Des contributions pour renforcer le tourisme, l'exportation et l'innovation industrielle dans les Laurentides : Tourisme Laurentides, Laurentides International, Soudure MetalCo et Synergie V3 bénéficient de l'appui de DEC.

SAINT-JÉRÔME, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les organismes et les entreprises pour qu'elles saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions totalisant 5 047 500 $ pour soutenir quatre organisations des Laurentides dans leurs activités ou leur projet de croissance. Les appuis se répartissent comme suit :

L'Association touristique régionale des Laurentides, Tourisme Laurentides, reçoit une contribution non remboursable de 3,72 M$ pour poursuivre l'accompagnement des entreprises touristiques.





L'organisme régional de promotion des exportations (ORPEX), Laurentides International reçoit une contribution non remboursable de 630 000 $ pour poursuivre l'accompagnement des entreprises dans leurs efforts d'exportation.





Soudure MetalCo, une entreprise spécialisée dans la conception d'équipements de levage, reçoit une contribution remboursable de 460 000 $ pour fabriquer et commercialiser un système de levage innovant.





Synergie V3, une entreprise spécialisée dans la transformation du métal en feuille, reçoit une contribution remboursable de 237 500 $ pour l'acquisition de nouveaux équipements numériques.

Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui sont cruciaux pour soutenir des organisations phares de notre région telles que Tourisme Laurentides, Laurentides International, Soudure MetalCo et Synergie V3. Ces investissements leur donneront les moyens de continuer à croître, à innover et à renforcer leur poids économique dans les Laurentides, au Québec et à l'international. En les appuyant, notre gouvernement s'engage à bâtir un avenir économique durable et inclusif pour la région des Laurentides. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« En appuyant les entrepreneurs et les organisations, le gouvernement du Canada offre à chaque région les moyens de prospérer et de relever les défis économiques. Les relations durables que DEC entretient avec les entreprises permettent de cibler des investissements qui renforceront l'efficacité des organismes et la compétitivité des PME des Laurentides. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

