Plus de 860 000 $ pour former la relève en soudage-montage en Abitibi-Témiscamingue

LA SARRE, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, est fière d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un investissement de 867 933 $ qui permettra d'assurer la formation de 20 personnes en soudage-montage dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

La formation d'une durée de 1 800 heures sera offerte par le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi à compter de janvier 2024. Les participants réaliseront 1 260 heures de formation dans l'établissement d'enseignement et 540 heures de stage rémunéré en entreprise. Des personnes déjà en emploi et d'autres nouvellement recrutées pourront ainsi suivre la formation, et ce, en fonction des besoins des neuf entreprises de La Sarre qui participent déjà à ce projet. Les autres entreprises et les personnes intéressées à participer au programme de formation peuvent s'informer auprès du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi.

Le Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle, PERFORM, assurera le déroulement des formations à titre de promoteur de projet.

Citations

« Je suis ravie d'annoncer cette belle nouvelle pour notre région. Les quelque 860 000 $ investis par notre gouvernement permettront de répondre aux besoins des entreprises d'ici et d'offrir la possibilité à plusieurs personnes de développer leurs compétences. Le secteur de la construction est fortement sollicité, et c'est pourquoi notre gouvernement ne cesse d'agir pour ce secteur. J'invite les entreprises et les personnes intéressées par le programme à s'inscrire dès maintenant! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Pour assurer leur essor et demeurer attractives, les entreprises doivent miser sur le développement des compétences de leurs travailleuses et travailleurs. Tous les gestes que nous posons comme gouvernement vont dans ce sens. Je pense entre autres à l'Opération main-d'œuvre et à l'Offensive formation en construction, que nous venons de lancer, qui permettront de rendre disponible la main-d'œuvre qualifiée. Je suis donc très heureuse de constater que nos initiatives permettent de mettre en place des projets concrets comme celui annoncé aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, nous devons miser sur la formation pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, en veillant à ce que les travailleuses et les travailleurs aient les compétences requises pour assurer la qualité des travaux et la sécurité des personnes. Il est aussi important que les personnes puissent être formées en entreprise dans chaque région. Je suis heureux de constater que c'est le cas pour

l'Abitibi-Témiscamingue. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi est fier de s'associer avec des partenaires et des organismes régionaux afin d'offrir ce diplôme d'études professionnelles en soudage-montage. Nous contribuons ainsi à développer les compétences des travailleurs et travailleuses directement en milieu de travail, dans un contexte des plus réalistes de production. »

Martin Audet, directeur du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi

« Le déploiement de ce premier programme régional d'études professionnelles en soudage-montage permettra d'innover grandement pour la formation rapide et efficace, en alternance travail-études, d'une main-d'œuvre spécialisée qui est rare, particulièrement dans les PME de l'Abitibi. »

Carl Boily, directeur général du Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle

Faits saillants

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail permet au personnel des entreprises participantes de suivre un programme d'études tout en étant en emploi.

Il vise à soutenir principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre en leur permettant de former le personnel qui n'a pas les compétences requises pour effectuer un travail, qu'il s'agisse d'une personne nouvellement employée ou venant d'obtenir une promotion.

Le promoteur du projet, PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle, est un organisme à but non lucratif paritaire voué à la formation de la main-d'œuvre de son industrie et au développement de ses compétences. PERFORM est l'un des plus importants promoteurs collectifs de projets de formations diplômantes offertes en alternance travail-études.

