Le Bureau de la concurrence protège la concurrence pour la vente au détail de carburant dans la région de Niagara

GATINEAU, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec BVD Petroleum Inc. afin de résoudre les préoccupations liées à son projet d'acquisition de certains actifs de vente de carburant auprès de Cenovus Energy Inc. et de Husky Canadian Petroleum Marketing Partnership. BVD exploite des stations-service sous les enseignes Petro-Canada et Petro-Pass, tandis que Cenovus exploite des stations sous l'enseigne Esso.

Le Bureau a conclu que la transaction aurait vraisemblablement pour effet de diminuer la concurrence entre une station-service Petro-Canada et une station-service Esso. Ces stations sont situées à proximité l'une de l'autre le long de l'autoroute Queen-Elizabeth, près de la localité de Glendale, entre St. Catharines et Niagara Falls, en Ontario.

Les stations-service rapprochées se font souvent concurrence pour attirer les automobilistes en ajustant leurs prix l'une par rapport à l'autre. Le Bureau a déterminé que, sans mesure corrective, la transaction éliminerait une concurrence locale importante et entraînerait une hausse des prix de l'essence dans le secteur.

Pour résoudre les préoccupations du Bureau, BVD a accepté de vendre sa station-service Petro-Canada et son établissement à carte d'accès Petro-Pass à un acquéreur qui devra être approuvé par la commissaire de la concurrence. Le Bureau estime que cette entente résout les problèmes de concurrence soulevés par la transaction proposée.

Le Bureau s'efforce de protéger la concurrence dans les secteurs qui comptent le plus pour la population canadienne, notamment ceux qui sont au cœur des préoccupations en matière d'abordabilité, comme la vente au détail d'essence.

Citations

« Des marchés de l'essence concurrentiels sont nécessaires pour contenir les prix. Cette entente préservera la concurrence pour les gens circulant entre St. Catharines et Niagara Falls en garantissant que l'acquisition de BVD n'élimine pas une concurrence locale importante. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

Faits en bref

BVD Petroleum Inc. est un détaillant de carburant et un prestataire de services canadien privé dont le siège social est situé à Brampton, en Ontario.

Cenovus Energy Inc. est une société énergétique intégrée canadienne dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta.

Le Bureau de la concurrence ne réglemente pas les prix de l'essence et du diesel; les entreprises actives au Canada sont libres d'établir leurs propres prix.

En juillet 2023, le Bureau a conclu une entente avec Shell Canada Limited et ses affiliées afin de préserver la concurrence pour la vente au détail de carburant dans l'Ouest du Canada.

Le Bureau examine les fusions et les acquisitions pour déterminer si elles auront vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence, y compris sur les marchés locaux de l'essence.

Un contrôle efficace des fusions constitue la première ligne de défense du bureau dans ses efforts pour protéger la concurrence.

Lorsque le Bureau constate qu'une fusion aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, il peut demander des mesures correctives, telles que la vente d'actifs, afin de protéger les consommateurs et les entreprises.

Les consentements sont enregistrés auprès du Tribunal de la concurrence. Ils sont juridiquement contraignants et ont la force et l'effet d'une ordonnance judiciaire.

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Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

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