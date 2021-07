Plus vrai que nature : plus de 120 termes en français pour décrire la réalité virtuelle

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française propose un vocabulaire de la réalité virtuelle produit en collaboration avec le Laboratoire de recherche en infographie et réalité virtuelle/augmentée de Polytechnique Montréal et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs.

Regroupant plus de 120 concepts, ce vocabulaire intitulé Plus vrai que nature : vocabulaire de la réalité virtuelle a entre autres pour objectif de favoriser l'expression des différentes facettes de ce champ du savoir à l'aide d'une terminologie en français. Les technologies faisant appel à la réalité virtuelle trouvent de nombreux usages dans plusieurs sphères d'activité, comme le divertissement, la formation, la médecine, la robotique, la défense, l'industrie, l'architecture, le tourisme et l'art.

Selon Statistique Canada, seulement 56 % des personnes travaillant dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques au Québec employaient uniquement le français en 2016, ce qui représente une baisse de 9 % par rapport à 2006. Par la diffusion de ce vocabulaire, l'Office souhaite accroître l'utilisation du français dans les secteurs où le français est moins utilisé, notamment en rendant accessible une terminologie adéquate. Ce vocabulaire contribuera également à l'enseignement d'une terminologie appropriée dans les programmes et les cours liés à ce domaine.

Faits saillants

L'Office québécois de la langue française présente le vocabulaire de la réalité virtuelle intitulé Plus vrai que nature.

Cet outil a été produit en collaboration avec le Laboratoire de recherche en infographie et réalité virtuelle/augmentée de Polytechnique Montréal et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs.

En proposant des équivalents français dans des domaines comme celui de la réalité virtuelle, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français comme langue de communication scientifique.

L'Office met à la disposition du personnel des médias québécois le service gratuit d'assistance linguistique et terminologique Immé[email protected] De plus, toute personne désirant obtenir un tour d'horizon des actualités concernant les outils et les services linguistiques de l'Office est invitée à s'abonner à L'infolettre linguistique.

