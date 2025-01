Un sondage révèle que la grande majorité des Québécois apprécient l'accès à différents modèles de pharmacies et veulent pouvoir choisir celle qui correspond le mieux à leurs besoins.

MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Un récent sondage mené avec le panel d'opinion en ligne LEO pour le compte du Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité (RPMSQ) révèle que les Québécois accordent une grande importance au choix de leur pharmacie. En effet, ils jugent important d'avoir accès à diverses options et veulent pouvoir choisir celles qui leur conviennent en fonction de leurs besoins et de leur situation.

Inscrit dans un contexte où la pratique de la pharmacie est en transformation, le sondage visait à mieux comprendre l'opinion des Québécois face aux différents types de pharmacies qui s'offrent à eux aujourd'hui pour répondre à divers besoins. Le sondage1, mené auprès de 750 Québécois, met en lumière les points suivants :

86 % des Québécois veulent pouvoir choisir parmi différents types de pharmacies.

des Québécois veulent pouvoir choisir parmi différents types de pharmacies. 82 % estiment qu'il est bénéfique d'avoir accès à différents types de pharmacies, incluant les pharmacies de quartier, les pharmacies situées en grande surface (Walmart et Costco), les pharmacies en ligne et les pharmacies de médicaments de spécialité.

estiment qu'il est bénéfique d'avoir accès à différents types de pharmacies, incluant les pharmacies de quartier, les pharmacies situées en grande surface (Walmart et Costco), les pharmacies en ligne et les pharmacies de médicaments de spécialité. 78 % reconnaissent la place et la raison d'être de chaque type de pharmacie.

Pour les cas plus complexes où une personne se ferait prescrire un médicament de spécialité, le sondage démontre que les deux critères les plus importants pour les Québécois dans le choix de leur pharmacie sont :

L'accès à un pharmacien qui connaît bien le médicament prescrit (64 %).

Une pharmacie qui offre des suivis proactifs (44 %).

« La pratique de la pharmacie évolue, et ce sont les patients qui sont au cœur de cette évolution », a déclaré Brigitte Viel, directrice générale du RPMSQ. « Il existe aujourd'hui différents types de pharmacies et de services pour répondre aux besoins variés de la population. L'important, c'est de connaître les options pour pouvoir faire un choix libre et éclairé de la pharmacie qui nous convient, selon nos besoins et nos circonstances personnelles. »

1 Sondage mené avec le panel d'opinion en ligne LEO de Léger auprès de 750 Québécois entre le 13 et 21 septembre 2024.

À propos du Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité

Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ) représente des pharmacies dont la pratique est dédiée à la prise en charge de personnes à qui l'on a prescrit un médicament de spécialité pour traiter des maladies rares, complexes et parfois chroniques. Nos pharmacies offrent leur expertise-conseil et des services adaptés aux besoins reliés à la prise d'une thérapie médicamenteuse complexe dans le but d'optimiser le traitement tout en simplifiant le parcours de soins des patients, et ce, sans frais additionnels aux honoraires de pharmacie habituels. Un des principes fondamentaux du RPMSQ est le respect du choix libre et éclairé de son pharmacien ou pharmacienne, et tous nos membres prennent l'engagement de travailler en ce sens.

Pour en apprendre davantage sur le RPMSQ, la pratique dédiée de nos membres, ou notre Code de conduite, visitez : www.rpmsq.ca.

