MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - C'est en reconnaissance du travail inlassable accompli au bénéfice des pompiers et pompières victimes de cancers, comme maladies professionnelles, que le président de l'Association des Pompiers de Montréal, et vice-président région Est du Canada de l'Association internationale des pompiers (AIP), Chris Ross, a reçu ces jours derniers la médaille du Couronnement du Roi Charles III.

Le président de l’Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, était entouré, lors de la remise, du directeur du Service de sécurité-incendie de Montréal, Richard Liebman et de la député libérale fédérale de Longueuil-Charles-Lemoyne, Sherry Romanado. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Le leader syndical a accepté cette reconnaissance d'exception des mains de la député libérale fédérale de Longueuil-Charles-Lemoyne, madame Sherry Romanado, à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée au quartier-général du Service de sécurité-incendie de Montréal (SIM), en présence du directeur du Service, Richard Liebman, de plusieurs officiers d'état-major et de nombreux collègues pompiers du lauréat.

« Cette médaille, qui souligne le dévouement de toute une vie à la santé et à la sécurité des pompiers et pompières, me touche profondément et cela me rappelle qu'après plus de 20 ans à servir nos membres, l'un des aspects les plus enrichissants de ma carrière a été de les soutenir, eux, les héros du quotidien, » a dit monsieur Ross à l'issue de la cérémonie.

« Son travail acharné et son engagement envers la santé et la sécurité de nos pompiers et pompières ont eu un impact significatif, » a souligné, pour sa part, madame Romanado qui est à l'origine du projet de loi C-224 qui a proposé des normes nationales pour la lutte contre les incendies et le cancer, en incluant une explication du lien de cause à effet entre la maladie et la profession.

« Ce tueur silencieux rappelle tragiquement tous les jours aux pompiers que ce mal insidieux s'amplifie au rythme de l'exposition répétée aux toxines des produits de synthèse constituant les principaux éléments structuraux de tous les immeubles et bâtiments modernes du patrimoine bâti montréalais » a conclu le président de l'Association

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Source : Chris Ross - Président ; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]