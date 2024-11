Plus de 832 000 $ pour faire bouger les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean

JONQUIÈRE, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, son adjoint gouvernemental et député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, le président du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Maxime Tremblay, et la directrice générale du Patro de Jonquière, Mme Sophie Bouchard, se sont réunis aujourd'hui pour annoncer l'attribution d'un montant de 832 124 $ pour assurer le déploiement du projet Circonflexe - prêt-pour-bouger dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour le moment, six partenaires ont été sélectionnés afin de mettre en place des centrales de prêt d'équipement facilement accessibles à la population :

Boutique Hors Circuits-Mont Edouard - L'Anse Saint-Jean;

Boutique Hors Circuits-Mont Edouard - Chicoutimi;

Parc Aventure Cap Jaseux - Saint-Fulgence;

Patro de Jonquière;

Ville d'Alma;

Ville de Dolbeau-Mistassini.

Les équipements disponibles dans les centrales de prêt comprennent, entre autres, des vélos (de montagne, de randonnée électrique ou à pneus surdimensionnés), des raquettes à neige, des trottinettes des neiges, des jeux récréatifs tels que Spikeball, pétanque, quilles finlandaises et jeu de poches, et bien plus.

Il est à noter que la deuxième phase de déploiement s'amorcera dans les prochaines semaines. Ainsi, près de 20 nouveaux partenariats seront développés par la création de comptoirs de prêts d'équipement. Ceux-ci se caractérisent par un service de prêt de petits équipements moins diversifiés que pour une centrale d'équipements, mais qui permettent tout de même d'offrir plus de points de service et de se rapprocher des milieux vulnérables.

Rappelons que Circonflexe - prêt-pour-bouger est un projet déployé dans l'ensemble des régions du Québec et piloté par le Réseau des unités régionales de loisir et sport (URLS), les URLS ainsi que leurs partenaires. Il vise à rendre accessibles gratuitement à la population québécoise des équipements sportifs, récréatifs et adaptés, et à ainsi diminuer les freins à la pratique de sports et de loisirs.

Au terme de la mise en place de ce projet, plus de 40,7 millions de dollars sur cinq ans, soit jusqu'en 2027, sont prévus pour soutenir le déploiement des centrales d'équipements. Avec cette aide, le gouvernement souhaite changer le portrait de la pratique libre de sports et de loisirs au Québec et améliorer le modèle d'accès aux équipements de qualité. Pour le Réseau des URLS, c'est également le point de départ d'un grand projet qui permettra, à terme, d'unifier et d'amplifier le mouvement et les efforts de centaines de partenaires dans leur mission visant à inciter la population québécoise à être plus active.

Citations :

« Depuis mon arrivée en poste, l'accessibilité à la pratique d'activités sportives et de loisirs est ma priorité. Trop souvent, la disponibilité de l'équipement et les coûts qui y sont reliés peuvent représenter des freins importants. La mise en œuvre des centrales d'équipements du projet Circonflexe - prêt-pour-bouger est une façon innovante de démocratiser l'accès aux activités physiques. Je salue le dynamisme du Réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec et de tous les partenaires qui se sont mobilisés ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'à la grandeur du territoire. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis très heureux de constater l'enthousiasme et les efforts déployés par les partenaires et les municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire bouger les communautés de la région. Je me réjouis aussi de constater que les projets déployés conviennent à toutes les clientèles, incluant les personnes ayant des besoins particuliers, des plus jeunes aux aînés, des athlètes aux sportifs amateurs. Je suis persuadé que ces projets inciteront la population à bouger : quelle belle occasion que de profiter d'un prêt d'équipement pour découvrir une nouvelle activité sportive ou de plein air! »

Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, président de séance et député de Jonquière

« La population saguenéenne et jeannoise aura accès, dans les municipalités régionales de comté de la région, à plusieurs centrales et comptoirs de prêt mis en place en collaboration avec notre réseau, ce qui favorisera la découverte et la pratique d'activités. ».

Maxime Tremblay, président du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous sommes très heureux de joindre le réseau régional des projets Circonflexe. Ce programme permettra au Patro de bonifier l'offre de services à la communauté, de répondre à un besoin et de donner accès à des équipements sportifs de qualité afin de favoriser l'activité physique auprès des jeunes et des moins jeunes. »

Sophie Bouchard, directrice générale du Patro de Jonquière

Faits saillants :

Circonflexe-prêt-à-bouger est une initiative panquébécoise qui mobilise actuellement un peu plus de 500 partenaires, et ce, tant à l'échelle locale et régionale que provinciale. Plus de 400 points de service sont répartis partout au Québec.

est une initiative panquébécoise qui mobilise actuellement un peu plus de 500 partenaires, et ce, tant à l'échelle locale et régionale que provinciale. Plus de 400 points de service sont répartis partout au Québec. Précisons qu'un point de service circonflexe peut prendre différentes formes : comptoir de prêt, casier connecté en libre-service et unité mobile. Le comptoir de prêt peut se trouver à l'intérieur d'un établissement comme un centre sportif ou encore une bibliothèque. L'unité mobile permet de rapprocher les équipements de la population et prend la forme d'une remorque ou d'un camion qui transporte les équipements. Le casier connecté libre-service est un système innovant et autonome de mise à disposition de matériel. Les initiatives de prêt d'équipement impliquent des acteurs de toutes sortes, qu'il s'agisse de villes, d'organismes communautaires, de centres de loisirs ou de parcs régionaux.

Le Réseau des URLS met en valeur le rôle et l'action de ses membres, représente leurs intérêts collectifs et les accompagne dans la réalisation de leur mandat visant à améliorer l'offre publique en matière de loisir, de sport, d'activité physique, de plein air et de loisir culturel, tout en stimulant le codéveloppement et la synergie avec ses partenaires. Les URLS sont des organisations qui accompagnent les acteurs de leurs régions respectives pour mettre en place notamment des points de service Circonflexe qui reflètent les besoins et respectent les réalités du milieu, assurant ainsi la pérennité du projet.

Liens connexes :

Restez à l'affût pour trouver un des points de service bientôt disponibles dans votre région. Visitez le circonflexe.ca pour tout savoir sur le projet.

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements: Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]