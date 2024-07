Plusgrade et Global Hotel Alliance lancent la fonction Buy D$, qui permet aux membres de GHA DISCOVERY d'acheter la monnaie de récompense à un taux réduit pour une durée limitée.

Les solutions de fidélisation innovatrices de Plusgrade génèrent des revenus auxiliaires et améliorent l'expérience des clients pour ses partenaires dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'aviation, du transport ferroviaire et des croisières en proposant des solutions personnalisables et sur mesure.

MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Plusgrade , un leader mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, et Global Hotel Alliance (GHA), la plus grande alliance de marques hôtelières indépendantes au monde, annoncent un partenariat visant à enrichir l'offre de GHA DISCOVERY avec une nouvelle fonction d'achat de devises de récompenses. Cette collaboration offrira aux membres du programme de fidélisation une plus grande flexibilité dans la manière dont ils acquièrent des D$, les aidant ainsi à économiser en vue de leurs prochaines vacances.

Grâce à Points, l'unité de fidélisation de Plusgrade, les membres de GHA DISCOVERY auront la possibilité d'acheter des D$ à un prix réduit pour les ajouter à leurs portefeuilles de membres numériques, pour une durée limitée.

S'appuyant sur le succès de l'intégration de la campagne de fidélisation «Elite» de Plusgrade dans GHA DISCOVERY l'année dernière, qui a permis aux membres du programme de fidélisation de conserver leur statut pendant une année supplémentaire, la nouvelle fonction "Buy D$" offre encore plus de valeur et d'opportunités d'engagement à la base de membres exhaustive de GHA. La suite d'outils de fidélisation de Plusgrade permettra à la GHA d'offrir des expériences améliorées tout en générant des revenus auxiliaires significatifs pour les hôtels membres de la GHA. Les « Dollars DISCOVERY » (D$) sont des points de récompense qu'un membre du programme DISCOVERY de la GHA peut gagner sur ses dépenses nettes éligibles ou par le biais de promotions ou de partenariats.

«Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec GHA en introduisant de nouvelles fonctionnalités de programme de fidélisation», a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. «Cette collaboration permet aux marques hôtelières de la GHA d'offrir des solutions de fidélisation hautement personnalisées et flexibles. En permettant aux membres d'acheter des récompenses, elles renforcent l'engagement et créent de nouvelles opportunités de revenus, améliorant ainsi la valeur qu'elles apportent à leurs clients.»

Grâce à cette intégration de la fidélisation, Plusgrade fournira aux marques membres de la GHA des outils avancés pour améliorer l'engagement et la fidélisation des clients. La fonction Buy D$ est conçue pour augmenter les taux de conversion et optimiser les stratégies de revenus, en offrant des informations précieuses sur le marché qui éclairent la prise de décision et les améliorations stratégiques des services aux clients.

«Nous sommes ravis d'introduire la fonction "Achetez D$" avec cette campagne limitée dans le temps, offrant à nos membres la possibilité d'obtenir plus de récompenses à un prix avantageux, à utiliser lors de leurs voyages d'été dans nos hôtels», a déclaré Kristi Gole, EVP de la stratégie chez Global Hotel Alliance. «Chez GHA, nous mettons l'accent sur l'innovation et sur la priorité donnée à nos membres. Le partenariat avec Plusgrade nous permet d'améliorer l'offre de notre programme de fidélité, en donnant aux membres encore plus d'opportunités de gagner des D$, ce qui augmente leur satisfaction et leur fidélité à notre portefeuille d'hôtels.»

Ce partenariat souligne le rôle de Plusgrade en tant que partenaire précieux du secteur de l'hôtellerie, en s'appuyant sur sa plateforme complète, basée sur des données, pour fournir des solutions sur mesure qui augmentent la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle.

À propos de Plusgrade

Plusgrade est le moteur de l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus à travers sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009, son siège social est à Montréal et elle a des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez Plusgrade.com .

À propos de Global Hotel Alliance

Global Hotel Alliance (GHA) rassemble un ensemble diversifié de marques d'hôtellerie indépendantes avec GHA DISCOVERY, un programme de fidélisation multimarques qui s'appuie sur une plateforme technologique commune. En adhérant à la GHA, les marques étendent leur portée mondiale, génèrent des revenus supplémentaires et réduisent leur dépendance à l'égard des canaux de distribution tiers, tout en conservant leur indépendance de gestion et leur positionnement individuel. La GHA représente une collection de 40 marques avec plus de 800 hôtels dans 100 pays. Le programme primé GHA DISCOVERY dessert 27 millions de membres et a généré 2,3 milliards de dollars de revenus et 10 millions de nuitées en 2023. Les marques de la GHA comprennent actuellement Anantara, Araiya, ASMALLWORLD, Avani, Bristoria, Capella, Corinthia, Divani, Doyle, Elewana, JA Resorts, Kempinski, Leela, Lore, Lungarno, Maqo, Marco Polo, Mysk, NH Collection, NH Hotels, nhow, Niccolo, Nikki Beach, NUO, Oaks, OUTRIGGER, Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, PARKROYAL, Patina, The Residence by Cenizaro, The Set Collection, Shaza, Sukhothai, Sun International, Tivoli, Ultratravel Collection et Viceroy. Pour plus d'informations, visitez le site globalhotelalliance.com .

SOURCE Plusgrade Inc.

CONTACT MÉDIA: Carrie Moench, Directrice de la marque et de la communication, Plusgrade, [email protected]