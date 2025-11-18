SYDNEY, 18 novembre 2025/CMW/ - Le 18 novembre, GAC a tenu une grande cérémonie à Sydney pour lancer sa marque et ses nouveaux modèles de véhicules en Australie, dévoilant officiellement sa stratégie locale australienne : « GAC : Growing Australian Confidence ». Cette étape importante marque la mise en œuvre concrète de la stratégie mondiale de GAC, « ONE GAC 2.0 », en Australie et marque le début d'un nouveau chapitre dans le développement de la marque en Australie et dans la région du Pacifique Sud.

image

Wei Haigang, président de GAC INTERNATIONAL, a déclaré : « GAC est ici avec un engagement à long terme. Nous resterons fidèles à notre principe « En Australie, pour l'Australie, intégrer l'Australie, servir l'Australie et contribuer à l'Australie ». Notre ambition est d'offrir une mobilité verte, intelligente et agréable aux clients australiens et de devenir une marque de confiance sur ce marché. »

Pour souligner l'événement, GAC a présenté trois modèles stratégiques phares aux consommateurs australiens : le VUS spacieux intelligent AION V, le premier VPM M8 hybride de luxe enfichable du pays, et le VUS intelligent EMZOOM tendance. Ensemble, ces modèles offrent une gamme complète de solutions de mobilité - couvrant l'électricité pure, l'hybride enfichable et les options de carburant - pour répondre à divers besoins, des déplacements urbains aux voyages en famille et à l'utilisation commerciale. Au cours des cinq prochaines années, GAC prévoit d'introduire plus de dix nouveaux modèles de berlines, de VUS, de camionnettes et de VPM.

En ce qui concerne le développement de réseaux de leadership, la filiale australienne de GAC est opérationnelle, avec neuf points de vente et de service initiaux. Au cours des cinq prochaines années, le réseau s'étendra à plus de 100 concessionnaires, couvrant les principales régions et grandes villes d'Australie.

Pour le développement de systèmes de service, GAC a introduit son modèle de service « GAC Care », offrant des avantages de premier plan tels qu'une garantie de véhicule de kilométrage illimité de sept ans et une garantie de batterie de kilométrage illimité de huit ans. En même temps, GAC déploiera sa norme mondiale de vente et de service GSSW, offrant une expérience client de haute qualité couvrant les rendez-vous, la réception, l'entretien, la remise des véhicules et le suivi après-vente.

Dans le nouvel écosystème énergétique, GAC s'associera à des concessionnaires locaux pour fournir des services de recharge en courant continu et en courant alternatif dans les concessionnaires. Les clients de véhicules à énergie nouvelle recevront des chargeurs domestiques gratuits et des solutions de recharge d'urgence, ce qui fera progresser l'écosystème de mobilité verte de l'Australie.

Avec neuf concessionnaires partenaires à son bord, GAC a officiellement entrepris son parcours sur le marché australien, en travaillant ensemble pour bâtir un écosystème de mobilité verte dynamique et offrir aux consommateurs locaux des expériences de mobilité plus intelligentes et de meilleure qualité.

