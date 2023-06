Plus de 670 000 $ pour favoriser l'inclusion en emploi dans les entreprises québécoises

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain et le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn, annoncent le lancement d'un projet ambitieux pour développer une culture d'inclusion dans les entreprises québécoises grâce à un investissement de 672 472 $.

Le projet Augmentation des bassins de main-d'œuvre par l'intégration durable des diversités servira à hausser la proportion des formateurs, accompagnateurs et experts dûment formés pour aider les entreprises à adopter de meilleures pratiques en matière d'inclusion des personnes. Il vise particulièrement à soutenir les experts qui accompagnent les PME dans l'amélioration de leurs pratiques de ressources humaines.

La mise en place de ce projet par le Conseil du patronat du Québec débutera par le développement de quatre formations destinées à faciliter l'intégration des personnes issues des Premières Nations, immigrantes, handicapées ou issues de la diversité sexuelle et de genre.

Ces nouvelles formations seront dispensées aux premières cohortes dès le mois d'août 2023. À terme, 200 participants bénéficieront de formations inspirées des meilleures pratiques en gestion des ressources humaines.

Citations

« Aujourd'hui, je suis très fière d'annoncer que notre gouvernement investit plus de 672 000 $ pour aider nos entreprises à se donner de véritables cultures d'inclusion. Ça fait partie de mes priorités que de faciliter l'intégration des personnes plus éloignées du marché du travail et cette annonce est un pas de plus dans cette direction. De plus en plus d'entreprises sont des modèles d'inclusivité et il faut continuer nos efforts pour soutenir celles qui emboîtent le pas! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Ce projet est une opportunité unique dans le but de renforcer les capacités d'accompagnement et de développer des pratiques inclusives. Nous visons à créer un environnement de travail équitable et respectueux de la diversité, où chaque individu a la possibilité de s'épanouir et de contribuer pleinement au sein de leur milieu professionnel. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

Faits saillants

Le Conseil du patronat du Québec va coordonner ce projet en collaboration avec des partenaires experts en bonnes pratiques d'inclusion en emploi des diversités.

du patronat du Québec va coordonner ce projet en collaboration avec des partenaires experts en bonnes pratiques d'inclusion en emploi des diversités. Le projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Compétences futures et est rendu possible grâce à un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures.

dans le cadre du programme Compétences futures et est rendu possible grâce à un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures. L'investissement gouvernemental s'inscrit dans le cadre du programme Évolution-Compétences de la Commission des partenaires du marché du travail. Plus spécifiquement, la somme est issue d'une entente de 20 millions de dollars entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures afin de soutenir le développement de la main-d'œuvre au Québec.

La Commission des partenaires du marché du travail est une instance nationale de concertation qui réunit les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, les intervenants du milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale. Elle a pour mission de contribuer au développement des compétences de la main-d'œuvre actuelle et future et de donner des avis à la ministre de l'Emploi sur les politiques publiques d'emploi.

