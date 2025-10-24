Le Conseil de presse accueille de nouveaux membres médias

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec est fier d'accueillir de nouveaux membres médias.

« Le fait que de plus en plus de médias québécois souhaitent se joindre au Conseil de presse est une preuve de la qualité de l'écosystème médiatique au Québec. Ces médias, en devenant membres constitutifs ou membres associés, font le choix d'affirmer haut et fort au public qu'ils s'engagent à respecter les principes de déontologie journalistique et de corriger leurs erreurs lorsqu'ils en font », affirme Pierre-Paul Noreau, président du Conseil de presse.

Nouveau membre constitutif

Éditions Protégez-Vous

Le magazine de consommation Protégez-Vous est un organisme à but non lucratif, indépendant et soutenu par ses abonnés. Il informe les Québécois depuis plus de cinquante ans. Son équipe de journalistes aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées sur toutes sortes de sujets, incluant les finances personnelles, l'habitation, l'alimentation, le droit et la santé. Membre de l'International Consumer Research and Testing, il réalise des tests sur des produits de consommation.

À titre de membre constitutif du Conseil de presse, Protégez-Vous contribue à la gouvernance du Conseil, lui verse une contribution annuelle et participe ainsi à l'autorégulation de la presse. Membre de la catégorie des « Périodiques et agences de presse », il rejoint ainsi les magazines L'actualité, Urbania, Nouveau Projet, Québec Science, La Terre de chez nous, de même que l'agence La Presse Canadienne.

Consultez la liste des membres constitutifs du Conseil de presse.

Nouveaux membres associés

Neuf médias et associations de médias se joignent au Conseil à titre de membres associés. Ils représentent des médias étudiants, communautaires et émergents. Ils versent une contribution symbolique et s'engagent à respecter le Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec .

La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FEDETVC)

La FEDETVC regroupe 42 télévisions communautaires autonomes dans toute la province. Fondée en 1998, son siège social est aujourd'hui situé à Victoriaville.

L'Association des journaux communautaires régionaux du Québec

Mieux connue sous son nom anglais Quebec Community Newspapers Association (QCNA) , l'association représente plus d'une trentaine de journaux locaux qui desservent les communautés minoritaires anglophones du Québec.

Reflet de Société

Reflet de Société est un magazine communautaire établi en 1992 sous le nom du Journal de rue. Se décrivant comme un magazine « d'information et de sensibilisation sur les enjeux socioculturels du Québec », Reflet de Société est membre de l'Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ).

Radio CHOQ

CHOQ est la radio étudiante de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Il s'agit d'une plateforme de baladodiffusion qui « tente d'offrir une visibilité à l'actualité inusitée, aux talents locaux et à la culture indépendante ».

La Converse

La Converse est un média internet indépendant. Il obtient en 2025 le statut d'organisation journalistique enregistrée (OJE) par le gouvernement canadien. Il a pour mission d'informer et d'ouvrir un dialogue avec les communautés qui ont peu d'occasions de faire entendre leurs voix.

Nouvelles d'Ici

Nouvelles d'Ici est un média en ligne indépendant qui couvre les nouvelles locales des arrondissements de LaSalle, Lachine, Verdun et du Sud-Ouest depuis 2021.

Électricité Plus

Le magazine Électricité Plus est une publication indépendante spécialisée dans le domaine de l'électricité. Indépendant de l'industrie électrique, ses textes sont publiés sur son site en ligne depuis 2012. Le magazine gratuit est financé par ces annonceurs.

The Low Down to Hull & Back News

Le journal Low Down est un journal communautaire anglophone hebdomadaire. Il dessert les collines de Gatineau et propose des reportages, des articles d'opinion et des informations sur la vie locale, la politique, l'environnement et l'histoire de la région. Il est membre de l'Association des journaux communautaires régionaux du Québec (QCNA).

The Gleaner

Le journal The Gleaner est un journal indépendant bilingue de Châteauguay fondé en 1863. Il est membre de l'Association des journaux communautaires régionaux du Québec (QCNA).

Voir tous les membres du Conseil de presse du Québec.

