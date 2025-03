LAVAL, QC, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit plus de 257 millions de dollars pour construire 781 logements locatifs à Laval et Terrebonne par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée fédérale de Vimy, à Laval, sur le site du projet EXAL de la Concorde.

EXAL De la Concorde est un complexe résidentiel de 268 logements, développé et construit par Construgep, en partenariat avec le Groupe MACH et Sarees Investments. Le gouvernement du Canada contribue au projet à hauteur de 90 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt. Situé sur l'avenue Léo-Lacombe, au cœur de Laval, il bénéficie d'une localisation stratégique, tout prêt étant de la gare multimodale de la Concorde et du réseau cyclable de la Route verte.

Le projet vise une certification LEED, garantissant des standards élevés en matière de performance énergétique et de développement durable. Avec une conception axée sur la durabilité et le bien-être, EXAL De la Concorde intègre plusieurs initiatives écoresponsables, dont un service d'autopartage et de vélopartage électriques réservé aux résidents, de l'agriculture urbaine sur le toit, un atelier vélo et des bornes électriques.

De plus, des investissements ont été annoncés pour deux autres ensembles de logements d'envergure, Central Parc Laval et WE Terrebonne.

L'ensemble résidentiel Central Parc Laval, situé au 3385, boulevard Le Carrefour, à Laval, est un projet de 960 logements, dont les phases 4 et 5 sont financées par le gouvernement fédéral, pour la somme totale de 132 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt. Le Central Parc offre un véritable milieu de vie et comprend de nombreuses commodités comme une station de réparation de vélos, recharge de voitures électriques, une aire de jeu extérieure, une piscine extérieure et une salle de sport.

Pour sa part, WE Terrebonne, situé au 840, montée Masson, à Terrebonne est un projet mixte, résidentiel et commercial de 94 logements. Son emplacement a été soigneusement choisi pour sa proximité avec les grands axes routiers et au transport en commun. Le projet a bénéficié d'un investissement de plus de 34 millions de dollars du gouvernement du Canada.

« Par ses investissements effectués dans le logement locatif, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Laval, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les collectivités pour relever le défi de construire plus de logements à Laval et partout au Québec. Par l'entremise du Programme de prêt pour la construction d'appartements, notre gouvernement augmente l'offre de nouveaux logements locatifs en investissant plus de 257 millions de dollars dans la construction de 781 logements. Cette offre de logements profitera aux personnes et aux familles de la classe moyenne et aura des retombées positives sur notre économie. » - Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Vimy

« Construgep a bâti sa réputation sur son expertise dans le développement de projets résidentiels durables et de qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience et plus de 2052 unités réalisées, nous continuons à repousser les limites de l'innovation dans le secteur multirésidentiel. EXAL De la Concorde, à l'image de tous les projets sous la bannière EXAL, illustre parfaitement notre approche. Le projet allie performance énergétique, solutions écoresponsables et qualité de vie, tout en répondant aux besoins d'une communauté moderne, connectée et soucieuse de l'environnement. » - Stéphane L'Espérance, président fondateur, Construgep

« Derrière chaque projet immobilier, il y a des gens : des résidents, des équipes engagées et des communautés en pleine évolution. Chez Groupe MACH, nous croyons que bâtir, c'est avant tout créer des environnements où chacun peut s'épanouir. EXAL De la Concorde incarne cette philosophie en proposant un espace de vie novateur, durable et humain. C'est un projet dont nous sommes tous très fiers. » - Vincent Chiara, président fondateur, Groupe MACH

« Le développement des phases 4 et 5 de Central Parc Laval témoigne de notre ambition de proposer des logements locatifs modernes, adaptés aux réalités d'un marché en pleine évolution. Ces deux nouvelles phases apporteront 419 unités supplémentaires et un espace commun ultramoderne, conçu pour favoriser le bien-être et la convivialité. Dans un contexte où la demande locative demeure forte et les taux d'inoccupation restent bas, cet investissement est une réponse concrète aux besoins des Lavallois. Grâce à l'appui du gouvernement fédéral et au financement de la SCHL, nous avons pu accélérer la mise en œuvre de ce projet ambitieux, qui contribuera au développement urbain et à l'essor de Laval en offrant des milieux de vie pensés pour l'avenir. » - Steven Bastien, directeur de la gestion immobilière, Central Parc Laval

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

