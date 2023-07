OTTAWA, ON, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Plus de 30 000 propriétaires de PME ont signé la pétition de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) pour demander le report de la date limite de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Il ne reste que cinq mois avant l'échéance, fixée au 31 décembre 2023. Après cette date, les entreprises qui n'auront pas remboursé leur prêt perdront la portion subvention allant jusqu'à 20 000 $ et devront rembourser le montant total de leur prêt à un taux d'intérêt de 5 %.

« Au cours des dernières semaines seulement, plus de 11 000 propriétaires de PME ont signé notre pétition. Au total, ils sont plus de 30 000 à l'avoir signée. Les entrepreneurs ne peuvent plus attendre. Ils ont besoin dès maintenant d'une réponse claire d'Ottawa. Nous demandons simplement au gouvernement d'accorder plus de temps aux PME, pas de transformer la totalité du prêt en subvention. Si les dettes pandémiques forcent des entreprises à fermer leurs portes, le gouvernement ne pourra pas récupérer son argent. C'est préférable tant pour le gouvernement que les PME de repousser la date limite de remboursement », soutient Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

La semaine dernière, une lettre conjointe signée par 250 associations industrielles de tous les secteurs, a été envoyée à la vice-première ministre, Chrystia Freeland, pour lui demander de reporter l'échéance du CUEC en maintenant l'admissibilité à la partie non remboursable du prêt. Les recherches de la FCEI montrent que près de 250 000 PME, soit une entreprise sur cinq, pourraient fermer leurs portes l'an prochain si le gouvernement choisit de ne pas reporter la date limite.

La FCEI demande au gouvernement fédéral de reporter la date limite de remboursement des prêts du CUEC jusqu'en décembre 2025 ou au moins 2024.

« Les PME font face à de nombreux défis : taux d'intérêt élevés, inflation et pénurie de main-d'œuvre. Sans compter que récemment, bon nombre d'entre elles ont été touchées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la grève des ports de la Colombie-Britannique. La situation de nombreux propriétaires de PME ne s'améliore pas. Combien de temps devront-ils attendre encore avant qu'Ottawa ne prenne la décision de les aider en reportant la date limite de remboursement? », s'interroge Christina Santini.

Les propriétaires de PME peuvent signer la pétition de la FCEI pour demander à Ottawa de reporter la date limite de remboursement du CUEC.

