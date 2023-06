Le contexte des cybermenaces est en évolution perpétuelle au Canada , alors que les auteurs de menaces se tournent vers l'intelligence artificielle (IA) et d'autres innovations pour affiner leurs stratégies d'attaque.





À l'échelle mondiale en 2023, le principal scénario des plans de résilience est une cyberattaque catastrophique.

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - PwC Canada a publié son bilan annuel des Renseignements sur les cybermenaces au Canada, qui montre que le contexte des cybermenaces a radicalement changé au pays au cours de la dernière année. Cette évolution a été alimentée par l'intensification des tensions géopolitiques, la fluctuation de la conjoncture économique et l'accélération de la numérisation dans la foulée de la pandémie. Ainsi, 11 % des chefs de direction canadiens croient que leur entreprise sera fortement ou extrêmement exposée aux cyberrisques au cours des 12 prochains mois, et cette proportion atteint 18 % lorsque cette projection se fait sur 5 ans (source : Enquête mondiale de PwC auprès des chefs de direction - Perspectives canadiennes, 2022).

Alors que les gouvernements et les entreprises cherchent des moyens d'accroître leur résilience pour composer avec le nouvel environnement de risques, les auteurs de menaces se tournent vers l'intelligence artificielle (IA) et d'autres innovations pour affiner leurs stratégies d'attaque et trouver des stratagèmes de cyberattaques de plus en plus complexes et sophistiqués.

Le bilan de PwC met en lumière les principales cybermenaces de la dernière année, notamment des attaques sophistiquées impliquant des rançongiciels, des auteurs de menaces parrainés par des États, des tentatives d'hameçonnage ainsi que l'exploitation de vulnérabilités et de lacunes dans l'infonuagique, qui ont entraîné des pertes financières considérables pour les entreprises canadiennes.

« Les auteurs de menaces cherchent à utiliser les innovations technologiques les plus récentes et l'IA pour renforcer leurs capacités de cyberattaque, mais les entreprises peuvent aussi tirer profit de l'IA pour détecter et atténuer rapidement les menaces potentielles, affirme Umang Handa, leader national du groupe Cybersécurité, Services gérés, PwC Canada. En 2023 et au cours des années à venir, elles devront adopter une approche plus globale de la cybersécurité pour gérer la complexité du contexte des cybermenaces, qui évolue rapidement. »

Au cours de la prochaine année, cinq grandes tendances influenceront l'environnement des cybermenaces au Canada :

L'IA remodèlera le contexte des cybermenaces



Les cyberattaques alimentées par l'IA ont évolué rapidement en 2022. Les solutions courantes, comme les plateformes et solutions d'IA générative, pourraient devenir des cibles en 2023 et à l'avenir. Les entreprises devront adopter ces plateformes et les technologies propulsées par l'IA générative, mais également mettre en place des contrôles appropriés pour renforcer leur sécurité.



La sophistication des exploitants de rançongiciels connaîtra un essor



En 2023, les attaques par rançongiciel compteront parmi les cybermenaces les plus importantes pour les entreprises canadiennes. Il est fort probable que les exploitants de rançongiciels utilisent des stratégies de plus en plus sophistiquées pour perturber les entreprises et demander des rançons plus substantielles.



Les violations de données demeureront une menace importante, en particulier les violations de tiers



En 2023, les violations de données seront sans doute encore une menace importante pour les entreprises canadiennes, notamment celles découlant de la compromission de tiers. Les entreprises devront tenir compte des risques de sécurité associés aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement et aux autres tiers.



Les tensions géopolitiques pourraient entraîner une cybermenace additionnelle



Les conflits et les tensions qui persistent entre les États-nations augmenteront les cyberrisques et entraîneront un nombre croissant de cyberattaques . Les cibles de ces attaques ne se limiteront pas nécessairement aux gouvernements des pays en conflit, et les organisations qui exercent des activités liées aux infrastructures essentielles et dans des secteurs clés pourraient également être à risque.



Les menaces liées aux appareils de l'IdO et de TO augmenteront rapidement



En raison de leur puissance, les appareils de l'Internet des objets (IdO) et de technologie opérationnelle (TO) deviennent des cibles de choix pour les auteurs de menaces qui cherchent à perturber les activités commerciales, la sécurité publique et la sécurité nationale.

Comme les auteurs de menaces ont accès à des technologies et à des outils malveillants plus sophistiqués à des coûts minimes, il faut s'attendre à ce que les cyberattaques deviennent encore plus ciblées et potentiellement plus dommageables. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire de confiance en matière de renseignements sur les cybermenaces, qui pourra leur fournir des informations pratiques et en temps opportun, afin de comprendre les menaces émergentes et de garder une longueur d'avance sur les auteurs de cyberattaques.

Pour plus d'information et des recommandations sur la façon de renforcer la résilience dans le contexte changeant des cybermenaces, consultez le bilan annuel des Renseignements sur les cybermenaces au Canada, disponible ici.

