérationnelles et techniques en lien avec les activités d'exploration et de mise en valeur; les résultats réels des activités d'exploration, incluant sur la propriété Pikwa; l'estimation ou la réalisation des réserves minérales et des ressources minérales; le moment et la quantité de la future production estimée; les coûts de production, les dépenses d'investissement, les coûts et les délais associés au développement de nouveaux gîtes, les exigences pour du capital supplémentaire; les futurs prix du spodumène; l'évolution de la conjoncture économique en général; l'évolution des marchés financiers et de la demande et des prix des matières premières sur les marchés; le manque d'intérêt des investisseurs lors de futurs financements; la capacité de la Société d'obtenir les permis ou le financement requis pour mener à terme les activités de construction; et la capacité de la Société de mettre en œuvre ses plans relatifs à la propriété Pikwa. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+ pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société. Ces risques ne sont pas exhaustifs; cependant, ils devraient être examinés attentivement. Si l'une de ces incertitudes ou l'un de ces risques se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs inclus dans les présentes laissent entendre.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans les présentes visent à aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]