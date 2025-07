SAULT STE.MARIE, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie--Algoma, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Chris Scott, député provincial de Sault Ste. Marie et de Matthew Shoemaker, pour une annonce en matière de logement.

Date : 30 juillet 2025 Heure : 15 h 00 (HE) Lieu : 672 Second Line West,

Sault Ste. Marie, Ontario

P6C 2K9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]