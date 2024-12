MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ) est fier d'annoncer que ses membres joindront l'Association canadienne des pharmacies de quartier au début de 2025. Les membres du RPMSQ, qui offrent des services-conseils de pointe aux Québécois (ses) qui vivent avec des maladies rares, complexes et parfois chroniques, pourront ainsi collaborer à l'échelle nationale.

Debout, de gauche à droite: Shelita Dattani, vice-présidente exécutive, affaires pharmaceutiques et engagement stratégique, Association canadienne des pharmacies de quartier (ACPQ), Michael Assaraf, Sanavie, Jean-François Laroche, Pharmacie Martin Gilbert, Gabriel Torani, Pharmacie Torani et Haddad, Habib Haddad, Pharmacie Torani et Haddad, Mélanie Provost, Larivière et Massicotte, Pharmaciennes, Dany Le, Pharmacie Chabot et Vermette, Martin Gilbert, Pharmacie Martin Gilbert et Courtney Secord, cheffe des opérations, ACPQ; Assis, de gauche à droite: Mayno Huynh, Pharmacie Chabot et Vermette, Christine Larivière, Larivière et Massicotte, Pharmaciennes, Sandra Hanna, cheffe de la direction, ACPQ, Brigitte Viel, directrice générale, Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité (RPMSQ) et Albert Sayegh, Sanavie (Groupe CNW/Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ))

« Nous sommes ravis que nos membres rejoignent les rangs de l'Association canadienne des pharmacies de quartier », a déclaré Brigitte Viel, directrice générale du RPMSQ. « Cela nous permettra de travailler avec nos homologues canadiens et de contribuer activement à l'avancement des meilleures pratiques, tout en mettant de l'avant les règles uniques et précieuses qui encadrent la pratique de la pharmacie au Québec, comme le droit du patient de choisir son pharmacien. »

Sandra Hanna, cheffe de la direction de l'Association canadienne des pharmacies de quartier, a également exprimé son enthousiasme : « Nous sommes heureux d'accueillir les pharmacies du RPMSQ dans notre communauté. Leur expertise et engagement envers les patients apporteront de nouvelles perspectives qui contribueront à notre travail collectif. Nous avons hâte de travailler ensemble à la promotion de l'innovation et des meilleures pratiques dans le secteur de la pharmacie, tout en mettant de l'avant un modèle de soins inclusif axé sur le patient, qui reflète nos valeurs fondamentales. »

À propos du Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité

Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ) représente des pharmacies dont la pratique est dédiée à la prise en charge de personnes à qui l'on a prescrit un médicament de spécialité pour traiter des maladies rares, complexes et parfois chroniques. Nos pharmacies offrent leur expertise-conseil et des services adaptés aux besoins reliés à la prise d'une thérapie médicamenteuse complexe dans le but d'optimiser le traitement tout en simplifiant le parcours de soins des patients, et ce, sans frais additionnels aux honoraires de pharmacie habituels. L'un de des principes fondamentaux du RPMSQ est le respect du choix libre et éclairé de son pharmacien.ne, et tous nos membres prennent l'engagement de travailler en ce sens.

Pour en apprendre davantage sur le RPMSQ, la pratique dédiée de nos membres, ou notre Code de conduite, visitez : www.rpmsq.ca.

À propos de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

Les pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, notamment des chaînes, des bannières, des pharmacies de soins de longue durée et spécialisées, des chaînes d'épicerie et des magasins de masse comprenant des pharmacies. L'Association défend le rôle des pharmacies dans le soin des Canadiens. L'Association vise également à faire progresser des soins de santé durables pour toutes les parties prenantes en tirant parti de plus de 12 000 pharmacies idéalement situées dans pratiquement toutes les communautés au pays. Les pharmacies font partie intégrante des soins aux patients.

