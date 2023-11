Plus de 558 000 $ pour former la relève en mécanique mobile minière en Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, est fier d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un investissement de 558 783 $ pour assurer la formation de 16 mécaniciennes et mécaniciens d'équipements mobiles miniers dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Offert par le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi, ce programme d'études vise à répondre, de façon durable, aux besoins de main-d'œuvre qualifiée des entreprises du secteur minier. Au total, cinq entreprises situées sur le territoire de Val-d'Or participent à ce projet. Ce sont 12 personnes participantes déjà inscrites qui pourront obtenir leur attestation d'études professionnelles en mécanique mobile minière.

D'une durée de 720 heures, la formation débutera en février 2024 et se déroulera sur 21 semaines, à raison de 214 heures de formation dans l'établissement d'enseignement et de 506 heures de stage en entreprise. Cette formule flexible permettra de former le personnel déjà en poste ainsi que les personnes nouvellement recrutées, selon les besoins de chaque entreprise participante.

C'est le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines qui est le promoteur du projet. Le soutien financier du gouvernement du Québec est accordé dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer un soutien de plus de 558 000 $ pour former la relève dans un secteur névralgique de notre région! La formation professionnelle est une solution efficace à la pénurie de main-d'œuvre. Le programme de formation que j'annonce aujourd'hui répond à un besoin précis dans le secteur minier, une industrie essentielle pour l'économie de notre région et aussi pour la vitalité de nos communautés. Les premières formations se tiendront dans des entreprises de Val-d'Or, et, quelques places étant disponibles dans ce programme, j'invite les personnes intéressées à s'y inscrire le plus rapidement possible. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Si l'industrie minière est importante pour le Québec, elle l'est particulièrement pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pour cette raison que notre gouvernement est en action pour contrer le manque de main-d'œuvre dans ce secteur d'activité. Pour y arriver, nous devons, entre autres, favoriser la qualification des travailleuses et des travailleurs d'aujourd'hui et de demain. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Notre gouvernement multiplie les initiatives innovantes pour mieux former les travailleurs et travailleuses de demain. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit justement dans ce cadre, et je me réjouis que ce soit l'Abitibi-Témiscamingue qui en hérite. Grâce à son expertise du milieu minier, la région jouera un rôle important dans l'avenir énergétique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le centre de formation professionnelle du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi est fier d'offrir cette attestation d'études professionnelles en mécanique de machinerie mobile de mines en vue de développer des compétences et de qualifier des travailleurs et travailleuses directement en milieu de travail, dans un contexte des plus réalistes de production. »

Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

« Le déploiement de ce premier programme régional d'attestation d'études professionnelles en mécanique mobile minière permettra d'innover grandement pour la formation rapide et efficace, en alternance travail-études, d'une main-d'œuvre spécialisée qui est rare dans les entreprises du secteur minier en Abitibi. »

Guy Auger, directeur général du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines

Faits saillants

Les entreprises intéressées à participer à ce programme de formation peuvent s'informer auprès du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi.

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail permet au personnel des entreprises participantes de suivre un programme d'études tout en étant en emploi. Il vise à soutenir principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre en leur permettant de former le personnel qui n'a pas les compétences requises pour effectuer un travail, qu'il s'agisse d'une personne nouvellement employée ou venant d'obtenir une promotion.

