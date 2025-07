TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, le gouvernement soutient la construction de 159 logements locatifs grâce à un investissement de plus de 81,5 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce qui a été faite aujourd'hui par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, contribuera à rendre le logement plus abordable pour les familles habitant la ville.

Situé au 3101, rue Bathurst, l'ensemble résidentiel Vivant at Bedford Park sera aménagé par la Medallion Corporation. Conçu avec soin, l'immeuble de neuf étages offrira des appartements destinés à la location aux personnes seules et aux familles dans un milieu de vie moderne et écoénergétique. Il sera situé à proximité des transports en commun, de restaurants, de pâtisseries et de magasins dans la communauté dynamique de North York.

La construction est en cours et devrait être achevée d'ici l'automne 2027.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec nos partenaires pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est déterminé à stimuler l'offre de logements pour réduire les coûts. Cet ensemble résidentiel permettra de créer plus de logements locatifs pour les personnes qui vivent et travaillent à Toronto. Il est un exemple de ce qui est possible lorsque nous mettons tout en œuvre pour réaliser notre ambition en matière de logement. C'est un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir plus de logement. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La société Medallion est fière de dire qu'elle fournit des logements locatifs depuis plus de 60 ans. L'engagement continu de la SCHL à l'égard du Programme de prêts pour la construction d'appartements est essentiel à la construction de logements locatifs abordables, dont notre collectivité et Toronto ont désespérément besoin. Nous sommes ravis que la SCHL se soit associée à nous dans le cadre du projet de Vivant on Bedford Park, un immeuble d'appartements qui offrira à ses résidents des logements abordables, écoénergétiques et accessibles, en plus d'un accès aux transports en commun. » - Scott Cryer, directeur financier, Medallion Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En mars 2025, la SCHL avait engagé 23,35 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 59 000 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation du 3101, rue Bathurst Street est le suivant : 81,5 millions de dollars sous forme de prêts entièrement remboursables du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements.

est le suivant :

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

