54 % prévoient de créer de nouveaux postes permanents; 68 % prévoient d'embaucher plus de travailleurs contractuels

Les gestionnaires mentionnent la croissance de l'entreprise comme principal facteur influençant leurs stratégies de recrutement

TORONTO, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le marché de l'emploi demeurera vigoureux à l'approche de 2024, comme le démontre la nouvelle étude de Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Selon le sondage sur l'état de l'embauche de l'entreprise, 54 % des recruteurs prévoient créer de nouveaux postes permanents au cours des six premiers mois de l'année, tandis que 40 % d'entre eux prévoient d'embaucher du personnel pour pourvoir des postes vacants.

État de l'embauche Canada (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.) Les difficultés d'embauche persistent (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Plans des entreprises pour l'embauche de personnel permanent

Premier semestre

de 2023 Premier semestre

de 2024 Créer de nouveaux postes 51 % 54 % Pourvoir les postes vacants 42 % 40 % Ne pas créer de nouveaux postes ou pourvoir les postes vacants 6 % 4 % Élimination de postes 1 % 1 %

Les gestionnaires citent la croissance, les lacunes en matière de compétences et le roulement du personnel comme facteurs qui influencent l'embauche

Parmi les gestionnaires qui prévoient augmenter l'embauche, plus de 6 sur 10 (61 %) citent la croissance de l'entreprise comme principal facteur influençant leurs décisions d'embauche pour le premier semestre de 2024, suivi des lacunes sur le plan des compétences requises auprès des employés actuels (50 %). Le fait de tirer parti des meilleurs talents mis à pied par d'autres entreprises et le roulement du personnel étaient à égalité; 48 % des recruteurs ayant mentionné ces facteurs dans leurs plans d'embauche. De plus, plus des trois quarts (77 %) de ceux qui ont dû reporter des projets en 2023 ont affirmé avoir l'intention d'aller de l'avant avec des projets qui avaient été précédemment mis sur la glace.

Les défis en matière d'embauche persistent

Bien qu'on s'attende à une augmentation des activités d'embauche, il n'est pas toujours facile de trouver les bons talents. Selon le sondage, 89 % des entreprises déclarent avoir de la difficulté à trouver des professionnels qualifiés, et 64 % des recruteurs disent qu'il faut plus de temps pour pourvoir des postes ouverts qu'il y a un an. Voici quelques-uns des principaux défis auxquels les gestionnaires s'attendent à être confrontés en 2024 :

Manque de candidats possédant les compétences requises (53 %) Embaucher assez rapidement pour attirer les meilleurs talents (49 %) Répondre aux attentes salariales des candidats (48 %)

« Le premier trimestre de l'année s'accompagne souvent de projets et de budgets nouvellement approuvés », a déclaré David King, directeur général principal, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Si l'on ajoute les plans de croissance des entreprises et les lacunes continues sur le plan des compétences au sein du marché du travail, les employeurs doivent adopter une stratégie pour attirer et maintenir en poste les meilleurs talents, afin de répondre aux exigences de dotation en personnel et de répondre aux besoins opérationnels. »

Les entreprises doivent également miser sur un plan de maintien en poste

Comme les défis en matière d'embauche persistent, les entreprises craignent d'avoir de la difficulté à maintenir en poste des professionnels qualifiés et productifs. Interrogés au sujet de leurs principales préoccupations pour le premier semestre de 2024, 90 % des gestionnaires ont mentionné qu'ils se préoccupaient du maintien en poste des meilleurs talents et 87 % d'entre eux se disent préoccupés par le maintien de la motivation et de l'engagement de leurs équipes.

« Bien que l'expansion des équipes soit une grande priorité pour les entreprises au cours de la nouvelle année, les gestionnaires doivent également se concentrer sur les besoins et le bien-être de leur personnel actuel, afin de favoriser la fidélisation et la productivité », a ajouté M. King. « Il est essentiel de faire des vérifications régulières de la rémunération et des avantages sociaux pour vous assurer de demeurer concurrentiel, et le fait d'offrir des avantages comme la flexibilité peut contribuer à réduire le roulement. »

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 1er au 20 novembre 2023. Il comprend les réponses de 1 094 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, de l'administration et du soutien à la clientèle, ainsi que des ressources humaines dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

