PLUS DE 82 000 JEUNES AURONT ACCÈS À DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES AU COURS DE L'ÉTÉ 2022

Contrer la « Glissade de l'été »

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Des activités ludiques à saveur pédagogique seront offertes à plus de 82 000 jeunes à travers le Québec, cet été, grâce aux 208 projets déployés par les Instances régionales de concertation (IRC) en persévérance scolaire et en réussite éducative et leurs partenaires, le tout afin de contrer la « glissade de l'été », phénomène référant à la perte d'acquis scolaires qui se produit chez les élèves pendant la période estivale. Une attention particulière sera accordée aux jeunes provenant de milieux défavorisés, aux jeunes allophones, ainsi qu'aux élèves présentant des difficultés d'apprentissage, qui sont plus à risque d'être affectés par ce phénomène. Au total, des activités seront organisées dans près de 2500 lieux fréquentés par les jeunes au Québec.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre du Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 du ministère de l'Éducation, qui a permis de conclure un partenariat de deux ans entre le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) et le gouvernement du Québec afin d'assurer la poursuite des apprentissages pendant l'été. Ce partenariat vise à bonifier les nombreuses initiatives réalisées en période estivale par les IRC et leurs partenaires. Près de 46 000 jeunes avaient déjà été rejoints par l'initiative en 2021, dans 837 lieux différents, portant à plus de 125 000 le nombre de jeunes qui vont bénéficier du programme sur deux ans.

« L'été est le meilleur moment pour décompresser, mais pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, cela peut créer un climat propice au phénomène de la glissade de l'été. Grâce aux projets déployés par le RQRÉ, les IRC et leurs partenaires partout au Québec, plus de 125 000 jeunes auront eu accès à des activités éducatives dans le cadre de leurs vacances estivales. Quand on sait l'impact malheureux que peut avoir la glissade de l'été sur le parcours de certains jeunes, ces initiatives font une différence. La réussite éducative, ça ne s'arrête pas à la porte de l'école, et nous en faisons encore une fois la démonstration. Je suis très heureux que le RQRÉ et ses partenaires reviennent en force cet été pour contribuer à la poursuite des apprentissages dans un cadre ludique et adapté, et ce, au bénéfice des élèves », souligne le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

« Le phénomène de la glissade de l'été existait bien avant la crise sanitaire, qui en a malheureusement exacerbé les effets, et ce, particulièrement pour certains jeunes plus à risque. Cet enjeu nous préoccupait bien avant la pandémie, nous étions donc actifs sur ce front avant la crise actuelle. Plus récemment, avec les actions des étés 2021 et 2022, nous avons démontré qu'il est possible d'agir sur cette réalité à travers le Québec. Ces efforts ne sont que le début; ils doivent se poursuivre et s'intensifier dans les prochaines années », a mentionné Andrée Mayer-Périard, présidente du RQRÉ.

« L'expérience de l'été 2021 a permis de démontrer toute la pertinence d'intégrer des activités ludiques à saveur pédagogique au quotidien des jeunes pendant l'été avec plus de 45 000 jeunes ayant bénéficié de celles-ci. La réponse des organismes partenaires sur le terrain a été très bonne et nous sommes très heureux de revenir en force cette année, avec des projets qui rejoindront près de deux fois plus de jeunes, notamment ceux avec des difficultés d'apprentissage, et ce, dans toutes les régions du Québec », a déclaré Audrey McKinnon, directrice générale du RQRÉ.

Plusieurs types de projets seront mis en œuvre selon les besoins et les priorités identifiés par les milieux. Ils toucheront tant la littérature, les sciences, les mathématiques que l'activité physique et les relations interpersonnelles. Parmi les activités offertes, on compte notamment des animations autour de la lecture, l'écriture et le calcul, des camps de socialisation linguistique, des camps sportifs et de plein air, des ateliers manuels, des sorties culturelles et des leçons culinaires.

Initiatives de l'été 2022 en chiffres :

Plus de 200 projets au total afin de contrer la glissade de l'été;

Près de 2 500 lieux fréquentés par les jeunes;

Plus de 82 000 jeunes rejoints;

70 % des projets visent les 6-11 ans;

75 % des projets s'adressent aux jeunes en milieux défavorisés;

52 % des projets s'adressent aux jeunes avec des difficultés d'apprentissage;

44 % des projets s'adressent aux adolescents;

27 % des projets s'adressent aux jeunes allophones.

Pour plus d'information : https://reussiteeducative.quebec/a-propos-de-la-glissade-de-lete/

