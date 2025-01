MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - En ce mois de janvier 2025, le mois de la sensibilisation aux cancers chez les pompiers, l'Association des Pompiers de Montréal décompte aujourd'hui 89 de ses membres, morts, victimes d'un cancer lié à leur travail, contre 3 en pleine action, et ce, depuis les 15 dernières années. « Ce tueur silencieux rappelle tragiquement tous les jours aux pompiers que ce mal insidieux s'amplifie au rythme de l'exposition répétée aux toxines des produits de synthèse constituant les principaux éléments structuraux de tous les immeubles et bâtiments modernes du patrimoine bâti montréalais » a dit aujourd'hui le président de l'Association, Chris Ross, en ajoutant que le rythme des appels aux combattants du feu se comptent par dizaines de milliers d'interventions chaque année dans la métropole (125 000 appels en 2023).

Les pompiers doivent composer avec l’exposition quotidienne aux toxines et fumées de toute nature; et ce, à longueur d’année. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Ce dernier s'est cependant déclaré conforté par l'implication récente des ministres de la Santé à Ottawa et du Travail, au Québec, qui conviennent que les conditions de travail des pompiers doivent être réévaluées, au regard de la conjoncture actuelle.

Les pompiers montréalais vivent une situation assez unique devant composer avec la complexité d'un réseau de transport multimodal exclusif et un patrimoine bâti plus à risque avec une foule d'immeubles en hauteur et un quartier historique, le Vieux-Montréal, qui rendent leur tâche particulièrement périlleuse. Et cela est sans compter ces substances de synthèse perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) qui forment, d'ajouter monsieur Ross, une classe chimique complexe de plusieurs milliers de composés organiques fluorés qui peuvent entraîner des problèmes de santé majeurs tels que des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité, des problèmes de fertilité et des cancers de toute nature. Pour l'Association, la clé de la solution à cette problématique grandissante demeure la prévention et le dépistage précoce de ces maladies professionnelles.

Le leader syndical a conclu en disant que la conscientisation relativement récente de toutes les parties prenantes face à la prolifération des cancers chez les pompiers était le fruit d'une cohésion sociale témoignant d'une cohérence assumée des règles de justice sociale et d'équité.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]