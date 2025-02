Plus de 500 000 $ à deux entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches pour créer Passion Husky

LÉVIS, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Investissement Québec et le ministère du Tourisme octroient un soutien financier de 444 000 $ à deux entrepreneurs de la région de la Chaudière-Appalaches pour leur permettre d'acquérir les actifs de Chenil la Poursuite inc. et de relancer l'entreprise en fondant Passion Husky, une entreprise spécialisée dans les activités canines attelées.

L'aide financière comprend un prêt de 222 000 $ en provenance des fonds propres d'Investissement Québec, et un prêt équivalent octroyé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), un programme du ministère du Tourisme administré par Investissement Québec. À cela s'ajoute une somme de 81 000 $ accordée par la Ville de Lévis. Le financement public total s'élève à 525 000 $.

Ce financement permet aux repreneurs de maintenir les activités de traîneaux à chiens tout en développant un centre multiactivités dédié au chien nordique. L'entreprise compte mettre l'accent sur le bien-être des chiens, valorisant des interactions positives avec les visiteurs, reflet d'une meute en santé et équilibrée. Avec cette vision, Passion Husky aspire à devenir une référence dans le domaine du chien nordique et une attraction incontournable de la région.

« Investissement Québec est fier de soutenir des projets qui contribuent au dynamisme économique régional et d'appuyer des projets de relève d'entreprise. En étant présents auprès des repreneurs, nous assurons la continuité et le renforcement d'une entreprise importante pour la communauté, mais également la vitalité d'un secteur clé dans Chaudière-Appalaches. Cette initiative est un bel exemple de notre engagement à appuyer des projets qui enrichissent le tissu entrepreneurial québécois tout en contribuant à l'attractivité de nos régions. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Le tourisme hivernal permet aux visiteurs de vivre une expérience unique tout en contribuant à dynamiser l'économie du Québec. Passion Husky viendra enrichir l'offre de la région de la Chaudière-Appalaches avec un produit de qualité où le bien-être animal est mis à l'avant-plan. Je suis fière que mon gouvernement appuie ces entrepreneurs, à qui je souhaite beaucoup de succès dans leurs projets. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière

« La nouvelle approche de Passion Husky, axée sur le respect des chiens, reflète notre engagement envers le développement durable, l'entrepreneuriat local et le bien-être animal. Ce projet ambitieux illustre parfaitement la résilience et l'innovation de notre région tout en assurant la promotion des pratiques exemplaires. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« Le soutien apporté par Investissement Québec, le ministère du Tourisme et la Ville de Lévis témoigne de leur confiance en nos capacités entrepreneuriales, mais aussi en notre éthique et notre engagement envers le bien-être de la meute dont nous avons la responsabilité. Notre ambition est de créer une structure exemplaire en la matière qui contribue à l'image positive du domaine et l'attractivité de la région. Nous sommes honorés de pouvoir compter ces structures prestigieuses comme partenaires dans l'accomplissement de cette mission. »

Tallulah Pagouap, vice-présidente de Passion Husky

Le PADAT poursuit les objectifs suivants : encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec; assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec; stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.



Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Passion Husky est une entreprise située à Lévis et spécialisée dans les activités canines attelées. Les visiteurs peuvent participer à diverses activités, notamment des randonnées en traîneau en hiver, où ils ont l'opportunité de conduire leur propre attelage pendant une heure à travers des sentiers boisés. Passion Husky met l'accent sur le bien-être de ses chiens, encourageant les visiteurs à interagir avec eux, signe d'une meute en santé et équilibrée.

