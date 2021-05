Plus Jamais de Joyce Echaquan ou de Mamadi Fara Camara ! - Un Pacte d'inclusion québécois

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube des audiences sur le décès de Joyce Echaquan, un groupe de chercheurs et de militants ont lancé un Pacte d'inclusion québécois, sous l'initiative de la docteure en droit Kerline Joseph, de l'ex-gestionnaire à l'UNESCO Marie Ndèye Fall et de la Présidente de FEIN Kerlande Mibel, pour demander au gouvernement du Québec d'agir avec diligence en vue de contrer le racisme et les discriminations systémiques.

En 2020, se sont multipliées à travers le monde des manifestations contre le racisme et les discriminations systémiques mettant en lumière des actes de ''racisme ordinaire'', discriminatoires érigés en règles sociétales non écrites mais qui, insidieusement, rongent des sociétés, pire qu'un cancer silencieux.

Un devoir d'agir

Ce pacte est ainsi un cri de cœur du Groupe pour demander au gouvernement québécois d'agir et d'appliquer la tolérance zéro du racisme et de toutes les formes de discriminations.

Au Québec, nous ne devons plus accepter la persistance des comportements pernicieux, des discriminations et des violences à tendances institutionnelles qui se manifestent dans plusieurs secteurs, dont la sécurité publique, le système judiciaire, le système de santé et l'emploi, et qui détruisent des vies.

Le Groupe invite aussi tous les Québécois et Québécoises à dire Solidairement Oui à l'inclusion et non au racisme et aux discriminations systémiques! Que cette position devienne l'attitude, l'habitude, la nature et la valeur commune ; un socle de l'unicité et de l'unité québécoise.

La Tolérance Zéro du racisme et des discriminations

Cette Tolérance Zéro passerait, notamment, par la sensibilisation, par des programmes et des politiques pertinents/efficaces, le suivi, le renforcement des mécanismes d'imputabilité en continu et à grande échelle, à travers les systèmes, les institutions.

Cette tolérance Zéro exigerait une fonction publique québécoise inclusive, diversifiée, exemplaire et imputable. Cette tolérance Zéro demanderait l'allocation de ressources nécessaires et récurrentes, ainsi que la mise en place imminente minimalement des 25 mesures adoptées par le groupe d'action contre le racisme.

Plus jamais de Joyce Echaquan ou de Mamadi Fara Camara! Non à d'autres événements tragiques! Pour ce faire, le Québec doit apporter collectivement et institutionnellement des réponses systémiques et systématiques au racisme et aux discriminations, des gangrènes d'une société qui se veut inclusive.

