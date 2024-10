Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Du 21 au 25 octobre 2024, la Fédération des centres de services scolaires du Québec célèbre la Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire, une occasion de mettre en lumière l'engagement et le dévouement des directrices et directeurs d'établissement d'enseignement à travers la province.

Sous le thème de la campagne Plus qu'un devoir, cette initiative rappelle que pour les directions d'établissement, gérer un établissement scolaire va bien au-delà d'une simple obligation : c'est une véritable passion. Cette campagne vise à reconnaître et à souligner le rôle fondamental des directrices et directeurs d'établissement dans le système d'éducation. Leur engagement quotidien est crucial pour assurer un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des jeunes. La Fédération invite l'ensemble des intervenants du milieu scolaire à se joindre à cette célébration et à reconnaître l'impact significatif des leaders éducatifs dans nos écoles.

« Notre école publique peut compter sur des directions et des directions adjointes d'établissement dévouées à la réussite de tous les élèves, jeunes ou adultes. Leur leadership pédagogique permet aux membres des équipes-écoles de mettre tout en œuvre pour déployer le soutien et l'accompagnement nécessaires à chacun des élèves, et ce, afin d'assurer leur réussite et leur persévérance scolaire. La passion exprimée au quotidien par les membres de la direction est inspirante. Nous pouvons être fiers de leur travail et nous tenons à les en remercier. J'invite d'ailleurs l'ensemble du réseau scolaire et les familles à dire merci à leur direction d'établissement », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

