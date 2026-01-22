Plusieurs plaintes contre la couverture médiatique d'une manifestation

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui quatre décisions concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Il en a rejeté trois et en a jugé une irrecevable.

Les quatre décisions concernent des plaintes de Vicky Croisetière, représentante du collectif Désinvestir pour la Palestine, et portent sur la couverture d'une manifestation contre la venue de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) tenue le 22 novembre 2024, au centre-ville de Montréal. Les dérapages de cette manifestation, qui a été le théâtre d'altercations entre les manifestants et les policiers, ont fait l'objet d'une importante couverture journalistique,

D2024-12-101 : Vicky Croisetière c. Marie-Michelle Lauzon, Noovo Info, CTV News et La Presse Canadienne

Le Conseil de presse rejette la plainte visant l'article « Une manifestation en soutien à la Palestine dégénère à Montréal », mis en ligne le 22 novembre 2024 sur le site de Noovo Info et produit conjointement par Noovo Info et CTV News, à partir d'informations recueillies par des journalistes des deux médias ainsi que par La Presse Canadienne.

La plaignante juge inexacte l'information selon laquelle des véhicules auraient été incendiés par des manifestants. « L'article visé a été publié le soir même de la manifestation. À ce moment-là, la version officielle du SPVM était que les incendies dans les voitures avaient été causés par des manifestants. C'est ce qu'un porte-parole a affirmé aux journalistes de La Presse Canadienne et de CTV News qui ont contacté le service de police le jour de la manifestation. De plus, une source policière a confirmé cette information à la journaliste Marie-Michelle Lauzon le lendemain de la manifestation. »

Le Conseil constate : « Ce n'est que trois jours plus tard, soit le 25 novembre 2024, lors de la parution [d'un article] du quotidien The Gazette, qu'il est apparu que le SPVM revenait sur ses affirmations faites dans les heures suivant la manifestation, optant plutôt pour l'ouverture d'une enquête. Alors qu'aux yeux de la plaignante, la publication de cet article est la preuve d'une inexactitude de la part de la journaliste, on ne saurait lui donner raison puisqu'au moment de la rédaction de la dépêche de La Presse Canadienne et de l'article de Noovo Info, le SPVM attribuait l'origine des incendies aux manifestants. »

Le Conseil rejette également deux griefs d'information incomplète dans ce dossier.

D2024-12-105 : Vicky Croisetière c. Marianne Langlois et TVA Nouvelles

Le Conseil de presse rejette la plainte visant l'article « Une manifestation contre l'OTAN dégénère à Montréal », de la journaliste Marianne Langlois, publié sur le site Internet de TVA Nouvelles le 22 novembre 2024.

Publié le jour même de la manifestation, l'article décrit les événements, notamment la façon dont un passant a figé devant un casseur, les agissements de casseurs qui s'étaient mêlés à la manifestation et l'intervention des policiers. Il rapporte également la sortie du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sur le réseau social X.

La plaignante Vicky Croisetière déplore que l'article ne mentionne pas « la forte répression policière documentée [qui] a eu lieu lors de cette manifestation » et que « seules les voies de fait déclarées par la police ont été incluses dans l'article, ne donnant que de l'importance à la parole et au bien-être des policiers, en ignorant les paroles et le bien-être des manifestants présents sur les lieux ».

Le Conseil, qui rejette le grief d'information incomplète, souligne dans sa décision que la journaliste rapporte pourtant bel et bien le point de vue et les paroles de certains manifestants. « La perspective des manifestants se trouve dans l'article. Bien qu'elle ne soit pas présentée de la façon qu'aurait souhaité la plaignante, on ne peut pas dire que l'information est incomplète compte tenu du sujet et de l'angle de traitement. »

Le Conseil rejette par ailleurs deux griefs d'information inexacte dans ce dossier.

D2024-12-119 : Vicky Croisetière c. Olivier Larose-Desnoyers et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse rejette la plainte visant l'article « Manifestation violente à Montréal : Bonnardel espère de nouvelles arrestations à venir », du journaliste Olivier Larose-Desnoyers, publié sur le site Internet du Journal de Montréal le 23 novembre 2024.

Publié le lendemain de la manifestation, le court article rapporte les réactions du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et du premier ministre du Québec, François Legault, aux événements violents de la veille.

Alors que la plaignante déplore un manque d'équilibre dans l'article, jugeant qu'il « ne tient compte que du point de vue de personnes qui n'étaient pas présentes à la manifestation et qui s'opposaient à celle-ci, sans présenter le point de vue des organisateurs ou des participants de la manifestation », le Conseil rappelle que l'équilibre doit s'évaluer en prenant en considération l'angle de traitement choisi par le journaliste et le média soit, dans le cas présent, de rapporter la réaction du gouvernement aux débordements de la veille.

« La plaignante déplore l'absence du "point de vue des organisateurs ou des participants de la manifestation" dans l'article. Or, dans le contexte d'un article ne portant pas sur le déroulement de la manifestation elle-même, mais rapportant plutôt les réactions du premier ministre du Québec, François Legault, et du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, les organisateurs de la manifestation et ceux qui y ont pris part ne constituent pas des parties en présence. »

Le grief de manque d'équilibre est donc rejeté, tout comme les griefs d'information inexacte et d'information incomplète dans ce dossier.

D2024-12-103 : Vicky Croisetière c. Caroline Plante, La Presse Canadienne et La Presse

Le Conseil de presse juge irrecevable la plainte visant l'article « Manifestation contre l'OTAN - "Qu'on arrête les voyous!", réclame François Legault », de la journaliste Caroline Plante, de La Presse Canadienne, publié sur le site Internet de La Presse le 26 novembre 2024, car la plaignante n'a pas tenté de joindre le média concerné afin de résoudre l'enjeu, tel que requis par l'article 13.06 du Règlement sur l'étude des plaintes du public.

Ce règlement vise à permettre aux médias d'être informés d'une erreur afin qu'ils aient l'opportunité de la corriger promptement et ainsi préserver la qualité de l'information.

Le collectif Désinvestir pour la Palestine, que la plaignante représente, a envoyé un communiqué à plusieurs médias et journalistes le 24 novembre, soit deux jours avant la publication de l'article visé par la plainte. Le Collectif n'a pas tenté de joindre La Presse au sujet de ce reportage.

Dans sa décision, le Conseil explique que « même si le communiqué du Collectif était postérieur à la publication de l'article, ce communiqué très général envoyé à plus d'une soixantaine de journalistes et à plusieurs salles de rédaction n'aurait pas constitué une tentative valable de joindre directement un média pour l'informer d'un problème spécifique dans un reportage en particulier ».

Par conséquent, la plainte est irrecevable.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

