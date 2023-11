Plus de 6,6 millions de dollars pour soutenir le développement du tourisme en Montérégie

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en compagnie de la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, annonce un soutien financier totalisant plus de 6,6 millions de dollars pour appuyer, en collaboration avec Tourisme Montérégie, le développement touristique et la mise en œuvre d'un plan montagne dans la région.

Tout d'abord, une somme de 3 millions de dollars est allouée à la Station Agro-Biotech pour mettre en place un parcours immersif et optimiser ses installations pour les visiteurs. La contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Soutenir le développement touristique régional

Ensuite, une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars est octroyée à Tourisme Montérégie dans le cadre d'une nouvelle entente avec le Ministère. Grâce à elle, l'association bénéficiera de moyens pour réaliser ses mandats en matière de promotion et de commercialisation, d'accueil, d'information et de signalisation, de même que de développement et de structuration de l'offre touristique.

De plus, un montant de 701 000 $ est accordé à 21 initiatives soumises dans le cadre du deuxième appel de projets de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2022-2025 de la Montérégie (voir le tableau ci-dessous). De cette somme, 418 520 $ proviennent du ministère du Tourisme et 282 480 $ de Tourisme Montérégie.

Pour un tourisme de montagne durable

Enfin, plusieurs communautés de montagne au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux. C'est particulièrement le cas pour celles qui se sont développées autour d'une forme unique de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison touristique et la fragilité croissante des entreprises qui dépendent d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et contribuer durablement à la vitalité des communautés, le Ministère verse 440 000 $ à Tourisme Montérégie pour la mise en œuvre d'un plan montagne pour la région. Celui-ci visera entre autres le développement ou la consolidation d'une offre quatre saisons, le renforcement des chaînes d'approvisionnement local et la promotion des produits du Québec. Il favorisera aussi la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

Citations :

« Le tourisme est un secteur clé pour la croissance de notre économie, et notre gouvernement s'assure de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Tourisme Montérégie est un partenaire de choix pour atteindre cet objectif, et nous lui réitérons notre confiance aujourd'hui. La mise en place de plans montagnes et le soutien à des projets comme celui de la Station Agro-Biotech démontrent que nous sommes en action sur plusieurs fronts pour augmenter les retombées économiques liées à notre secteur au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le tourisme contribue à enrichir la région de Saint-Hyacinthe en soutenant l'économie locale et en créant des emplois. Avec la précieuse collaboration de Tourisme Montérégie, nous continuerons de travailler pour que nos entrepreneurs puissent concrétiser leurs projets de développement afin d'optimiser les attraits touristiques de la grande région de Saint-Hyacinthe et, par la même occasion, de favoriser l'essor du tourisme. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Nous exprimons notre gratitude envers le ministère du Tourisme pour son soutien à l'endroit de l'industrie touristique de la Montérégie et sa confiance placée en notre organisation. Cet investissement favorisera la croissance de nos attractions et offrira des expériences inoubliables aux visiteurs, tout en contribuant à la prospérité de notre région. »

Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie

« Quelle fierté de mettre sur pied la première attraction touristique de cette envergure ouverte à l'année à Saint-Hyacinthe! Considérant que la Station Agro-Biotech est située en plein cœur de la Cité de l'innovation agroalimentaire, c'est un réel bonheur de savoir que nous contribuons au rayonnement de notre ville avec un projet sur l'agroalimentaire, la fermentation et la distillation. Des sujets remplis d'histoire, qui feront de notre parcours immersif une activité parfaite pour les gens de tous âges. ».

Jonathan Robin, président de Station Agro-Biotech

Faits saillants :

Le projet de la Station Agro-Biotech consiste, entre autres : à agrandir le bâtiment existant et à réaménager les espaces intérieurs afin que le premier étage soit entièrement consacré aux visiteurs; à aménager un parcours immersif, multisensoriel et participatif; à intégrer des stations informatives et interactives tout au long du parcours; à aménager une ouverture visuelle sur l'espace de production; à aménager un stationnement.

