GUANGZHOU, Chine, 2 octobre 2025 /CNW/ - Le 30 septembre, il ne restait que 40 jours avant l'ouverture des 15e Jeux nationaux de la République populaire de Chine, des 12e Jeux nationaux pour les personnes handicapées et des 9e Jeux olympiques spéciaux nationaux, la « cérémonie officielle d'envoi des véhicules pour les 15e Jeux nationaux » a eu lieu au terminal automobile de Guangzhou Port Nansha.

Lors de l'événement, Wang Shunsheng, vice-président de GAC INTERNATIONAL, et Zhao Peizhen, vice-directeur général de Guangzhou Port Nansha Automotive Terminal Co., Ltd., ont assisté à la cérémonie et ont été témoins de ce moment important ensemble. Au terminal, GAC INTERNATIONAL a disposé distinctement les véhicules E9 PHEV et HYPTEC HT avant leur envoi pour former un logo géant « GAC », la flotte étant prête à partir. Alors que Wang Shunsheng agitait le drapeau pour annoncer le début de l'envoi, tous les 365 véhicules désignés pour les Jeux ont progressivement embarqué sur les navires pour une expédition officielle.

Dans le cadre de ce partenariat, GAC tire parti de ses forces novatrices dans le domaine de la technologie automobile et offre des services complets et de grande qualité de soutien aux véhicules pour les événements du Guangdong, de Hong Kong et de Macao. Divers modèles de GAC, y compris des modèles avec plusieurs groupes motopropulseurs, des modèles technologiques phares, des modèles classiques les plus vendus et des modèles axés sur la famille, seront déployés pour créer une matrice de mobilité diversifiée et intelligente, répondant aux besoins de transport de divers scénarios tout au long des Jeux.

Pour les zones de compétition de Hong Kong et de Macao, GAC INTERNATIONAL a fourni des modèles de conduite à droite adaptés comme véhicules officiels pour les Jeux, notamment : 185 GAC E9 et 180 HYPTEC HT. Parmi eux, 95 nouveaux MPV E9 PHEV intelligents sont fournis à la zone de compétition de Macao, et 90 VUS électriques intelligents haut de gamme HYPTEC HT et 180 VUS électriques haut de gamme HYPTEC HT sont fournis à la zone de compétition de Hong Kong.

À la veille de la Fête nationale, en tant qu'entreprise de premier plan dans la région de la Grande Baie, GAC continue de s'aligner sur les stratégies nationales, de s'acquitter activement de ses responsabilités sociales et de célébrer le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine avec la « cérémonie officielle d'envoi des véhicules pour les 15e Jeux nationaux ».

