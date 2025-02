Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'expansion ferroviaire de Plusgrade, qui propose des solutions éprouvées en matière de revenus auxiliaires sur les marchés mondiaux du voyage.

Options de mise à niveau flexibles : Les passagers d'Eurostar admissibles peuvent désormais enchérir pour un surclassement vers Eurostar Plus, afin de bénéficier de plus d'espace et de commodités haut de gamme.

Rehausser les voyages en train : Ce partenariat améliore les voyages en train grâce à une approche plus personnalisée et plus souple du surclassement.

Croissance de l'empreinte ferroviaire : Ce partenariat renforce la présence de Plusgrade dans le secteur du transport ferroviaire de passagers, permettant à son expertise reconnue en matière de revenus auxiliaires de s'étendre à d'autres marchés mondiaux.

MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Plusgrade , chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, a le plaisir d'annoncer son récent partenariat avec Eurostar, service ferroviaire de passagers à grande vitesse renommé reliant les principales villes d'Europe. Cette collaboration marque le lancement du surclassement Premium, une solution novatrice qui permet aux passagers admissibles d'enchérir pour un surclassement d'Eurostar Standard à Eurostar Plus, afin d'améliorer leur expérience de voyage grâce à des sièges plus spacieux et à des commodités supplémentaires.

Cette collaboration s'inscrit dans le prolongement de la croissance et de l'expansion de Plusgrade dans le secteur ferroviaire, soulignant son engagement à fournir des solutions de revenus auxiliaires éprouvées dans divers marchés du voyage.

Les passagers admissibles recevront une invitation par courriel avant le départ, leur permettant de faire une offre pour obtenir un surclassement. Les offres peuvent être soumises jusqu'à 24 heures avant le départ prévu, et les passagers sauront au moins 24 heures à l'avance si leur offre a été acceptée. Cette approche flexible permet aux passagers de bénéficier de services haut de gamme à un prix qui leur convient, tout en optimisant l'utilisation des sièges haut de gamme d'Eurostar.

Eurostar Premier, qui propose une expérience de voyage encore plus raffinée, viendra s'ajouter à la gamme d'offres de 2025, fournissant aux passagers des choix supplémentaires pour un confort et un service exceptionnels.

Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade, commente :

« Nous sommes fiers de nous associer à Eurostar, leader du transport ferroviaire et pionnier en matière d'expériences exceptionnelles pour les passagers. Ce partenariat reflète notre engagement commun à améliorer les voyages des passagers tout en générant des revenus auxiliaires significatifs pour nos partenaires. Ensemble, nous offrons aux passagers davantage de possibilités de voyager dans des conditions optimales, tout en aidant Eurostar à optimiser ses activités et ses ressources. »

François le Doze, directeur commercial à Eurostar, ajoute :

« À Eurostar, nous cherchons toujours à offrir à nos clients la meilleure expérience possible. Ce partenariat avec Plusgrade nous permet d'offrir une approche plus souple et plus personnalisée des surclassements, proposant à nos passagers des expériences haut de gamme à un prix qui leur convient. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont remarquables et nous poursuivrons nos efforts visant à améliorer l'expérience de tous les voyageurs. »

Le programme de surclassement Premium est maintenant en vigueur pour les passagers admissibles qui voyagent sur les lignes Eurostar reliant des destinations clés telles que Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam. En 2025, le programme couvrira d'autres villes du réseau Eurostar en pleine expansion. Pour en savoir plus, consultez la page Enchérissez pour vous surclasser d'Eurostar.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de pointe. Plus de 250 compagnies aériennes, hôteliers, croisiéristes, sociétés de transport ferroviaire de voyageurs et compagnies de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes grâce à des expériences client incroyables. En tant que source de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers. Plusgrade, fondée en 2009, a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Plusgrade.com .

À propos d'Eurostar

Eurostar a pour ambition de transporter 30 millions de passagers par an d'ici à 2030 et de devenir l'épine dorsale du voyage durable en Europe .

de devenir l'épine dorsale du voyage durable en . Avec une flotte de 51 trains, Eurostar offre le plus grand réseau international à grande vitesse d' Europe occidentale, desservant 28 destinations en Allemagne, en Belgique, en France , aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2023, Eurostar a transporté 18,6 millions de passagers et a généré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros.

occidentale, desservant 28 destinations en Allemagne, en Belgique, en , aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2023, Eurostar a transporté 18,6 millions de passagers et a généré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. En 2024, Eurostar a annoncé son intention d'acheter jusqu'à 50 nouvelles rames.

La société Eurostar est détenue par SNCF Voyages Développement (55,75 %), filiale de SNCF Voyageurs, CDPQ (19,31 %), SNCB (18,50 %) et des fonds gérés par Federated Hermes Infrastructure (6,44 %).

SOURCE Plusgrade Inc.

Service de presse d'Eurostar : [email protected]; PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS: Carrie Moench, Directrice, Marque et communications, Plusgrade, [email protected]