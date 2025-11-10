MACAO, 10 novembre 2025 /CNW/ - Du 7 au 9 novembre, la 15e édition de l'International Automobile Expo de Chine (Macao) (ci-après appelée le « Macao Auto Show ») a eu lieu en grande pompe au Venetian Macau Cotai Expo. Entreprise automobile locale de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, GAC a présenté lors de l'exposition six modèles de véhicules à énergie nouvelle issus de ses trois gammes de produits, GAC, AION et HYPTEC, démontrant pleinement la force de premier plan de GAC dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligentisation. GAC a ainsi renforcé son image d'entreprise « axée sur la technologie, améliorant sa portée mondiale avec un écosystème de chaîne industrielle complète ». GAC continue de mettre en œuvre le plan d'action localisé « Macao ACTION » et a annoncé, à Macao, le lancement officiel de l'AION UT, une voiture compacte, haut de gamme et conçue pour le marché mondial, lors de la conférence de presse de l'exposition automobile.

En s'appuyant sur la stratégie internationale « ONE GAC 2.0 », GAC a utilisé l'exposition Macau Auto Expo pour démontrer sa détermination à renforcer les actions localisées dans le monde. Avec le plan « Macao ACTION », GAC adhère au concept « À Macao, pour Macao, intégré dans Macao, au service de Macao et contribuant au développement de Macao », et s'attache ainsi à favoriser l'évolution du marché de Macao. Grâce à une présentation complète des produits, des canaux, des services, des systèmes énergétiques et de l'écologie du voyage, GAC adhérera au long-termisme et à la coopération gagnant-gagnant, et s'inspirera du modèle de mondialisation écologique de l'ensemble de la chaîne industrielle. En se concentrant sur les besoins des consommateurs de Macao, l'entreprise donnera un nouvel élan aux voyages écologiques de Macao et créera plus de valeur pour les voyages mobiles de haute qualité de Macao.

L'AION UT, positionnée comme la « super ICÔNE de la mode et de l'intelligence de la nouvelle ère », a été lancée officiellement à Macao. Conçu pour le marché mondial, ce véhicule intelligent est doté d'une conception tendance, d'un intérieur spacieux et d'une intelligentisation de pointe. La sécurité est par ailleurs une préoccupation majeure du constructeur, qui propose ainsi aux consommateurs de Macao une berline d'une valeur exceptionnelle. Sur le site de l'exposition, l'AION UT a attiré de nombreux visiteurs qui ont voulu s'arrêter et en faire l'expérience. Les visiteurs ont fait l'éloge de la conception à hayon, très tendance, de style Milan, et de l'espace de conduite confortable, comparable à celui des berlines de luxe. En outre, les riches configurations technologiques, comme l'interaction vocale intelligente et le système avancé d'aide à la conduite de niveau L2, ont dépassé toutes leurs attentes. Les médias automobiles professionnels de Macao ont déclaré que l'AION UT était tout simplement exceptionnelle en matière de conception, d'espace et d'intelligentisation. Adaptée à l'environnement routier de Macao, elle répond également à la demande des consommateurs locaux, désireux de conduire des voitures compactes, de haute qualité et à alimentation entièrement électrique. Le marché devrait réagir favorablement à ce type d'offre.

