Plus que quelques semaines pour transmettre votre déclaration de revenus - Neuf particuliers sur dix l'ont transmise par ImpôtNet Québec jusqu'à présent

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Revenu Québec constate qu'encore cette année, la majorité de la population utilise le service ImpôtNet Québec pour transmettre sa déclaration de revenus. En effet, jusqu'à maintenant, 2 282 000 déclarations de revenus ont été transmises par Internet sur un total de 2 473 000 déclarations reçues, soit 92 %.

Revenu Québec rappelle que les particuliers ont jusqu'au 30 avril, avant minuit, pour transmettre leur déclaration de revenus de l'année d'imposition 2023.

Date limite de production pour les particuliers 30 avril 2024 Date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise et leur conjoint ou conjointe 17 juin 2024 Date limite de paiement de tout solde dû pour éviter une pénalité pour production tardive et des intérêts 30 avril 2024

En plus d'être un service efficace et sécuritaire, ImpôtNet Québec permet aux particuliers de recevoir plus rapidement le remboursement auquel ils ont droit, s'il y a lieu. L'objectif de Revenu Québec est d'effectuer un remboursement ou de délivrer un avis de cotisation dans un délai de 14 jours lorsqu'une déclaration de revenus est transmise par voie électronique, comparativement à un délai de 28 jours lorsqu'une déclaration est envoyée par la poste.

Par ailleurs, toute personne a avantage à produire sa déclaration de revenus, même si elle n'a aucun revenu à déclarer ou aucun impôt à payer. Cela peut lui permettre, entre autres, de bénéficier de certains programmes d'aide et d'autres avantages fiscaux, selon sa situation.

POUR VOS QUESTIONS SUR LES IMPÔTS, ON EST LES MIEUX PLACÉS POUR VOUS RÉPONDRE

Encore cette année, le site justepourtous.ca a été mis en ligne pour aider la population à exercer ses responsabilités fiscales. Un langage simple et facile à comprendre y est utilisé, et son contenu est classé par profil. Consulter ce site permet d'obtenir des conseils et des réponses aux questions générales sur les impôts.

Par ailleurs, Revenu Québec met tout en œuvre afin d'offrir des services de qualité et de répondre aux attentes des personnes en cette période de pointe. Les heures d'ouverture du service à la clientèle sont donc prolongées. Ainsi, jusqu'au 5 mai inclusivement, il sera possible de joindre nos équipes de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi.

QUELQUES CONSEILS UTILES

Pour ceux et celles qui n'ont pas encore produit leur déclaration et qui s'apprêtent à le faire, voici quelques conseils pratiques :

Avant de commencer, rassemblez tous les renseignements et tous les documents dont vous aurez besoin (numéro d'assurance sociale, relevés, avis de cotisation de l'année précédente, pièces justificatives, etc.). Prenez connaissance des principaux changements pour l'année d'imposition 2023. Ceux-ci touchent notamment le montant pour personne vivant seule, les dépenses relatives au télétravail en raison de la crise liée à la COVID-19 et le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pourriez être admissible au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles afin d'obtenir de l'aide pour remplir votre déclaration de revenus. Connectez-vous à l'espace personnalisé et sécurisé Mon dossier pour avoir accès en tout temps à des renseignements concernant votre dossier fiscal, dont vos avis de cotisation, ainsi qu'à une foule de services en ligne pratiques. Vous pouvez notamment vous inscrire au dépôt direct pour recevoir votre remboursement plus vite, vous assurer que vos coordonnées bancaires sont à jour ou consulter l'état de traitement de votre déclaration de revenus. Transmettez votre déclaration et payez votre solde à temps pour éviter des pénalités. Si votre situation financière ne vous permet pas de vous acquitter des sommes dues en un seul versement, veuillez communiquer avec nous pour conclure une entente de paiements échelonnés.

RECEVEZ VOS VERSEMENTS DE FAÇON SÉCURITAIRE ET FIABLE. INSCRIVEZ-VOUS AU DÉPÔT DIRECT!

Revenu Québec encourage les citoyennes et citoyens à s'inscrire au dépôt direct en raison des nombreux avantages qu'il leur procure, comme la protection contre le vol ou la perte de chèques et l'assurance de recevoir la somme qui leur est due.

Si vous avez récemment changé d'institution financière, n'oubliez pas de modifier vos renseignements relatifs au dépôt direct.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

