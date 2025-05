Déclaration du RPMSQ concernant la distribution des médicaments de spécialité

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité (RPMSQ) a été informé qu'une plainte avait été déposée par Beneva au Bureau de la concurrence, sans toutefois avoir pu prendre connaissance de celle-ci. Le RPMSQ souhaite cependant apporter des précisions et rectificatifs par rapport à l'information qui a été véhiculée depuis.

Il est important de rappeler que le dépôt d'une plainte ne signifie pas qu'il y a eu faute. Ce sera au Bureau de la concurrence de déterminer s'il y a lieu de s'y pencher et, le cas échéant, de déterminer si les allégations de la plainte sont fondées ou pas.

Quelques clarifications :

Sur les honoraires des pharmaciens

Les pharmacies du Québec sont liées par deux ententes distinctes venant régir leurs honoraires : celle avec le gouvernement pour le régime d'assurance-médicaments public et celle avec les assureurs privés. Ces ententes sont négociées exclusivement par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) et les assureurs impliqués. Elles visent toutes les pharmacies sans distinction et incluent les membres du RPMSQ. Il est donc faux d'affirmer que le calcul des honoraires de ces derniers est distinct ou plus avantageux que celui de l'ensemble des pharmacies de quartier du Québec.

Sur les médicaments de spécialité et la pratique des membres du RPMSQ

TOUTES les pharmacies au Québec ont le droit de servir ces médicaments et de nombreuses le font. Par ailleurs, l'Ozempic n'est pas un médicament servi par les membres du RPMSQ.

Les pharmacies de médicaments de spécialité ont une pratique dédiée : elles prennent uniquement en charge les personnes qui vivent avec certaines des maladies les plus complexes et graves, comme un cancer, une maladie rare ou chronique, à qui l'on a prescrit un médicament de spécialité. Cette expertise distinctive leur permet de développer une connaissance approfondie des médicaments complexes et des besoins spécifiques de ces patients, incluant un accompagnement soutenu. Il a été démontré que les services d'accompagnement et de coordination mènent à une meilleure adhésion au traitement et de meilleures retombées pour la santé des patients.

Les coûts des opérations spécifiques aux pharmacies de médicaments de spécialité

Le chiffre d'affaires mis de l'avant dans l'article est un revenu brut qui ne prend pas en considération les dépenses significatives d'exploitation d'une pharmacie de médicaments de spécialité. Bien que le plus important coût soit celui des médicaments, le coût de la main d'œuvre est également considérable. La complexité des molécules traitées exige plus de temps par patient, limitant ainsi significativement le nombre de prescriptions traitées quotidiennement par un pharmacien évoluant en pharmacie de médicaments de spécialité.

Sur le choix libre et éclairé des patients

Il s'agit d'un principe fondamental appliqué par toutes les pharmacies membres du RPMSQ. En effet, nous croyons qu'il est important que le patient soit informé de l'existence des différents types de pharmacies, y compris les pharmacies de médicaments de spécialité, afin de prendre une décision éclairée, exerçant ainsi son droit de choisir librement. De plus, les pharmacies membres du RPMSQ valident toutes explicitement la décision du patient d'obtenir les services de leur pharmacie et leur rappellent qu'ils peuvent obtenir leur médicament ailleurs. Le fait d'assumer que les patients souhaitent obtenir tous leurs médicaments d'une même pharmacie pour tous leurs besoins, sans valider leur choix, ne mène pas nécessairement à un choix libre et éclairé de sa pharmacie.

Les membres du RPMSQ exercent la pharmacie dans l'intérêt des patients et ils continueront de le faire. Nous réaffirmons notre engagement envers la qualité des soins offerts aux patients, et à travailler en collaboration avec tous les intervenants du système de santé pour améliorer l'accès aux soins et la qualité des services offerts aux patients.

À propos du Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec

Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ) représente des pharmacies dont la pratique est dédiée à la prise en charge de personnes à qui l'on a prescrit un médicament de spécialité pour traiter des maladies rares, complexes et parfois chroniques. Nos pharmacies offrent leur expertise-conseil et des services adaptés aux besoins reliés à la prise d'une thérapie médicamenteuse complexe dans le but d'optimiser le traitement tout en simplifiant le parcours de soins des patients, et ce, sans frais additionnels aux honoraires de pharmacie habituels. Un des principes fondamentaux du RPMSQ est le respect du choix libre et éclairé de son pharmacien ou pharmacienne, et tous nos membres prennent l'engagement de travailler en ce sens.

Pour en apprendre davantage sur le RPMSQ, la pratique dédiée de nos membres, ou notre Code de conduite, visitez : www.rpmsq.ca.

