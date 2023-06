REGINA, SK, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide les collectivités et les entreprises autochtones en Saskatchewan à réaliser des projets qui fournissent de l'énergie propre et abordable. Ces projets sont essentiels à la prospérité, à la sécurité énergétique et à l'abordabilité de l'énergie à long terme et contribuent à la réalisation des objectifs climatiques ambitieux du Canada.

Aujourd'hui, lors d'un discours à la Chambre de commerce de la Saskatchewan, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, a annoncé des investissements totalisant plus de 7 millions de dollars dans quatre projets. Le financement provient du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE). Il permettra de mieux comprendre la consommation d'énergie, favorisera le développement et le déploiement des énergies renouvelables en partenariat avec les communautés autochtones, et contribuera à la réconciliation économique en créant de l'emploi.

Ces projets comprennent ce qui suit :

un investissement de 4 300 000 $ dans un partenariat avec la société en commandite Pisim Energy visant à déployer deux panneaux solaires bifaces d'un mégawatt à Weyburn , en Saskatchewan . Le projet créera une nouvelle source de recettes provenant de l'énergie renouvelable pour la Première Nation d'Ochapowace ainsi que des possibilités d'emploi pendant la construction et l'exploitation;





, en . Le projet créera une nouvelle source de recettes provenant de l'énergie renouvelable pour la Première Nation d'Ochapowace ainsi que des possibilités d'emploi pendant la construction et l'exploitation; un investissement de 2 310 563 $ destiné à la bande indienne de Lac La Ronge pour l'embauche et la formation de coordonnateurs de l'énergie communautaires dans six communautés autochtones. Ces fonds permettront également d'offrir des formations, des ateliers et des activités de mobilisation communautaire à l'échelle locale dans le but d'améliorer la compréhension des possibilités en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Le projet permettra également de créer des plans énergétiques destinés à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à mettre en œuvre des solutions énergétiques locales dans les communautés;





un investissement de 344 565 $ dans un partenariat avec la société Red Dog Holdings Limited, l'organisme de développement économique de la Nation crie Star Blanket, dans le renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable dans leur collectivité. Ce projet consistera notamment à former et à embaucher un coordonnateur de projets énergétiques, à élaborer un plan énergétique communautaire et à mettre en œuvre des initiatives de mobilisation et d'éducation communautaires, notamment des séances d'information et de formation sur l'énergie pour le personnel et la direction, les aînés et les jeunes;





un investissement de 141 250 $ destiné à la société Saskatchewan Power Corporation pour le renforcement des capacités au moyen d'une étude de faisabilité d'un miniréseau pour la localité du nord de Descharme Lake. Ce projet permettrait de remplacer l'interconnexion de services publics d'électricité par un miniréseau efficace, propre et intelligent qui améliorerait la fiabilité du réseau de la localité.

Ces investissements témoignent de la volonté indéfectible du gouvernement du Canada de soutenir des projets qui rendront nos réseaux électriques plus propres et plus durables tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en favorisant la réconciliation économique et en luttant contre les changements climatiques.

« Les changements climatiques sont le plus grand défi de notre époque, mais ils créent également de formidables possibilités économiques. La mise en place d'un réseau électrique propre par la création, le déploiement et l'exploitation d'énergies renouvelables est synonyme de bons emplois, de réduction des émissions et de croissance économique pour les collectivités de toutes les régions du Canada. Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral collabore avec les principales communautés autochtones afin de libérer l'immense potentiel de la Saskatchewan pour qu'elle puisse prospérer dans un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La société en commandite Pisim Energy travaille au renforcement des capacités de la Nation d'Ochapowace et fournit une source de revenus durable pour soutenir la création de richesse grâce à ces deux projets d'énergie solaire. Il s'agit de la première étape d'un partenariat à plus long terme visant à concevoir des projets solaires de plus grande envergure en Saskatchewan. »

Jonathan Cheszes

Expert-conseil principal, au nom de la société en commandite Pisim Energy.

« Le financement du programme ERITE pour le renforcement des capacités est l'occasion pour la Nation crie Star Blanket de continuer à montrer la voie en matière de projets d'énergie renouvelable en Saskatchewan en préparant les membres de notre collectivité, le personnel et les dirigeants à réaliser des projets significatifs qui profiteront durablement à notre collectivité. En tant que Nation travaillant déjà sur un certain nombre de projets à des fins commerciales, le projet de renforcement des capacités du programme ERITE nous donne l'occasion de travailler pour nos concitoyens grâce à l'élaboration d'un plan énergétique communautaire et à la formation d'un coordonnateur local des projets d'énergie dans notre communauté. Nous sommes honorés de faire partie des projets financés en Saskatchewan et nous travaillons avec nos partenaires et experts-conseils de confiance pour réaliser un projet qui créera des possibilités sur le long terme dans notre collectivité, tout en faisant progresser la Saskatchewan et le Canada dans le domaine de l'électricité à faibles émissions de carbone.

Lynda Bigknife, PDG de Star Blanket Cree Nation/Red Dog Holdings Ltd.

« Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers le gouvernement du Canada pour l'importante contribution du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification à nos communautés autochtones. Ce financement nous permet de faire progresser nos solutions énergétiques durables, de stimuler la création d'emplois, de faciliter la formation essentielle et de mobiliser davantage la communauté. En transmettant aux membres de notre communauté des connaissances sur l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable, non seulement nous leur donnons les moyens d'agir, mais nous les aidons à bâtir un avenir qui cadre avec notre ambition collective, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques. Cette aide financière n'est pas seulement que du financement, c'est un engagement en faveur de notre avenir, de notre croissance et de notre persévérance dans la protection des terres qui nous nourrissent et sur lesquelles notre survie repose. »

Chef Tammy Cook-Searson, bande indienne de Lac La Ronge

Le financement fédéral est accordé dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada , un programme de 1,56 milliard de dollars qui appuie les projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation du réseau électrique, y compris des projets qui soutiennent le renforcement des capacités.





, un programme de 1,56 milliard de dollars qui appuie les projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation du réseau électrique, y compris des projets qui soutiennent le renforcement des capacités. Le budget de 2023 comprend également un investissement colossal de 40 milliards de dollars dans les réseaux électriques. Cet investissement essentiel sera mis en œuvre de trois façons :

un crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les systèmes de production d'électricité sans émission, la production d'électricité à émissions jugulées, les systèmes fixes de stockage de l'électricité, dont les batteries et l'équipement pour transporter l'électricité entre les provinces et territoires;



un montant de 20 milliards de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada offert sous forme de financement à faible coût;

offert sous forme de financement à faible coût;

au besoin, des programmes d'électricité ciblés, pour veiller à ce que les projet essentiels se réalisent.





Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre.





, le s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le budget de 2023 comprend trois milliards de dollars sur treize ans qui seront alloués à Ressources naturelles Canada aux fins de refinancement du programme ERITE pour ainsi renouveler le Programme des réseaux intelligents et appuyer l'éolien marin au Canada .

aux fins de refinancement du programme ERITE pour ainsi renouveler le et appuyer l'éolien marin au . Le refinancement d'ERITE, qui s'ajouterait au budget actuel de 1,56 milliard de dollars, sera utilisé pour continuer de soutenir les projets d'énergie propre et les grandes priorités régionales ainsi que pour permettre aux projets de transport d'électricité d'avoir accès au programme.

