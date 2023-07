MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, parents et enfants, qui prendront d'assaut samedi et dimanche, 8 et 9 juillet, le parc Angrignon dans le sud-ouest de Montréal, où se déroulement simultanément le grand Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal, et les compétitions d'endurance du Challenge FireFit qui réuniront plus de 250 pompiers du Québec, de l'Ontario et des Maritimes. Ceux-ci rivaliseront d'habileté et d'endurance dans de nombreuses épreuves inscrites à cette grande épreuve nationale qui a réuni plus de 6 000 pompiers-compétiteurs depuis sa création en 1994.

La compétition s’annonce féroce entre les diverses équipes totalisant 250 pompiers venus de partout au Québec, de l’Ontario et des Maritimes. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

« Ce sera pour nos pompiers de Montréal, et leurs confrères d'un peu partout, l'occasion de démontrer tant leurs capacités physiques autant que mentales dans des épreuves qui témoignent de leur rigueur, de leur expertise et de leur sens du devoir envers les citoyens qu'ils ont la responsabilité de protéger » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, qui s'est déclaré très fier de ses membres.

Forte de la grande popularité de l'édition 2022, cette grande fête populaire s'amorcera dès 10 h 45 le samedi 8, avec des compétitions individuelles qui seront suivies, en après-midi, par des démonstrations de désincarcération de blessés; cette technique utilisée lors d'accidents de la route, notamment, puis, par la proclamation des gagnants de la compétition individuelle.

Les enfants pourront avoir accès à un parcours miniature de pompiers, à des jeux gonflables, une exposition de camions de pompiers antiques ainsi qu'à des ateliers de maquillage et un B.B.Q. gratuits. « Ce rendez-vous familial qui gagne en popularité, d'année en année, est pour les pompiers montréalais la rencontre parfaite qui leur permet d'afficher leur parti pris pour la population de la métropole » a pour sa part poursuivi le responsable du comité organisateur de l'événement, Marc-André Gosselin.

De plus, le public adulte et les enfants pourront s'adonner dimanche matin 9 juillet à deux courses distinctes; l'une de 5 km, l'autre de 1 km qui précéderont les grandes compétitions du tournoi à relais de l'épreuve FireFit qui couronnera ses champions par équipes avec la proclamation des gagnants de cet événement d'envergure nationale aux alentours de 15 h 30.

Plus de 250 pompiers du Québec, de l'Ontario et des Maritimes y sont attendus et seront ainsi mis à l'épreuve en matière d'endurance et de sauvetage, en marge de ces célèbres compétitions canadiennes mieux connues sous l'appellation de FireFit Championships.

LIEN VIDÉO : https://we.tl/t-VQXH7JD7Ok

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Renseignements: Source : Marc-André Gosselin, Responsable du comité organisateur, Rendez-vous familial des pompiers de Montréal; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]