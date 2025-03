MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit plus de 278 millions de dollars pour construire 764 logements locatifs à Montréal par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, lieutenant du Québec et député de Laurier-Sainte-Marie, accompagné d'Anna Gainey, députée de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount ainsi que d'Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, sur le site du projet Station C, situé au 5311, avenue Crowley à Montréal.

Station C est un projet de 288 logements locatifs, qui a bénéficié d'investissements de plus de 100 millions de dollars sous forme de prêts à faible taux d'intérêt du gouvernement du Canada. Le projet est conçu avec une vision axée sur le développement durable, mettant en avant des normes exemplaires d'accessibilité aux logements. Le bâtiment intègre des espaces communs attrayants, comme une cour intérieure verdoyante, un hall d'entrée double hauteur vitré avec un espace détente, une salle de conditionnement physique, un chalet urbain et une terrasse au toit. Situé tout près de la station de métro et de la gare Vendôme, Station C offrira un accès rapide et pratique au réseau de transport en commun.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé le PPCA dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« Par ses investissements effectués dans le logement locatif, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Montréal, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, lieutenant du Québec et député de Laurier-Sainte-Marie

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les collectivités pour relever le défi de construire plus de logements au Québec. Par l'entremise du Programme de prêt pour la construction d'appartements, notre gouvernement augmente l'offre de nouveaux logements locatifs en investissant plus de 270 millions de dollars dans la construction de 764 logements. Cette offre de logements profitera aux personnes et aux familles de la classe moyenne de Montréal. » - Anna Gainey, députée de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount

« Je suis très fier que de nouveaux projets prennent racine à Montréal, grâce à des initiatives comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements. Avec 764 nouveaux logements locatifs à Montréal, dont 50 dans Bourassa, ce sont des centaines de familles qui pourront bénéficier d'un logement qui correspond à leur besoin. » - Emmanuel Dubourg, député de Bourassa

« Nous sommes fiers de contribuer à la création de près de 300 nouveaux logements dans Côte-des-Neiges, en plus des 200 nouveaux logements que nous construisons actuellement dans Hochelaga-Maisonneuve. Le projet Station C prend vie grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements de la SCHL, est une belle démonstration de ce qui est possible lorsque nous unissons nos forces pour répondre aux besoins criants de logements locatifs dans la métropole. Chez Rachel Julien, nous croyons fermement que la construction de logements locatifs de qualité joue un rôle essentiel dans le développement de villes plus inclusives et vibrantes. » - Mélanie Robitaille, vice-présidente directrice générale, Rachel Julien

« Nous sommes ravis de travailler une fois de plus avec la SCHL pour donner vie à un autre projet phare pendant cette période rempli de défis pour le marché canadien du logement locatif. Le PPCA est une excellente initiative pour accroître le parc locatif, tout en s'axant sur les piliers de l'accessibilité et de l'efficacité énergétique. Le projet situé au 1600 De Lorimier contribuera à la revitalisation du quartier Centre-Sud dans l'arrondissement Ville-Marie, tout en préservant le bâtiment historique de l'ancienne savonnerie Barsalou. » - Michael Bertone, cofondateur de la Corporation de développement Bertone

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2024, la SCHL avait engagé 21,76 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 56 000 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Annexe : Projets recevant du financement dans le cadre de Programme de prêts pour la construction d'appartement

Projet Adresse Financement Nombre logements Station C 5311, avenue Crowley, Montréal, H4A 2C6 103 500 000 $ 288 1600 De Lorimier 1600, avenue De Lorimier, Montréal, H2K 3W5 108 261 000 $ 304 Le Saint-Michel 3250, boulevard Henri-Bourassa E,

Montréal, H1H 1H4 17 264 000 $ 50 Crescent Residential NB 1197, rue Crescent, Montréal, H3G 2B1 49 726 000 $ 122 Total

278 751 000 $ 764

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]