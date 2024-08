Plus de 577 170 $ amassés lors du Parcours estival golf vélo de la Fondation du CHUM

L'événement-bénéfice, présenté par MONTONI, réunissant plus de 200 golfeurs et une trentaine de cyclistes, a suscité une remarquable mobilisation et a permis d'amasser le montant de 577 170 $ pour le CHUM.

« Nous sommes honorés de présenter cet événement unique qui allie sport et philanthropie. Les équipes médicales du CHUM accomplissent un travail exceptionnel pour fournir des soins de qualité aux Québécois et Québécoises. En participant à cet événement, nous souhaitons soutenir leur engagement et contribuer à garantir l'accès à des soins de premier ordre pour tous », explique Mme Franca Riso, vice-présidente du Groupe Montoni.

« À tous les golfeurs, golfeuses, cyclistes et partenaires ayant pris part à notre événement estival, je vous remercie pour votre générosité, votre disponibilité et votre engagement envers la Fondation du CHUM. Notre Parcours estival golf vélo est un événement incontournable du calendrier philanthropique qui permet de faire du sport et de réseauter, tout en permettant aux équipes du CHUM d'avoir une longueur d'avance sur la maladie », souligne Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

L'activité de vélo est une nouveauté cette année, permettant aux adeptes de ce sport de soutenir activement les activités de collecte de fonds de la Fondation du CHUM tout en faisant croître leur réseau professionnel.

Parmi les personnalités présentes, nous comptions notamment messieurs Serge Savard, Martin Lafleur, Ron Fournier, Michel Bergeron, Rodger Brulotte, Hugo Giroux, Michel Trudeau, Elizabeth Rancourt ainsi que les membres du comité organisateur de ce Parcours estival 2024 : Franca Riso, vice-présidente, Groupe Montoni; Martin Beaudry, vice-président, Technologies de l'information, Pharmascience; Michael Broccolini, chef des placements, président de l'immobilier, développement des affaires et finance, Broccolini; Jocelyn Boucher, directeur général adjoint aux affaires administratives, CHUM; Gabriel Castiglio, directeur exécutif et chef de la direction des affaires juridiques mondiale et secrétaire général, Fiera Capital; Bassam Touchan, conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille adjoint, Financière Banque Nationale, Groupe Lalonde-Doyon, entreprise qui est également engagée à titre de partenaire collaborateur de l'événement.

Une patiente pour qui le CHUM a tout changé

Les participants et participantes ont eu l'occasion d'écouter l'émouvant témoignage de Maryse Choquette-Paré, victime d'un AVC ischémique aigu à 31 ans, ayant passé 16 h dans le coma avant d'être transportée au CHUM pour une thrombectomie par l'aine. Cette intervention non invasive, sans ouvrir le crâne et sans cicatrice, est une des nombreuses spécialités du CHUM, qui réalise 50 % de ces opérations au Québec.

Son rétablissement a été très rapide et elle a pu rentrer chez elle seule sans assistance après cinq semaines à l'hôpital. Son attitude positive l'a beaucoup aidée, en plus des soins prodigués par une grande équipe au CHUM : orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, neuropsychologues, neuro-ophtalmologistes et, bien sûr, le personnel infirmier.

« Au CHUM, on a pris soin de moi comme jamais. C'est incroyable tout ce que j'ai reçu! Je n'ai jamais été fâchée contre la vie parce que j'ai fait un AVC, je n'ai jamais trouvé cela injuste. C'est probablement ce qui a fait que mon rétablissement a été si grand en si peu de temps. J'ai été très chanceuse d'être épaulée par tellement de gens, dont l'équipe du CHUM », exprime Mme Choquette-Paré, patiente du CHUM et donatrice de la Fondation.

Un objectif : repousser les limites de la médecine

Les sommes recueillies dans le cadre d'événements-bénéfice, comme le Parcours estival golf vélo de la Fondation du CHUM, permettent de donner les moyens de leurs ambitions à des équipes de recherche et clinique qui ne visent rien de moins que de repousser les frontières du possible en matière de prévention, de diagnostic, de traitement, et plus encore. Grâce aux donateurs et donatrices, le CHUM a atteint le rang des meilleurs hôpitaux au pays et maintient cette position avec grande fierté.

C'est dans la poursuite de cette tradition d'excellence qu'a été lancée l'automne dernier la campagne majeure visant à recueillir 200 millions de dollars d'ici 2028. Sous le thème Agir plus vite que la maladie, elle permettra d'investir massivement, notamment dans les domaines du cancer, des maladies cardiométaboliques, de l'immunopathologie, des neurosciences et de la santé mentale. Le rêve est de révolutionner la médecine et les soins, pour toute la population du Québec et même au-delà.

