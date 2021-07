Plus de 55 millions de dollars pour améliorer 30 installations sportives de Montréal dans 17 arrondissements

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce les 30 projets d'arrondissements qui bénéficieront d'un soutien financier dans le cadre du Programme aquatique de Montréal (PAM) - volet Mise aux normes 2021-2025 (6 projets), et du Programme des installations sportives extérieures (PISE) (24 projets).

En tout, 17 arrondissements se partagent une enveloppe budgétaire de plus de 25 M$ pour la réfection et la mise aux normes ainsi que le développement d'installations sportives extérieures. L'appui de la Ville de Montréal constitue 80 % des investissements estimés pour chaque projet.

Les 24 projets soutenus par le PISE touchent plusieurs sports, tels que le baseball, le basketball, le bocce, le cricket, l'escalade, la planche à roulettes, le pumptrack, le soccer, le tennis, le tir à l'arc et le volleyball.

Adaptés à la demande et susceptibles d'augmenter l'attrait des parcs locaux, ils auront un impact bénéfique sur la collectivité et le tissu urbain ainsi que sur la santé et le bien-être de la population.

Le réseau des équipements aquatiques montréalais étant particulièrement touché par le vieillissement, cinq arrondissements bénéficieront également d'un soutien financier qui couvrira à 100 % le coût des travaux pour mettre à niveau des installations aquatiques. Cette aide s'élève au total à plus de 30 M$.

Les six projets soutenus à la suite de l'appel pour le volet Mise aux normes 2021-2025 du PAM contribueront à maintenir un environnement et des conditions favorables au sport et à l'activité physique pour les Montréalaises et les Montréalais. Ils permettront également d'offrir des lieux de rafraîchissement lors d'épisodes de chaleur.

« Les arrondissements peuvent difficilement prendre en charge l'ensemble des coûts requis pour contrer le vieillissement de leurs installations sportives et développer de nouveaux aménagements dans les parcs. Je suis fière du soutien apporté par la Ville centre pour permettre à plus de familles et de personnes de profiter d'une vie active et sportive dans les différents quartiers de Montréal, grâce à des projets innovants et adaptés à leurs spécificités », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« De nombreuses installations sportives montréalaises ne répondent plus aux nouvelles réglementations, ce qui nuit à leur utilisation et à la tenue de compétitions à la grandeur du territoire. Le soutien aux projets de ces arrondissements profitera, à terme, à toute la population montréalaise », a ajouté le conseiller associé aux services aux citoyens, à la gestion des chantiers et du sport et des loisirs, Jocelyn Pauzé.

Lancé en 2019, le Programme des installations sportives extérieures (PISE) vise à développer et à améliorer les équipements sportifs de la métropole en soutenant des initiatives des arrondissements, que ce soit des installations sportives existantes, l'aménagement de nouveaux équipements sportifs, le développement d'infrastructures vouées aux sports émergents ou encore la création d'espaces pour la pratique libre.

Le Programme aquatique de Montréal (PAM) a entre autres pour objectif de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique de ce programme est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de service de qualité à la population.

Répartition du soutien de 55 M$

Arrondissement Projet Aide financière prévisionnelle Ahuntsic-Cartierville Aires de sports émergents, parc des Hirondelles 1 440 000 $ Ahuntsic-Cartierville Réfection du terrain de balle, parc d'Auteuil 316 000 $ Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce Mise aux normes, amélioration et maintien des actifs, piscine intérieure communautaire de Notre-Dame-de-Grâce 7 000 000 $ Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce Construction d'un terrain synthétique multisport (soccer, flag football et ultimate frisbee), parc Mackenzie-King 3 200 000 $ Île-Bizard-Sainte-Geneviève Réfection de huit terrains de tennis, parc Eugène-Dostie 858 000 $ Lachine Réfection du terrain de basketball et du skatepark, parc Grovehill 1 472 000 $ LaSalle Mise aux normes, amélioration fonctionnelle et maintien des actifs, complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) 6 999 000 $ LaSalle Aménagement de deux terrains de basketball, parc Lefebvre 1 200 000 $ Le Sud-Ouest Réfection des terrains de tennis et du terrain de basketball, parc Jacques-Viger (Saint-Henri Est) 864 000 $ Le Sud-Ouest Aménagement de terrains de volleyball de plage, parc Saint-Patrick 541 000 $ Mercier- Hochelaga-Maisonneuve Aménagement d'un mur de protection pour le tir à l'arc, parc Pierre-Bédard 400 000 $ Mercier- Hochelaga-Maisonneuve Éclairage du terrain de soccer synthétique, parc Saint-Donat 400 000 $ Montréal-Nord Réfection du terrain de balle, parc Charleroi 538 000 $ Montréal-Nord Réfection de deux terrains de basketball, parc Le Carignan 169 000 $ Montréal-Nord Réfection des terrains de basketball, parc Saint-Laurent 131 000 $ Outremont Réfection des installations récréatives et sportives, parc Beaubien 2 566 000 $ Pierrefonds-Roxboro Remplacement de surface synthétique du terrain de soccer, parc Grier 672 000 $ Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles Réfection et amélioration du bâtiment, démolition de l'ancien bain tourbillon, remplacement de jeux d'eau, centre aquatique de Rivière-des-Prairies 7 000 000 $ Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles Réaménagement du terrain de soccer synthétique et de la piste d'athlétisme, parc Daniel-Johnson 2 152 000 $ Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles Réaménagement et éclairage du terrain de balle, parc Saint-Joseph 824 000 $ Rosemont-La Petite-Patrie Réaménagement et réfection du terrain de balle Sud, parc Beaubien 1 040 000 $ Rosemont-La Petite-Patrie Réaménagement et éclairage, parc Montcalm 1 110 000 $ Saint-Laurent Réfection des terrains de balle et bocce, parc Noël-Sud 1 991 000 $ Saint-Léonard Aménagement des terrains de soccer et de basketball, complexe sportif de Saint-Léonard 540 000 $ Verdun Aménagement d'un pumptrack, parc Adrien-D.-Archambault (Île-des-Soeurs) 628 000 $ Ville-Marie Mise aux normes, Bain Quintal 7 000 000 $ Ville-Marie Réaménagement du terrain de basketball, parc Toussaint-Louverture 1 832 000 $ Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension Remplacement de la pataugeoire et réfection du pavillon des baigneurs, parc De Sienne 1 002 000 $ Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension Réfection et mise aux normes, piscine Joseph-Charbonneau 1 127 000 $ Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension Réfection des cages d'entraînement de cricket, parc Howard 192 000 $

Projets PISE en bleu, Projets PAM en blanc

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source: Marikym Gaudreault, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements: Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]