TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - Selon une nouvelle étude menée par le cabinet mondial de recrutement de personnel Robert Half, plus du quart des professionnels (27 %) ont déclaré que leur carrière était en pause depuis le début de la pandémie - et ce chiffre passe à 55 % pour les personnes âgées de 18 à 24 ans. Dans un sondage distinct, 49 % des gestionnaires principaux ont révélé qu'ils avaient reporté la promotion de leurs meilleurs performants en raison de la pandémie de la COVID-19, et 61 % de ces répondants s'inquiétaient par conséquent de la fidélisation du personnel.

Comment les carrières ont-elles été touchées

Les travailleurs dont la carrière est en pause ont déclaré se sentir bloqués en ce qui concerne :

La progression des salaires : 62 %

L'avancement professionnel : 62 %

Le perfectionnement des compétences : 42 %

La capacité à développer leur réseau professionnel : 42 %

Alors que certains professionnels ont déclaré qu'ils étaient prêts à changer de carrière : 28 % des répondants ont déclaré avoir changé de perspective en raison de la pandémie et vouloir occuper un emploi plus significatif ou plus satisfaisant.

« En plus de modifier considérablement le spectre de l'embauche pour les chercheurs d'emploi au Canada, la pandémie a également perturbé le cheminement de carrière des employés, a déclaré David King, président de district principal du Canada de Robert Half. Alors que nous nous tournons vers l'avenir et vers un marché du travail plus actif, il est temps pour les organisations de mettre en place des programmes conçus pour conserver les meilleurs talents. Cela inclut des initiatives spécifiques qui attireront les jeunes travailleurs et des possibilités pour tous les employés d'acquérir des compétences et de faire progresser leur carrière. »

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ils comprennent les réponses de plus de 500 travailleurs de 18 ans ou plus (fournies du 26 mars au 15 avril 2021) et de 600 cadres supérieurs (fournies du 19 novembre au 18 décembre 2020) dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement dans le monde et offre des services d'embauche et de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca.

