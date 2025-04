PÉKIN, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le 7 avril 2025, la troisième Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine (CISCE) a entamé son compte à rebours de 100 jours, annonçant un rassemblement mondial sur le thème « Unir le monde pour un avenir commun ». Dans un contexte de volatilité sans précédent de la chaîne d'approvisionnement et d'évolution de la dynamique commerciale, l'exposition se tiendra à Pékin du 16 au 20 juillet, et poursuivra sa mission de promotion de la coopération internationale et de construction de chaînes d'approvisionnement résistantes aux crises.

Centrée sur l'intégration de la chaîne industrielle comme pierre angulaire, l'exposition met en lumière la valeur générée par l'interconnectivité de la chaîne d'approvisionnement tout en intégrant les innovations des parties prenantes. L'événement amplifie la collaboration internationale en présentant l'expertise de la Chine en matière d'adaptation aux marchés étrangers, d'évolutivité de la chaîne d'approvisionnement et de transformation des modèles commerciaux transfrontaliers. Les participants découvriront des solutions de chaîne d'approvisionnement de pointe et de bout en bout, mises au point par des entreprises chinoises, qui reflètent des années de croissance stratégique.

L'un des points forts est la zone inaugurale de la chaîne d'innovation, qui fait partie du pavillon de la chaîne de fabrication avancée et qui vise à accélérer la commercialisation de technologies brevetées et d'inventions révolutionnaires. Cet espace dédié souligne la mission de cette exposition qui consiste à faire le lien entre les avancées conceptuelles et les applications industrielles réelles, renforçant ainsi son rôle de catalyseur de l'évolution de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« Grâce aux chaînes d'approvisionnement, nous mettons en relation les entreprises, les produits et les services du monde entier, ce qui permet de créer des passerelles pour l'intégration industrielle, l'innovation et l'accès au marché, a déclaré Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT). La plateforme est devenue un moteur ouvert de croissance mutuelle et de coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et le monde. »

L'exposition multiplie les possibilités de mise en réseau grâce à des engagements avant, pendant et après l'événement, tout en renforçant son alliance avec les exposants afin de favoriser l'établissement de relations commerciales plus approfondies.

L'événement se déroulera pour la première fois en été, ce qui garantira un confort optimal aux participants du monde entier. Les premières inscriptions indiquent une forte participation intersectorielle, avec des leaders de l'industrie automobile, pharmaceutique, de la fabrication avancée et de la finance, à la fois des habitués et des nouveaux venus, qui se préparent à se réunir en juillet et à façonner l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales.

La CISCE, organisée en Chine et reconnue comme le premier événement national au monde consacré aux chaînes d'approvisionnement, s'est rapidement imposée comme une plaque tournante essentielle pour la collaboration et l'innovation industrielles mondiales, et comme une passerelle de premier plan pour les entreprises internationales qui accèdent au marché chinois.

Lors de la dernière CISCE, la deuxième édition de l'événement, les exposants ont signé plus de 210 accords de coopération et lettres d'intention, pour un montant total de plus de 152 milliards de yuans (environ 20,8 milliards de dollars américains). L'exposition sert également de plaque tournante mondiale pour l'innovation technologique et la collaboration respectueuse de l'environnement.

