Plus de 500 hectares de milieux humides conservés grâce à des projets d'envergure en collaboration avec le gouvernement du Québec

De 2020 à 2023, de nombreux acteurs et actrices du domaine de la conservation ont pu bénéficier du PPMN, par l'entremise de CNC, afin de protéger plus de 8 000 hectares de milieux naturels. Un total de 103 projets, livrés par 23 organismes partenaires, ont contribué à la préservation d'habitats de 49 espèces en situation précaire.

Dans le cadre de ce projet d'envergure, CIC a mené diverses actions en matière d'acquisition et de restauration des milieux humides, et ce, aux quatre coins du Québec.

Certaines de ces initiatives peuvent être découvertes via des vidéos informatives :

Remise à niveau des aménagements fauniques de la réserve naturelle du Marais-Trépanier, un exemple innovant d'aménagement faunique en milieu agricole, en Outaouais

Projet de conservation du ruisseau Légaré, dans les Laurentides, visant à protéger des corridors écologiques importants

Restauration du marais de l'Anse aux Foins dans le refuge faunique des Battures-de- Saint-Fulgence , en bordure du fjord du Saguenay.

Protéger ces milieux naturels d'exception était vital, puisqu'ils sont indispensables pour l'eau, la faune et les collectivités. En plus d'abriter une riche biodiversité, qui y trouve abri, nourriture et habitats de reproduction, ils nous rendent de nombreux services écologiques. On les surnomme souvent les reins de la nature, avec raison, puisqu'ils filtrent l'eau et améliorent ainsi sa qualité. En outre, ils augmentent la résilience climatique des communautés en régulant le niveau d'eau, en rechargeant la nappe phréatique et en limitant l'érosion. Ils jouent ainsi un rôle crucial pour atténuer l'impact des conditions météorologiques extrêmes.

« Les projets réalisés grâce au PPMN permettront non seulement de protéger l'eau et la biodiversité, mais aussi de rendre de grands services écosystémiques qui auront des répercussions positives sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes ainsi que pour les générations à venir. » - Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec

« Je tiens à souligner l'importance que revêt la conservation de plus de 500 hectares de milieux humides ainsi qu'à saluer les organismes de conservation et les partenaires qui ont rendu cette démarche possible. La protection et la restauration de nos milieux naturels contribuent significativement à la bonification d'aires protégées et permettent d'augmenter leur résilience face aux changements climatiques. » - Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Pour consulter le rapport d'impact 2020-2023 du PPMN : https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/reportages/projet-partenariat-milieux-naturels.html

À PROPOS DE CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca .

À PROPOS DU PPMN

Le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) est une subvention de plus de 53 millions de dollars échelonnée sur quatre ans, accordée par le gouvernement du Québec à Conservation de la nature Canada. Il prévoit, par l'établissement de partenariats financiers avec les organismes de conservation de la province, un soutien à la réalisation d'initiatives de conservation volontaire en vue d'assurer la protection de milieux naturels d'intérêt. Le PPMN vise ainsi à développer et à consolider le réseau québécois d'aires protégées situées en terres privées.

À PROPOS DE CONSERVATION DE LA NATURE CANADA

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, CNC apporte des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d'entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d'hectares. Au Québec, près de 50 000 hectares ont été protégés. CNC est un organisme de bienfaisance enregistré. Avec la nature, CNC crée un monde prospère. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca

SOURCE Canards Illimités Canada

Renseignements: Suzanne Beaudry, Responsable des communications - Équipe du Québec, Canards Illimités Canada, [email protected]