La nouvelle entente permettra à Tourisme Montérégie de planifier ses actions au cours des prochaines années, notamment pour développer des projets à plus long terme.

Ce soutien financier fait partie des 92 millions de dollars consacrés au développement touristique régional et annoncés en mai 2022 par la ministre du Tourisme.

L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique dans la région en fonction de ce cadre d'intervention et de ce plan d'action, de même que des priorités de Tourisme Montérégie, qui l'administre.

Les projets financés dans le cadre du deuxième appel de projets de l'EPRTNT sont les suivants :

Organisme Projet Montant La fabrique du Verger Aménagement d'une nouvelle terrasse et ajout d'équipements au Verger de Hudson 15 000 $ Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy Bonification du parcours interactif de Statera avec la technologie de réalité augmentée 80 000 $ Les productions Jean-Bernard Hébert Optimisation de l'accueil et de la billetterie du Théâtre de Rougemont 39 000 $ Canyon Escalade Construction d'un mur d'escalade extérieur et aménagement d'une nouvelle terrasse 80 000 $ La terre à boire Aménagement d'un circuit de visites autonomes et du silo d'entreposage du whisky pour le rendre accessible aux visiteurs 30 000 $ Ferme Berlo Aménagement d'un circuit touristique et d'interprétation 25 000 $ Municipalité de Béthanie Aménagement d'un nouveau sentier pédestre et réaménagement du sentier existant 20 000 $ Expérience Embargo Organisation de la première édition du festival Sève 25 000 $ Les événements festifs Organisation de l'édition 2023 du festival Bières, vins et terroir de Sainte-Anne-de-Sorel 50 000 $ Ville de Belœil Organisation de la 10e édition de Showfrette weekend en lumière 10 000 $ Corporation récréotouristique du Bassin-de-Chambly Mise en place d'une application mobile interactive pour le festival Bières et saveurs de Chambly 20 000 $ Laurent Meury Développement d'une expérience interactive et sensorielle à La petite grange 25 000 $ MRC de Beauharnois-Salaberry Bonification des services touristiques et acquisition de nouveaux équipements pour le Parc régional Beauharnois-Salaberry 25 000 $ Domaine du ski Mont-Bruno Installation de webcams touristiques avec incitatif à la réservation en ligne 20 000 $ Domaine Vinéterra Intégration d'outils numériques pour bonifier l'expérience 7 000 $ Les régates de Valleyfield Amélioration de l'application, du logiciel de gestion de la relation client et développement d'une expérience de course virtuelle 15 000 $ Côte de Champlain Mise en place d'une expérience touristique avec visites guidées et création d'un espace d'interprétation sous forme de musée consacrés aux vestiges de la mer de Champlain 80 000 $ Développement économique de la grande région de Saint-Hyacinthe Étude du besoin en hébergement pour la région de Saint-Hyacinthe 15 000 $ Verger Petit et fils Développement d'une offre agrotouristique expérientielle œnologique 80 000 $ Tourisme Haut-Richelieu Valorisation des lieux patrimoniaux du Haut-Richelieu à l'aide de nouvelles technologies 30 000 $ Ligue de régates d'hydroplanes Refonte du site Web et amélioration du logiciel de gestion de la relation client et de l'application mobile des Régates de Beauharnois 10 000 $ Total

701 000 $

Le soutien financier pour le plan montagne fait partie des 11 millions de dollars octroyés aux associations touristiques régionales en vue de développer et de mettre en œuvre, avec les acteurs clés, des plans dans les territoires où l'offre touristique de montagne se distingue et présente un fort potentiel.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Laurence Duchesne, Chargée de projet - marketing, Station Agro-Biotech, Tél. : 450 418-8008 poste 402, [email protected]; Eliane Tremblay-Moreau, Coordonnatrice aux relations de presse et affaires publiques, Tourisme Montérégie, Tél. : 450 230-6114, [email protected]