Plusieurs accusations portées dans le cadre d'une escroquerie liée à un service de passeports en ligne trompeur

GATINEAU, QC, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Une enquête menée par le Bureau de la concurrence a abouti au dépôt de plusieurs accusations criminelles devant la Cour de justice de l'Ontario à l'encontre de John Jesse Breslin et de Phoebe Hui Ting Wong, tous deux de l'Ontario. Ils sont accusés d'avoir utilisé des indications trompeuses pour laisser entendre que les Canadiens et Canadiennes pouvaient obtenir ou renouveler rapidement et facilement leur passeport canadien en ligne.

Le duo exploitait une entreprise sous les noms de « Passport Online » et « Passport Express », en utilisant un site Web et des publicités en ligne qui auraient induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu'ils traitaient directement avec le gouvernement du Canada pour des services de passeport accélérés, alors que ce n'était pas le cas.

M. Breslin, propriétaire et principal décideur de l'entreprise, et Mme Wong, gestionnaire au sein de celle-ci, ont tous deux été inculpés en vertu des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence pour avoir fait la promotion de ce service à l'aide d'indications fausses ou trompeuses. De plus, ces deux personnes font l'objet d'accusations en vertu du Code criminel pour fraude d'un montant supérieur à 5 000 dollars et pour possession de produits de la criminalité en lien avec cette escroquerie.

Le Bureau allègue que ces infractions ont été commises entre 2016 et 2020.

L'enquête a été menée avec l'aide du Service de police de Toronto et s'est appuyée sur des renseignements obtenus auprès du Centre antifraude du Canada et du Better Business Bureau.

Comme il s'agit d'accusations et non de condamnations, aucune conclusion quant aux actes répréhensibles allégués n'a été tirée à ce stade.

Citations

« Tromper les consommateurs a des conséquences importantes, et les Canadiens et Canadiennes continuent de perdre de l'argent à cause d'escroqueries et d'autres pratiques trompeuses. Le Bureau de la concurrence prend des mesures pour mettre un terme aux agissements des individus qui recourent à des tactiques trompeuses pour dépouiller les gens de leur argent durement gagné. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

Faits en bref

Le 22 juillet 2026, la police régionale de York a déposé, au nom du Bureau de la concurrence, des accusations criminelles contre ces deux individus devant la Cour de justice de l'Ontario.

La Loi sur la concurrence interdit aux entreprises et aux personnes de donner des indications fausses ou trompeuses pour promouvoir des produits, des services ou des intérêts commerciaux.

interdit aux entreprises et aux personnes de donner des indications fausses ou trompeuses pour promouvoir des produits, des services ou des intérêts commerciaux. Nous encourageons toute personne qui soupçonne une activité trompeuse ou anticoncurrentielle à formuler une plainte auprès du Bureau au moyen du formulaire en ligne.

Toute personne ayant connaissance d'une fraude ou en ayant été victime devrait communiquer avec le service de police local ou la signaler sur le site Web « Signaler la cybercriminalité et la fraude ».

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Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

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