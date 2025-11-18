SYDNEY, 18 novembre 2025 /CNW/ - Le 18 novembre, GAC a organisé sa cérémonie de lancement de sa marque et de son nouveau modèle à Sydney, dévoilant officiellement sa stratégie locale pour l'Australie, « GAC : Growing Australian Confidence », la mise en œuvre localisée de la stratégie mondiale « One GAC 2.0 » de l'entreprise. Grâce à une série d'investissements stratégiques à long terme, GAC vise à s'intégrer profondément au marché australien - en Australie, pour l'Australie, au service de l'Australie, et à contribuer à l'Australie - en offrant une mobilité à faibles émissions de carbone, verte et intelligente pour une vie meilleure. Cette étape importante marque un nouveau chapitre important dans l'expansion de GAC en Australie et dans l'ensemble de la région du Pacifique Sud.

1

L'un des principaux points saillants de l'événement a été le lancement simultané de trois modèles stratégiques mondiaux : le VUS intelligent spacieux, l'AION V, le VPM polyvalent de luxe, le VEPP M8, le premier VPP hybride enfichable en Australie, et le VEEMZOOM, le VUS intelligent élégant. Ensemble, ces modèles offrent une gamme diversifiée de solutions de mobilité dans les groupes motopropulseurs entièrement électriques, hybrides enfichables et à carburant, répondant aux divers besoins des navetteurs urbains, des familles et des entreprises.

Le M8 PHEV, le premier MPV hybride de luxe enfichable d'Australie, incarne le concept d'une « mansion mobile sereine et raffinée ». Combinant des performances électriques puissantes mais fluides avec un confort et une commodité intelligents, il établit une nouvelle référence pour les voyages de cadres et la mobilité familiale haut de gamme.

Le AION V, conçu pour les familles modernes, combine une capacité électrique à longue portée, une charge ultra-rapide, un espace polyvalent et une sécurité avancée. Elle a obtenu la prestigieuse cote de sécurité cinq étoiles E-NCAP et est entièrement conforme aux normes de sécurité cinq étoiles de l'Australie. Il établit une nouvelle référence pour les VUS écologiques et intelligents et se distingue comme le compagnon idéal pour les familles australiennes qui adoptent la mobilité durable.

Le EMZOOM, avec son design audacieux et dynamique, son intérieur intelligent et son expérience de conduite de premier plan, apporte un nouvel enthousiasme aux jeunes conducteurs soucieux du style, mettant en valeur l'esprit distinctif d'innovation jeune et d'ingénierie haute performance de GAC.

Ces trois nouveaux modèles incarnent l'engagement de GAC envers la « qualité supérieure » et la « technologie pionnière », répondant pleinement aux priorités des consommateurs australiens en matière de sécurité, d'autonomie, d'intelligence et de valeur. Au cours des cinq prochaines années, GAC prévoit d'introduire plus de dix nouveaux modèles de berlines, de VUS, de camionnettes et de VPM, créant ainsi un portefeuille de produits complet qui couvre tous les segments et les technologies de groupe motopropulseur pour offrir aux clients australiens des produits de haute technologie, de haute qualité et de haute qualité.valoriser les expériences de mobilité.

