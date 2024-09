Plus de 8,6 M$ pour réduire la pollution atmosphérique et sonore au Québec

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie 8 650 000 $ pour des projets visant à réduire la pollution atmosphérique et sonore et mandate le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) pour la gestion d'un nouveau programme. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

L'objectif de ce programme sera de réduire les émissions atmosphériques et sonores en soutenant financièrement des projets provenant des municipalités, des communautés autochtones et des entreprises privées afin de diminuer les effets néfastes de telles émissions sur l'environnement et la santé de la population du Québec.

Le FAQDD possède plus de 20 ans d'expertise dans les champs d'intervention de ce type de programme, soit la mobilisation des organisations et des citoyens, le renforcement des capacités et les changements de comportements.

Citations :

« Le FAQDD est un partenaire clé en matière de gestion de projets et de mobilisation sociale, et je suis heureux que nous puissions joindre nos forces pour lutter contre la pollution atmosphérique et sonore dans l'ensemble du Québec. Je suis fier des actions concrètes mises en place par notre gouvernement afin d'offrir à tous un air de qualité et un climat sonore sain. J'invite les organisations admissibles à s'inscrire à ce programme d'une grande importance pour l'environnement, la santé et la qualité de vie de la population québécoise. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes fiers de mériter à nouveau la confiance du gouvernement pour la mise en œuvre de cette mesure essentielle. En tant que partenaire historique du MELCCFP, nous sommes heureux que notre expertise en gestion de programme appliquée au développement durable soit mise à profit pour déployer ce programme avec rigueur et efficacité. »

Nicolas Girard, directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable

Faits saillants :

Tel que prévu dans le budget 2022-2023, le gouvernement a annoncé des sommes de plus de 20 millions de dollars sur cinq ans pour déployer un programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore sur l'ensemble du territoire québécois. Une première partie de cette somme, soit 9,9 M$, a été octroyée au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologie pour la mise en œuvre du Programme de recherche en partenariat sur la réduction des sources de contamination atmosphérique et sonore. Un premier appel à projets a d'ailleurs permis le financement de sept projets de recherche en partenariat avec diverses industries.

Le Programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore comporte deux volets : Volet 1 : Remplacement d'équipements par d'autres plus performants Volet 2 : Projets visant une meilleure qualité de l'air ou un environnement sonore plus favorable



Liens connexes :

Source : Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs